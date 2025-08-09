São José x Goiatuba: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Série D (09/08)

O segundo confronto entre São José e Goiatuba, pela segunda rodada eliminatória da Série D 2025, está marcado para sábado, 09 de agosto, às 18h00 (horário de Brasília), no Estádio Francisco Novelletto Neto (Passo d’Areia).

A partida será transmitida pelo YouTube do Metrópoles e no site da TV Brasil. O primeiro jogo terminou empatado por 1 a 1, o que deixa tudo em aberto. Ambos precisam vencer e, se possível, golear para avançar com tranquilidade.

Neste artigo, trazemos palpite de São José x Goiatuba, análises baseadas em estatísticas recentes, além de odds para diversos mercados, dos mais populares aos mais alternativos.

Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.

Palpites de São José x Goiatuba: Nossas 3 Melhores Dicas

São José chega com leve favoritismo, principalmente pela performance em casa, onde perdeu só uma das últimas cinco. Já o Goiatuba mostrou força fora, vencendo jogos duros como contra Inter de Limeira e Itabirito. Com base nas estatísticas recentes, separamos três palpites principais para esse jogo decisivo.



🎯 Vitória do São José - odd 1.66

- odd

🎯 Ambos os times marcam: Não - odd 1.53

- odd

🎯 Abaixo de 2.5 gols - odd 1.50



Palpites Alternativos São José x Goiatuba

Se você busca mercados menos óbvios, mas com boas oportunidades, vale explorar alternativas como escanteios, gols por equipe e até placar exato.



🎯 São José vence e não sofre gols - odd 2.64

- odd

🎯 Total de gols do Goiatuba abaixo de 0.5 - odd 1.86

- odd

🎯 Resultado Exato 1-0 - odd 4.20



Quer saber mais sobre como funcionam as odds? Acesse nosso guia de O que são odds e aprenda a identificar boas oportunidades.

💰 Palpites de Odds Baixas São José x Goiatuba

Esses palpites oferecem maior probabilidade de acerto, ideais para apostas mais seguras.



🔵 Dupla Chance 1X - odd 1.16

- odd

🟢 Abaixo de 3.5 gols - odd 1.26

- odd

🟡 Empate Anula Aposta (São José) - odd 1.25



⚖️ Palpites de Odds Médias São José x Goiatuba

Já essas odds são boas para quem busca equilíbrio entre risco e retorno.



🔵 São José vence no 1º tempo - odd 2.30

- odd

🟢 Total de gols do São José acima de 1.5 - odd 2.06

- odd

🟡 Par no mercado Par/Ímpar - odd 1.80



🚀 Palpites de Odds Altas São José x Goiatuba

Aqui estão os palpites para quem gosta de retornos maiores, mesmo que o risco seja mais elevado.



🔵 Resultado Exato 2-1 São José - odd 7.60

- odd

🟢 Total de gols: exatamente 2 - odd 4.00 (em múltiplas)

- odd (em múltiplas)

🟡 São José vence por 3-0 - odd 11.00



Informações do Jogo: São José x Goiatuba - Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: São José x Goiatuba - Série D

São José x Goiatuba - Série D

📅 Data: 09/08/2025

09/08/2025

⏰ Horário: 18h00 (horário de Brasília)

18h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Francisco Novelletto Neto (Passo d’Areia), Porto Alegre–RS

Estádio Francisco Novelletto Neto (Passo d’Areia), Porto Alegre–RS

📺 Transmissão: YouTube do Metrópoles e site da TV Brasil



Como São José e Goiatuba Chegam Para o Confronto

O São José tem mostrado regularidade, especialmente na defesa. Sofreu apenas 0,57 gol por jogo nas últimas dez partidas e manteve a meta intacta em mais da metade dos jogos. No ataque, a média de 1,05 gol/jogo indica que dificilmente goleará, mas é competitivo.

O Goiatuba, por sua vez, tem se saído bem como visitante, com vitórias sobre Itabirito e Inter de Limeira. Apesar disso, sua defesa ainda dá sinais de oscilação (média de 0,94 gols sofridos por jogo), e o ataque marca 1,22 gol por jogo. Isso mostra que o time sabe explorar contra-ataques, mas depende de espaços e erros rivais.

Lembre-se que apostas são entretenimento e exigem responsabilidade. Acesse o conteúdo de Jogo Responsável e saiba mais.