Sao Paulo
  • V
  • D
  • E
  • V
  • D
Serie A - Brazil
MorumBIS
Atletico-MG
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V
Odds atualizadas a 24.08.2025 às 18:00

São Paulo x Atlético-MG: Palpite, Odds +13, +20 e Onde Assistir Brasileirão (24/08)

Publicado
24.08.2025
Atualizado em
24.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para São Paulo e Atlético-MG, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


São Paulo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, 24 de agosto, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 20h30 (horário de Brasília) no Estádio MorumBIS, e terá transmissão do SporTV, Premiere e Globoplay.


O São Paulo é o 7º colocado, enquanto o Atlético-MG é o 11º. O confronto é de times que buscam o G4, e promete ser um jogo de muita intensidade. 


Palpite para São Paulo x Atlético-MG



  • ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.52 na Superbet

  • ⚽ São Paulo Total de Gols - Mais de 1.5 - Odd de 2.21 na Esportes da Sorte

  • ⚽ Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.16 na Stake


Total de Gols - Mais de 2.5


O histórico de confrontos diretos entre São Paulo e Atlético-MG é de jogos com placares altos. Além disso, as defesas das duas equipes têm se mostrado vulneráveis na competição, com o São Paulo sofrendo em média 1.1 gols por jogo, e o Atlético-MG 1.2. As equipes têm ataques eficientes, e a necessidade de vitória para as duas faz com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.


São Paulo Total de Gols - Mais de 1.5


O São Paulo tem um desempenho ofensivo superior ao do Atlético-MG em termos de gols marcados (1.2 contra 1.1). Jogando em casa, o time paulista costuma ser mais agressivo e buscar o ataque. A defesa do Atlético-MG, que sofre em média 1.2 gols por partida, pode ter dificuldades para segurar o poder de fogo do São Paulo, o que torna provável que o time marque pelo menos dois gols.


Ambos os times marcam - Sim


As estatísticas de ambas as equipes mostram que ambas têm capacidade de balançar as redes. O São Paulo, jogando em casa, tem um ataque potente, e o Atlético-MG, com um ataque razoável, pode aproveitar as falhas defensivas do São Paulo. O histórico de confrontos diretos mostra que os jogos entre as equipes costumam ser com gols para os dois lados, e as estatísticas de ataque e defesa indicam que a aposta em "Ambos os times marcam" é bastante sólida.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: São Paulo x Atlético-MG - 21ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 24/08/2025

  • 🕡 Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: MorumBIS, São Paulo

  • 📺 Onde Assistir: SporTV, Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo São Paulo x Atlético-MG



  • 🎯 Total de Gols - Mais de 3.5 - Odd de 4.60 na Esportes da Sorte

  • 🎯 Total de Escanteios - Mais de 9.5 - Odd de 1.85 na Superbet

  • 🎯 Total de Cartões - Mais de 5.5 - Odd de 1.97 na Novibet


Palpite Odds Altas São Paulo x Atlético-MG



  • 🚀 Resultado Correto - 2x2 - Odd de 20.87 na Esportes da Sorte

  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - São Paulo/Empate - Odd de 13.00 na Stake

  • 🚀 Marcar a qualquer momento - Rony - Odd de 6.50 na Novibet


Quem vai ganhar São Paulo x Atlético-MG


Com base nas odds das casas de aposta, o São Paulo é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.85 a 1.90. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.30 e 3.40. Já uma vitória do Atlético-MG é considerada a menos provável, com odds acima de 4.25. 


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar São Paulo x Atlético-MG:



  • Vitória São Paulo - Odd de 1.86 na Stake

  • Empate - 3.35 na Stake

  • Vitória Atlético-MG - 4.35 na Stake


Histórico entre São Paulo x Atlético-MG


O histórico de confrontos diretos entre São Paulo e Atlético-MG mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, o Atlético-MG venceu duas vezes, o São Paulo venceu uma e houve dois empates. Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis, o que torna o confronto um dos mais interessantes da rodada.


Últimos 5 jogos do São Paulo



  • 🟡 São Paulo 1x1 Atlético-MG

  • 🟡 Sport 2x2 São Paulo

  • 🟡 Atlético Nacional 0x0 São Paulo

  • ✅ São Paulo 2x0 Vitória

  • ❌ Athletico-PR 1x0 São Paulo


Últimos 5 jogos do Atlético-MG



  • ✅ Godoy Cruz 0x1 Atlético-MG

  • ❌ Atlético-MG 1x3 Grêmio

  • ✅ Atlético-MG 2x1 Godoy Cruz

  • 🟡 Vasco 1x1 Atlético-MG

  • ❌ Atlético-MG 0x1 Flamengo

Sao Paulo x Atletico-MG: Palpite do Dia

Sao Paulo x Atletico-MG: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sao Paulo x Atletico-MG: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2025 Serie A
Atletico-MG
0 - 0
Sao Paulo
2024 Serie A
Sao Paulo
2 - 2
Atletico-MG
2024 Copa Do Brasil
Atletico-MG
0 - 0
Sao Paulo
2024 Copa Do Brasil
Sao Paulo
0 - 1
Atletico-MG
2024 Serie A
Atletico-MG
2 - 1
Sao Paulo

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

