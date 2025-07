São Paulo x Athletico-PR: Palpite Odds Altas +6.00, Onde Assistir, Copa do Brasil

Aqui na análise do palpite São Paulo x Athletico‑PR, reunimos o cenário dos dois clubes na Copa do Brasil para te trazer dicas certeiras para esse duelo. O confronto de ida das oitavas acontece no dia 31/07, às 19h30 (horário de Brasília).

Nos parágrafos abaixo você confere um panorama da partida, seguida das nossas 3 melhores dicas, palpites alternativos, opções com odds baixas, médias e altas, ficha completa da partida e o momento dos clubes. No fim, também reforçamos um toque de jogo responsável.

Palpites de São Paulo x Athletico‑PR: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Resultado Final: São Paulo vence - odd 1.95 (Superbet)



🎯 Palpite: Ambas Equipes Marcam: Não - odd 2.10 (bet365)



🎯 Palpite: Dupla Chance: São Paulo ou Empate (1X) - odd 1.40 (Novibet)



Palpites Alternativos São Paulo x Athletico‑PR

Agora, sugestões que podem fugir do óbvio e oferecer valor estratégico: envolvendo escanteios, cartões ou o primeiro a marcar. Boas opções de odds especialmente para quem busca diversificação.



🎯 Handicap: São Paulo -1 (vence por dois gols ou mais) - odd 2.80



🎯 Total de Escanteios: Mais de 8,5 - odd 3.00



🎯 Equipe a Marcar Primeiro: São Paulo - odd 1.70



💰 Palpites de Odds Baixas São Paulo x Athletico‑PR

Aqui você encontra mercados mais seguros, com odds geralmente até 2,49:



🔵 Dupla Chance: São Paulo ou Empate (1X) - odd 1.40



🟢 Primeira Equipe a Marcar: São Paulo - odd 1.70



🟡 Resultado Final: São Paulo vence - odd 1.95



⚖️ Palpites de Odds Médias São Paulo x Athletico‑PR

Mercados com equilíbrio entre risco e retorno:



🔵 Ambas Marcam: Não - odd 2.10



🟢 Handicap: São Paulo -1 - odd 2.80



🟡 Total Escanteios: Mais de 8,5 - odd 3.00



🚀 Palpites de Odds Altas São Paulo x Athletico‑PR

Para quem busca possibilidades com maiores retornos:



🔵 Total de Escanteios: Mais de 10,5 - odd 5.50



🟢 Resultado Exato: São Paulo 2‑0 - odd 6.00



🟡 Resultado Correto no Intervalo: São Paulo líder ao intervalo (intervalo 1‑0) – odd 7.00



Informações do Jogo: São Paulo x Athletico‑PR: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: São Paulo x Athletico‑PR - Copa do Brasil - Oitavas de Final (Jogo 1 de 2)

São Paulo x Athletico‑PR - Copa do Brasil - Oitavas de Final (Jogo 1 de 2)

📅 Data: 31/07/25

31/07/25

⏰ Horário: 19:30 (horário de Brasília)

19:30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: MorumBIS, São Paulo

MorumBIS, São Paulo

📺 Transmissão: Amazon Prime Video (streaming)



Como São Paulo e Athletico‑PR Chegam Para o Confronto

São Paulo vem de vitória sólida sobre o Fluminense por 3‑1, com boa produção ofensiva e controle de jogo. O time tem sequência de pleno de gols marcados em cinco jogos recentes. Não registra jogo sem balançar a rede e mantém média de 3 gols por partida neste período.

Athletico‑PR apresenta fase mais irregular: soma empates e derrotas nas últimas seis partidas, com somente 3 vitórias em dez jogos recentes. Tem média de 1,5 gols por jogo, mas enfrenta dificuldades ofensivas fora de casa. O clube sofreu em especial por falhas defensivas nos minutos finais.