São José EC x Oeste: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Copa Paulista - 06/07

São José x Oeste: veja o palpite e onde assistir ao jogo da Copa Paulista, neste domingo (06/07), a partir das 15h (horário de Brasília).

O confronto entre São José e Oeste é válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Paulista. O São José lidera o Grupo 4 com 100% de aproveitamento, enquanto o Oeste aparece pressionado na 3ª posição, tentando se recuperar da derrota sofrida justamente para o rival da tarde.

O São José venceu os três jogos sem sofrer gols e apresenta o melhor sistema defensivo da competição até aqui. Já o Oeste vive um momento de instabilidade com troca recente de treinador, produção ofensiva abaixo da média e só quatro pontos somados. O cenário projeta um duelo com favoritismo dos donos da casa, mas margens apertadas.

São José x Oeste: Melhores Palpites da Copa Paulista



🔥 Palpite 1: Vitória do São José – odd 1.66

🔥 Palpite 2: São José vence sem sofrer gols – odd 2.30

🔥 Palpite 3: Menos de 2 gols no total – odd 1.99

🔥 Palpite 4: Intervalo/Final São José/São José – odd 2.44

🔥 Palpite 5: Placar exato 1x0 – odd 5.03

🔥 Palpite 6: Dupla Chance: Oeste ou Empate – odd 1.85



ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

Palpite 1 – Vitória do São José – odd 1.66

O time do Vale do Paraíba venceu os três jogos até aqui e ainda não sofreu gols. Jogando em casa, tem vantagem clara no momento técnico e tático, além de um padrão consolidado defensivamente. O Oeste está em transição de comando e ainda busca estabilidade.

Palpite 2 – São José vence sem sofrer gols – odd 2.30

A defesa do São José é a mais eficiente da competição até agora, com três clean sheets em três partidas. O Oeste marcou apenas um gol em todo o torneio. A combinação entre solidez defensiva e ataque pouco produtivo do adversário sustenta o valor dessa linha.

Palpite 3 – Menos de 2 gols no total – odd 1.99

Os jogos do São José têm média de gols muito baixa (1 por jogo). Já o Oeste tem dificuldade ofensiva e aposta no jogo físico e truncado. A tendência de placares magros é dominante nesse grupo, o que torna essa aposta estatisticamente relevante.

Palpite 4 – Intervalo/Final São José/São José – odd 2.44

O São José tem mostrado imposição desde os primeiros minutos, abrindo vantagem logo no 1º tempo em duas das três rodadas. Diante de um Oeste instável e fora de casa, o encaixe para vencer ambas as metades é consistente.

Palpite 5 – Placar exato 1x0 – odd 5.03

É o resultado mais repetido em jogos do São José e casa com o padrão ofensivo e defensivo das duas equipes. Uma vitória magra é cenário recorrente e adequado para quem busca valor em odds médias com perfil conservador.

Palpite 6 – Dupla Chance: Oeste ou Empate – odd 1.85

Apesar do favoritismo do São José, a linha de dupla chance protegendo o Oeste pode ser útil em entradas múltiplas. O time visitante ainda briga pela classificação e precisa pontuar. Essa aposta tem caráter de proteção para cenários inesperados.

São José x Oeste: Onde Assistir ao vivo

O jogo entre São José e Oeste terá transmissão ao vivo no canal Futebol Paulista (YouTube).



📅 Data: Domingo, 06/07/2025

⏰ Horário: 15h (de Brasília)

🏟️ Competição: Copa Paulista

📺 Onde assistir: Futebol Paulista (YouTube)



Também é possível assistir com imagens ao vivo pela Superbet. Basta ter uma conta com saldo ativo e login feito no horário do jogo.