São Paulo x Botafogo: Palpite, Odds +5, +10 e Onde Assistir Brasileirão (14/09)

Publicado
14.09.2025
Atualizado em
14.09.2025
Tempo de leitura
4 min

São Paulo e Botafogo se enfrentam neste domingo, 14 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 17h30 (horário de Brasília) no Estádio do MorumBIS, e terá transmissão da TV Globo, Globoplay e Premiere.


Confira palpite para São Paulo e Botafogo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


O São Paulo é o 7º colocado, enquanto o Botafogo, 5º, busca se manter no G4. O confronto promete ser um teste de força para as duas equipes, que têm um estilo de jogo ofensivo e eficiente. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.


Palpite para São Paulo x Botafogo



  • ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.57 na Superbet

  • ⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 2.14 na Stake

  • ⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.43 na Esportes da Sorte


Total de Gols - Mais de 2.5


O histórico de confrontos diretos entre São Paulo e Botafogo mostra jogos com placares altos, como o 2x2 e o 3x1. As duas equipes têm ataques eficientes, com o Botafogo marcando em média 1.5 gols por jogo e o São Paulo 1.2.


As defesas, que sofrem em média 1.0 e 0.7 gols por partida, podem ser superadas em um jogo de muita intensidade, o que torna a aposta em mais de 2.5 gols uma opção interessante.


Ambas as equipes marcam - Sim


As estatísticas de ambas as equipes mostram que ambas têm capacidade de balançar as redes. O Botafogo tem um ataque potente, com uma média de 1.5 gols marcados por jogo, e o São Paulo, jogando em casa, tem um ataque razoável.


O histórico de confrontos diretos também mostra que os jogos entre as equipes costumam ser com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Ambas as equipes marcam" bastante sólida.


1º Gol - Fora


O Botafogo tem um desempenho ofensivo superior ao do São Paulo, com mais gols marcados por jogo e mais chutes a gol.


O time tem um estilo de jogo que busca pressionar o adversário desde o início, e o São Paulo tem uma defesa que sofre em média 1.0 gol por partida. Em um confronto de estilos, é provável que o Botafogo consiga impor seu ritmo de jogo e abrir o placar primeiro.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: São Paulo x Botafogo - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 14/09/2025

  • 🕡 Horário: 17h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: MorumBIS, São Paulo

  • 📺 Onde Assistir: TV Globo, Globoplay e Premiere


Palpite Alternativo São Paulo x Botafogo



  • 🎯 Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.83 na Stake

  • 🎯 Total de Gols do Time - Mais de 1.5 - Odd de 2.57 na Superbet

  • 🎯 1º Tempo - Resultado - São Paulo - Odd de 2.98 na Esportes da Sorte


Palpite Odds Altas São Paulo x Botafogo



  • 🚀 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 10.00 na Superbet

  • 🚀 Resultado exato - 2x1 - Odd de 8.94 na Esportes da Sorte

  • 🚀 São Paulo vence e ambos os times marcam - Sim - Odd de 5.00 na Stake


Quem vai ganhar São Paulo x Botafogo


Com base nas odds das casas de aposta, o São Paulo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.20 a 2.35.


O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.05 e 3.20. Já uma vitória do Botafogo é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50.


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar São Paulo x Botafogo:



  • Vitória São Paulo - Odd de 2.24 na Esportes da Sorte

  • Empate - 3.09 na Esportes da Sorte

  • Vitória Botafogo - 3.57 na Esportes da Sorte


Histórico entre São Paulo x Botafogo


O histórico de confrontos diretos entre São Paulo e Botafogo nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Botafogo venceu duas vezes, o São Paulo venceu uma e houve dois empates. É importante notar que as partidas costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.


Últimos 5 jogos do São Paulo



  • ❌ Cruzeiro 1x0 São Paulo

  • ✅ São Paulo 2x0 Atlético-MG

  • 🟡 São Paulo 1x1 Atlético Nacional

  • 🟡 Sport 2x2 São Paulo

  • 🟡 Atlético Nacional 0x0 São Paulo


Últimos 5 jogos do Botafogo



  • 🟡 Botafogo 1x1 Vasco (4-5 pênaltis) - Copa do Brasil

  • ✅ Botafogo 4x1 RB Bragantino

  • 🟡 Vasco 1x1 Botafogo - Copa do Brasil

  • ❌ Juventude 1x3 Botafogo

  • ❌ LDU Quito 2x0 Botafogo

Sao Paulo x Botafogo: Palpite do Dia

Botafogo Vence
Superbet logo
3.55
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Sao Paulo x Botafogo: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sao Paulo x Botafogo: Confrontos Diretos

0 Vitórias
4 Empates
1 Vitórias
2025 Serie A
Botafogo
2 - 2
Sao Paulo
2024 Serie A
Botafogo
2 - 1
Sao Paulo
2024 CONMEBOL Libertadores
Sao Paulo
1 - 1
Botafogo
2024 CONMEBOL Libertadores
Botafogo
0 - 0
Sao Paulo
2024 Serie A
Sao Paulo
2 - 2
Botafogo

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

