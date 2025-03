São Paulo x 3B Sport Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações – 27/03

Pela 2ª rodada do Brasileirão Feminino 2025, São Paulo x 3B Sport se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 15h (de Brasília), no Estádio do Canindé. O UOL Apostas preparou os melhores palpites São Paulo x 3B Sport feminino com base em estatísticas recentes, odds de valor e o momento das equipes.

As Soberanas largaram com vitória fora de casa contra o Flamengo, mostrando solidez defensiva. Já o 3B, que estreia na elite, perdeu em casa para o Fluminense e agora encara outro gigante do cenário nacional. A tendência é de domínio paulista.