São Paulo x Botafogo: Palpite, Odds +5, +10 e Onde Assistir Brasileirão (14/09)

São Paulo e Botafogo se enfrentam neste domingo, 14 de setembro, em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 17h30 (horário de Brasília) no Estádio do MorumBIS, e terá transmissão da TV Globo, Globoplay e Premiere.

Confira palpite para São Paulo e Botafogo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

O São Paulo é o 7º colocado, enquanto o Botafogo, 5º, busca se manter no G4. O confronto promete ser um teste de força para as duas equipes, que têm um estilo de jogo ofensivo e eficiente. Neste palpite, você encontrará uma análise detalhada, os melhores mercados e onde assistir.

Palpite para São Paulo x Botafogo



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.57 na Superbet



⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 2.14 na Stake



⚽ 1º Gol - Fora - Odd de 2.43 na Esportes da Sorte



Total de Gols - Mais de 2.5

O histórico de confrontos diretos entre São Paulo e Botafogo mostra jogos com placares altos, como o 2x2 e o 3x1. As duas equipes têm ataques eficientes, com o Botafogo marcando em média 1.5 gols por jogo e o São Paulo 1.2.

As defesas, que sofrem em média 1.0 e 0.7 gols por partida, podem ser superadas em um jogo de muita intensidade, o que torna a aposta em mais de 2.5 gols uma opção interessante.

Ambas as equipes marcam - Sim

As estatísticas de ambas as equipes mostram que ambas têm capacidade de balançar as redes. O Botafogo tem um ataque potente, com uma média de 1.5 gols marcados por jogo, e o São Paulo, jogando em casa, tem um ataque razoável.

O histórico de confrontos diretos também mostra que os jogos entre as equipes costumam ser com gols para os dois lados, o que torna a aposta em "Ambas as equipes marcam" bastante sólida.

1º Gol - Fora

O Botafogo tem um desempenho ofensivo superior ao do São Paulo, com mais gols marcados por jogo e mais chutes a gol.

O time tem um estilo de jogo que busca pressionar o adversário desde o início, e o São Paulo tem uma defesa que sofre em média 1.0 gol por partida. Em um confronto de estilos, é provável que o Botafogo consiga impor seu ritmo de jogo e abrir o placar primeiro.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: São Paulo x Botafogo - 23ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 14/09/2025



🕡 Horário: 17h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: MorumBIS, São Paulo



📺 Onde Assistir: TV Globo, Globoplay e Premiere



Palpite Alternativo São Paulo x Botafogo



🎯 Total de escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.83 na Stake



🎯 Total de Gols do Time - Mais de 1.5 - Odd de 2.57 na Superbet



🎯 1º Tempo - Resultado - São Paulo - Odd de 2.98 na Esportes da Sorte



Palpite Odds Altas São Paulo x Botafogo



🚀 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 10.00 na Superbet



🚀 Resultado exato - 2x1 - Odd de 8.94 na Esportes da Sorte



🚀 São Paulo vence e ambos os times marcam - Sim - Odd de 5.00 na Stake



Quem vai ganhar São Paulo x Botafogo

Com base nas odds das casas de aposta, o São Paulo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.20 a 2.35.

O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.05 e 3.20. Já uma vitória do Botafogo é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar São Paulo x Botafogo:



Vitória São Paulo - Odd de 2.24 na Esportes da Sorte



Empate - 3.09 na Esportes da Sorte



Vitória Botafogo - 3.57 na Esportes da Sorte



Histórico entre São Paulo x Botafogo

O histórico de confrontos diretos entre São Paulo e Botafogo nos últimos anos mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Botafogo venceu duas vezes, o São Paulo venceu uma e houve dois empates. É importante notar que as partidas costumam ter placares altos, o que demonstra a capacidade das duas equipes de balançar as redes.

Últimos 5 jogos do São Paulo



❌ Cruzeiro 1x0 São Paulo



✅ São Paulo 2x0 Atlético-MG



🟡 São Paulo 1x1 Atlético Nacional



🟡 Sport 2x2 São Paulo



🟡 Atlético Nacional 0x0 São Paulo



Últimos 5 jogos do Botafogo