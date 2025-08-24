São Paulo x Atlético-MG: Palpite, Odds +13, +20 e Onde Assistir Brasileirão (24/08)

Confira palpite para São Paulo e Atlético-MG, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

São Paulo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 24 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio MorumBIS, e terá transmissão do SporTV, Premiere e Globoplay.

O São Paulo é o 7º colocado, enquanto o Atlético-MG é o 11º. O confronto é de times que buscam o G4, e promete ser um jogo de muita intensidade.

Palpite para São Paulo x Atlético-MG



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.52 na Superbet



⚽ São Paulo Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.21 na Esportes da Sorte



⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.16 na Stake



Total de Gols - Mais de 2.5

O histórico de confrontos diretos entre São Paulo e Atlético-MG é de jogos com placares altos. Além disso, as defesas das duas equipes têm se mostrado vulneráveis na competição, com o São Paulo sofrendo em média 1.1 gols por jogo, e o Atlético-MG 1.2. As equipes têm ataques eficientes, e a necessidade de vitória para as duas faz com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.

São Paulo Total de Gols - Mais de 1.5

O São Paulo tem um desempenho ofensivo superior ao do Atlético-MG em termos de gols marcados (1.2 contra 1.1). Jogando em casa, o time paulista costuma ser mais agressivo e buscar o ataque. A defesa do Atlético-MG, que sofre em média 1.2 gols por partida, pode ter dificuldades para segurar o poder de fogo do São Paulo, o que torna provável que o time marque pelo menos dois gols.

Ambos os times marcam - Sim

As estatísticas de ambas as equipes mostram que ambas têm capacidade de balançar as redes. O São Paulo, jogando em casa, tem um ataque potente, e o Atlético-MG, com um ataque razoável, pode aproveitar as falhas defensivas do São Paulo. O histórico de confrontos diretos mostra que os jogos entre as equipes costumam ser com gols para os dois lados, e as estatísticas de ataque e defesa indicam que a aposta em "Ambos os times marcam" é bastante sólida.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: São Paulo x Atlético-MG - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 24/08/2025



🕡 Horário: 20h30 (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: MorumBIS, São Paulo



📺 Onde Assistir: SporTV, Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo São Paulo x Atlético-MG



🎯 Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 4.60 na Esportes da Sorte



🎯 Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.85 na Superbet



🎯 Total de Cartões - Mais de 5.5 - Odd de 1.97 na Novibet



Palpite Odds Altas São Paulo x Atlético-MG



🚀 Resultado Correto - 2x2 - Odd de 20.87 na Esportes da Sorte



🚀 Intervalo/Final do Jogo - São Paulo/Empate - Odd de 13.00 na Stake



🚀 Marcar a qualquer momento - Rony - Odd de 6.50 na Novibet



Quem vai ganhar São Paulo x Atlético-MG

Com base nas odds das casas de aposta, o São Paulo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.85 a 1.90. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.30 e 3.40. Já uma vitória do Atlético-MG é considerada a menos provável, com odds acima de 4.25.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar São Paulo x Atlético-MG:



Vitória São Paulo - Odd de 1.86 na Stake



Empate - 3.35 na Stake



Vitória Atlético-MG - 4.35 na Stake



Histórico entre São Paulo x Atlético-MG

O histórico de confrontos diretos entre São Paulo e Atlético-MG mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Atlético-MG venceu duas vezes, o São Paulo venceu uma e houve dois empates. Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis, o que torna o confronto um dos mais interessantes da rodada.

Últimos 5 jogos do São Paulo



🟡 São Paulo 1x1 Atlético-MG



🟡 Sport 2x2 São Paulo



🟡 Atlético Nacional 0x0 São Paulo



✅ São Paulo 2x0 Vitória



❌ Athletico-PR 1x0 São Paulo



Últimos 5 jogos do Atlético-MG