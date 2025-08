São Bernardo x Tombense: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie C - 03/08

São Bernardo x Tombense: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O São Bernardo recebe a Tombense neste domingo, 3 de agosto, às 16h30, no Estádio Primeiro de Maio, em São Paulo. O duelo é válido pela Série C e pode ter influência direta nas posições do G-8.

As duas equipes estão acostumadas a jogos de poucos gols e muita intensidade física, o que deixa o confronto com cara de decisão antecipada.

São Bernardo x Tombense Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Empate Anula Aposta: São Bernardo - odd 1.65 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.70 na Novibet







Palpite 3 - Placar Exato: 1x1 - odd 6.80 na Novibet





Jogos da Série C, especialmente entre clubes com objetivos parecidos, costumam ser travados e decididos nos detalhes.

Empate Anula Aposta: São Bernardo - odd 1.65

Jogando em casa, o São Bernardo costuma ser mais consistente. Aposta com segurança em caso de empate.

Menos de 2.5 Gols - odd 1.70

Os dois times apresentam média baixa de gols marcados, com boa organização defensiva.

Placar Exato: 1x1 - odd 6.80

Para quem quer ousar, o empate com gols é uma possibilidade realista dentro do cenário atual.

São Bernardo x Tombense: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo São Bernardo x Tombense