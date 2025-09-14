- D
São Paulo x Botafogo: Palpite, Odds +5, +10 e Onde Assistir Brasileirão (14/09)
São Paulo e Botafogo se enfrentam neste domingo, 14 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 17h30 (horário de Brasília) no Estádio do MorumBIS, e terá transmissão da TV Globo, Globoplay e Premiere.
Confira palpite para São Paulo e Botafogo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
O São Paulo é o 7º colocado, enquanto o Botafogo, 5º, busca se manter no G4. O confronto promete ser um teste de força para as duas equipes, que têm um estilo de jogo ofensivo e eficiente. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.
Palpite para São Paulo x Botafogo
- ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.57 na Superbet
- ⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 2.14 na Stake
- ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.43 na Esportes da Sorte
Total de Gols - Mais de 2.5
O histórico de confrontos diretos entre São Paulo e Botafogo mostra jogos com placares altos, como o 2x2 e o 3x1. As duas equipes têm ataques eficientes, com o Botafogo marcando em média 1.5 gols por jogo e o São Paulo 1.2.
As defesas, que sofrem em média 1.0 e 0.7 gols por partida, podem ser superadas em um jogo de muita intensidade, o que torna a aposta em mais de 2.5 gols uma opção interessante.
Ambas as equipes marcam - Sim
As estatísticas de ambas as equipes mostram que ambas têm capacidade de balançar as redes. O Botafogo tem um ataque potente, com uma média de 1.5 gols marcados por jogo, e o São Paulo, jogando em casa, tem um ataque razoável.
O histórico de confrontos diretos também mostra que os jogos entre as equipes costumam ser com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Ambas as equipes marcam" bastante sólida.
1º Gol - Fora
O Botafogo tem um desempenho ofensivo superior ao do São Paulo, com mais gols marcados por jogo e mais chutes a gol.
O time tem um estilo de jogo que busca pressionar o adversário desde o início, e o São Paulo tem uma defesa que sofre em média 1.0 gol por partida. Em um confronto de estilos, é provável que o Botafogo consiga impor seu ritmo de jogo e abrir o placar primeiro.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: São Paulo x Botafogo - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 14/09/2025
- 🕡 Horário: 17h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: MorumBIS, São Paulo
- 📺 Onde Assistir: TV Globo, Globoplay e Premiere
Palpite Alternativo São Paulo x Botafogo
- 🎯 Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.83 na Stake
- 🎯 Total de Gols do Time - Mais de 1.5 - Odd de 2.57 na Superbet
- 🎯 1º Tempo - Resultado - São Paulo - Odd de 2.98 na Esportes da Sorte
Palpite Odds Altas São Paulo x Botafogo
- 🚀 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 10.00 na Superbet
- 🚀 Resultado exato - 2x1 - Odd de 8.94 na Esportes da Sorte
- 🚀 São Paulo vence e ambos os times marcam - Sim - Odd de 5.00 na Stake
Quem vai ganhar São Paulo x Botafogo
Com base nas odds das casas de aposta, o São Paulo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.20 a 2.35.
O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.05 e 3.20. Já uma vitória do Botafogo é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar São Paulo x Botafogo:
- Vitória São Paulo - Odd de 2.24 na Esportes da Sorte
- Empate - 3.09 na Esportes da Sorte
- Vitória Botafogo - 3.57 na Esportes da Sorte
Histórico entre São Paulo x Botafogo
O histórico de confrontos diretos entre São Paulo e Botafogo nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Botafogo venceu duas vezes, o São Paulo venceu uma e houve dois empates. É importante notar que as partidas costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.
Últimos 5 jogos do São Paulo
- ❌ Cruzeiro 1x0 São Paulo
- ✅ São Paulo 2x0 Atlético-MG
- 🟡 São Paulo 1x1 Atlético Nacional
- 🟡 Sport 2x2 São Paulo
- 🟡 Atlético Nacional 0x0 São Paulo
Últimos 5 jogos do Botafogo
- 🟡 Botafogo 1x1 Vasco (4-5 pênaltis) - Copa do Brasil
- ✅ Botafogo 4x1 RB Bragantino
- 🟡 Vasco 1x1 Botafogo - Copa do Brasil
- ❌ Juventude 1x3 Botafogo
- ❌ LDU Quito 2x0 Botafogo
Sao Paulo x Botafogo: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Sao Paulo x Botafogo: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Sao Paulo x Botafogo: Confrontos Diretos
