- D
- V
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
São Bernardo x Náutico: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Série C, 23/08
São Bernardo x Náutico: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de sábado (23/08), às 17h00 (horário de Brasília), válido pela 18ª rodada da Série C no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, com transmissão pelo SportyNet+.
A partida é um confronto direto entre duas equipes que estão na parte de cima da tabela da Série C. O São Bernardo, que ocupa a quinta colocação, com 29 pontos, busca a vitória para se manter na zona de classificação para a próxima fase. Já o Náutico, que é o segundo colocado, com 32 pontos, vive um ótimo momento na temporada e busca se consolidar na ponta da tabela.
São Bernardo x Náutico Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Resultado Final (Náutico) - odd 3.95
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta (Náutico) - odd 2.55
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.57
As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Náutico vive um momento de grande sucesso, com uma sequência de cinco vitórias seguidas e nove jogos sem perder. O time também tem um retrospecto de 80% de jogos sem sofrer gols. O São Bernardo, apesar de jogar em casa, não venceu em seus três confrontos diretos contra o Náutico nos últimos três anos.
Palpites Alternativos São Bernardo x Náutico
- 🎯 Palpite: Náutico - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.21
- 🎯 Palpite: Placar Exato (0:1) - odd 7.87
- 🎯 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.41
Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. A vitória do Náutico sem sofrer gols é uma boa pedida, já que o time da casa tem um retrospecto de 70% de jogos com menos de 2.5 gols. O placar exato de 1 a 0 para o Náutico é uma possibilidade real, já que o time tem uma média de 1.4 gols marcados por jogo, enquanto o São Bernardo tem uma média de 0.9 gols sofridos por jogo.
💰 São Bernardo x Náutico: Palpites de Odds Baixas
- • 🔵 Palpite: São Bernardo Ou Empate - odd 1.20
- • 🟢 Palpite: Total de Gols (Menos de 1.5) - odd 2.30
- • 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta (São Bernardo) - odd 1.37
⚖️ São Bernardo x Náutico: Palpites de Odds Médias
- • 🔵 Palpite: Resultado Final (Empate) - odd 2.68
- • 🟢 Palpite: São Bernardo E Não - odd 2.87
- • 🟡 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.10
🚀 São Bernardo x Náutico: Palpites de Odds Altas
- • 🔵 Palpite: Náutico - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.21
- • 🟢 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 5.28
- • 🟡 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (Náutico E Não) - odd 5.83
São Bernardo x Náutico: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre São Bernardo e Náutico será no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo. A partida acontece no sábado, dia 23 de agosto, às 17h00 (horário de Brasília) e é válida pela 18ª rodada da Série C. O duelo terá transmissão exclusiva do canal SportyNet+.
📋 Informações Completas da Partida
- • ⚽ Confronto: São Bernardo x Náutico - Série C
- • 📅 Data: 23/08/25
- • ⏰ Horário: 17h00 (horário de Brasília)
- • 🏟️ Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo
- • 📺 Transmissão: SportyNet+
Como São Bernardo e Náutico Chegam Para o Confronto
O São Bernardo chega para a partida na quinta colocação do campeonato, com 29 pontos em 17 jogos. O time vem de uma derrota de 3 a 0 para o Figueirense, mas tem um bom desempenho em casa, com um retrospecto de quatro vitórias e três empates em nove jogos. O São Bernardo também tem uma boa defesa em casa, com uma média de 0.9 gols sofridos por jogo, e um retrospecto de 50% de jogos sem sofrer gols.
Já o Náutico, que liderou a tabela em alguns momentos da competição, vive um momento de grande sucesso, com uma sequência de cinco vitórias seguidas globalmente. O time tem um retrospecto de nove jogos sem perder, com 5 vitórias e 4 empates. O Náutico também tem a segunda melhor defesa do campeonato, com apenas seis gols sofridos. Fora de casa, o time tem o melhor desempenho da liga, com quatro vitórias e duas derrotas em oito jogos, e uma média de 0.6 gols sofridos por jogo.
São Bernardo x Nautico Recife: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
São Bernardo x Nautico Recife: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
São Bernardo x Nautico Recife: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O Jogo Responsável é o pilar de uma jornada de apostas segura e saudável. O nosso princípio fundamental é que o ato de apostar deve ser um complemento de lazer, jamais uma solução financeira. Para isso, é crucial estabelecer limites de gastos e de tempo, garantindo que você aposte apenas o que pode perder. A aposta deve ser uma fonte de entretenimento, e não de ansiedade ou prejuízo. Caso sinta que está perdendo o controle, procure ajuda de profissionais. Lembre-se, sua saúde financeira e mental são a maior aposta de todas. Para mais informações, acesse a página sobre Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- D
- V
- E
- E
- D
- D
- D
- D
- E
Empate
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- V
- V
Sporting CP Vence
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- D
- D
Celta Vigo Vence
- V
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- D
Pachuca Vence
- V
- D
- E
- V
- D
- V
- D
- V
- V
- D
Borussia Dortmund Vence
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
San Diego Vence