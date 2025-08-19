São Paulo x Atlético Nacional: Palpite Odds Altas +6, Onde Assistir, Libertadores

São Paulo x Atlético Nacional: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de terça-feira (19/08), às 21h30 (horário de Brasília), válido pela oitavas de final da Copa Libertadores 2025 no MorumBIS, em São Paulo, com transmissão na Paramount+. A partida é o segundo jogo do confronto e pode ser decisiva para o Tricolor.

O São Paulo, que vive um bom momento de estabilidade, tem a segunda melhor campanha geral da Copa Libertadores da América. No entanto, o time ainda busca a vitória para se classificar, já que a partida de ida, na Colômbia, terminou em um empate de 0 a 0. O Atlético Nacional, por sua vez, prioriza a competição para se redimir do seu desempenho irregular no Campeonato Colombiano.

São Paulo x Atlético Nacional Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Empate Anula Aposta (São Paulo) - odd 1.35

🎯 Palpite: Ambos os Times Marcam (Não) - odd 1.62

🎯 Palpite: São Paulo - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.69



As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O São Paulo está invicto há 15 jogos na Libertadores, a maior marca da história do clube. O time também tem uma sequência de quatro vitórias seguidas em casa e não perde há quatro partidas no MorumBIS. Já o Atlético Nacional teve um bom desempenho defensivo no jogo de ida, que terminou em 0 a 0, mas a tendência é que o São Paulo se sobressaia em casa.

Palpites Alternativos São Paulo x Atlético Nacional



🎯 Palpite: Total de Escanteios (Acima de 8.5) - odd 1.64

🎯 Palpite: 1º Gol e Resultado Final (São Paulo Gol e São Paulo) - odd 2.04

🎯 Palpite: São Paulo - Handicap Asiático (-1.5) - odd 1.81



Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. O São Paulo tem um ótimo retrospecto de abrir o placar e vencer o jogo em casa, com 100% de aproveitamento nesse mercado em seus últimos quatro jogos. Além disso, a equipe tem uma média de 2.25 gols marcados por jogo em casa na competição, o que torna o handicap (-1.5) uma ótima opção.

💰 São Paulo x Atlético Nacional: Palpites de Odds Baixas



• 🔵 Palpite: São Paulo - Total (Acima de 0.5) - odd 1.27

• 🟢 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.62

• 🟡 Palpite: São Paulo - Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.05



⚖️ São Paulo x Atlético Nacional: Palpites de Odds Médias



• 🔵 Palpite: São Paulo - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 2.69

• 🟢 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (São Paulo E Não) - odd 2.67

• 🟡 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.38



🚀 São Paulo x Atlético Nacional: Palpites de Odds Altas



• 🔵 Palpite: Placar Exato (1:0) - odd 5.00

• 🟢 Palpite: Placar Exato (2:0) - odd 6.92

• 🟡 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 6.33



São Paulo x Atlético Nacional: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre São Paulo e Atlético Nacional será no MorumBIS, em São Paulo, no dia 19 de agosto, uma terça-feira. A partida é válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. A transmissão exclusiva da partida no Brasil fica por conta da Paramount+.

📋 Informações Completas da Partida



• ⚽ Confronto: São Paulo x Atlético Nacional - Oitavas de final da Libertadores

• 📅 Data: 19/08/25

• ⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: MorumBIS, em São Paulo

• 📺 Transmissão: Paramount+



Como São Paulo e Atlético Nacional Chegam Para o Confronto

O São Paulo, sob o comando do técnico Hernán Crespo, vive um momento de bons resultados na temporada de 2025. O time tem demonstrado uma solidez defensiva que tem sido a base para sua campanha de sucesso. Na competição, o Tricolor tem a impressionante marca de 15 jogos de invencibilidade, estando invicto desde abril de 2024. A equipe, inclusive, não perde há quatro jogos em casa e vem de uma sequência de quatro vitórias seguidas em seus domínios.

Já o Atlético Nacional, sob o comando de Javier Gandolfi, atravessa um momento de reconstrução e irregularidade na temporada de 2025. A equipe, no entanto, busca no confronto contra o São Paulo a chance de se redimir, pois a Libertadores é a prioridade máxima do time. O clube colombiano não perde há sete jogos globalmente e não perde há dois jogos fora de casa.