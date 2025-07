São Bernardo x Ponte Preta: Palpites, Onde Assistir e Escalações - Série C - 12/07

São Bernardo x Ponte Preta: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, no sábado, 12/07, às 17h00 (horário de Brasília), pela 12ª rodada da Série C.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

São Bernardo x Ponte Preta Palpites – Série C



Palpite 1 – Menos de 2,5 gols



Palpite 2 – Ambas as equipes marcam (BTTS)



Palpite 3 – Dupla chance: São Bernardo ou empate (1X)



Palpite 1 – Menos de 2,5 gols

A maioria dos jogos recentes entre ambos ficou abaixo de 2,5 gols. A Série C tende a ser equilibrada. O São Bernardo teve 82% de seus últimos duelos com Under 2,5 e Ponte Preta mantém 82% também neste padrão.

Palpite 2 – Ambas as equipes marcam (BTTS)

BTTS aparece em 52% dos jogos do São Bernardo e em 39% nos da Ponte Preta, sinais suficientes de frequência moderada para este mercado.

Palpite 3 – Dupla chance: São Bernardo ou empate (1X)

Ponte Preta venceu 3 dos 6 confrontos diretos, mas São Bernardo sai na frente em casa. O time anfitrião soma invencibilidade recente em casa e empate garante cobertura segura.

São Bernardo x Ponte Preta – Onde Assistir

São Bernardo x Ponte Preta se enfrentam no sábado, 12/07, às 17h00 (horário de Brasília), no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming. Para assistir ao vivo pelas casas de apostas, tem de fazer login em sua conta, ou então criar seu cadastro e fazer a verificação de conta.

São Bernardo x Ponte Preta – Escalações Oficiais

As escalações oficiais de São Bernardo x Ponte Preta são divulgadas oficialmente aproximadamente uma hora antes do jogo.

Ficha do Jogo:



⚽️ Confronto: São Bernardo x Ponte Preta – Brasileirão Série C

São Bernardo x Ponte Preta – Brasileirão Série C

📅 Data: 12/07/2025

12/07/2025

⏰ Horário: 17h00 (horário de Brasília)

17h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio 1º de Maio, São Bernardo do Campo (SP)



*Jogue com responsabilidade – apostas conscientes tornam a experiência mais segura.