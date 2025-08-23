Assine UOL
São Bernardo
Serie C - Brazil
Estádio Primeiro de Maio
Nautico Recife
São Bernardo x Náutico: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Série C, 23/08

23.08.2025
23.08.2025
5 min

São Bernardo x Náutico: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo de sábado (23/08), às 17h00 (horário de Brasília), válido pela 18ª rodada da Série C no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo, com transmissão pelo SportyNet+.


A partida é um confronto direto entre duas equipes que estão na parte de cima da tabela da Série C. O São Bernardo, que ocupa a quinta colocação, com 29 pontos, busca a vitória para se manter na zona de classificação para a próxima fase. Já o Náutico, que é o segundo colocado, com 32 pontos, vive um ótimo momento na temporada e busca se consolidar na ponta da tabela.


São Bernardo x Náutico Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Resultado Final (Náutico) - odd 3.95

  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta (Náutico) - odd 2.55

  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam (Não) - odd 1.57


As três dicas de palpite buscam resultados com boas chances de acontecer, olhando o retrospecto das equipes. O Náutico vive um momento de grande sucesso, com uma sequência de cinco vitórias seguidas e nove jogos sem perder. O time também tem um retrospecto de 80% de jogos sem sofrer gols. O São Bernardo, apesar de jogar em casa, não venceu em seus três confrontos diretos contra o Náutico nos últimos três anos.


Palpites Alternativos São Bernardo x Náutico



  • 🎯 Palpite: Náutico - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.21

  • 🎯 Palpite: Placar Exato (0:1) - odd 7.87

  • 🎯 Palpite: Total de Gols (Menos de 2.5) - odd 1.41


Os palpites alternativos são opções para quem busca um palpite mais específico e com odds mais altas. A vitória do Náutico sem sofrer gols é uma boa pedida, já que o time da casa tem um retrospecto de 70% de jogos com menos de 2.5 gols. O placar exato de 1 a 0 para o Náutico é uma possibilidade real, já que o time tem uma média de 1.4 gols marcados por jogo, enquanto o São Bernardo tem uma média de 0.9 gols sofridos por jogo.


💰 São Bernardo x Náutico: Palpites de Odds Baixas



  • • 🔵 Palpite: São Bernardo Ou Empate - odd 1.20

  • • 🟢 Palpite: Total de Gols (Menos de 1.5) - odd 2.30

  • • 🟡 Palpite: Empate Anula Aposta (São Bernardo) - odd 1.37


⚖️ São Bernardo x Náutico: Palpites de Odds Médias



  • • 🔵 Palpite: Resultado Final (Empate) - odd 2.68

  • • 🟢 Palpite: São Bernardo E Não - odd 2.87

  • • 🟡 Palpite: Gols Exatos (2) - odd 3.10


🚀 São Bernardo x Náutico: Palpites de Odds Altas



  • • 🔵 Palpite: Náutico - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 5.21

  • • 🟢 Palpite: Placar Exato (0:0) - odd 5.28

  • • 🟡 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam (Náutico E Não) - odd 5.83


São Bernardo x Náutico: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre São Bernardo e Náutico será no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo. A partida acontece no sábado, dia 23 de agosto, às 17h00 (horário de Brasília) e é válida pela 18ª rodada da Série C. O duelo terá transmissão exclusiva do canal SportyNet+.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: São Bernardo x Náutico - Série C

  • 📅 Data: 23/08/25

  • ⏰ Horário: 17h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo

  • 📺 Transmissão: SportyNet+


Como São Bernardo e Náutico Chegam Para o Confronto


O São Bernardo chega para a partida na quinta colocação do campeonato, com 29 pontos em 17 jogos. O time vem de uma derrota de 3 a 0 para o Figueirense, mas tem um bom desempenho em casa, com um retrospecto de quatro vitórias e três empates em nove jogos. O São Bernardo também tem uma boa defesa em casa, com uma média de 0.9 gols sofridos por jogo, e um retrospecto de 50% de jogos sem sofrer gols.


Já o Náutico, que liderou a tabela em alguns momentos da competição, vive um momento de grande sucesso, com uma sequência de cinco vitórias seguidas globalmente. O time tem um retrospecto de nove jogos sem perder, com 5 vitórias e 4 empates. O Náutico também tem a segunda melhor defesa do campeonato, com apenas seis gols sofridos. Fora de casa, o time tem o melhor desempenho da liga, com quatro vitórias e duas derrotas em oito jogos, e uma média de 0.6 gols sofridos por jogo.

São Bernardo x Nautico Recife: Palpite do Dia

São Bernardo x Nautico Recife: Escalações Oficiais

São Bernardo x Nautico Recife: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2024 Serie C
Nautico Recife
1 - 1
São Bernardo
2023 Serie C
Nautico Recife
2 - 2
São Bernardo
2023 Copa Do Brasil
São Bernardo
0 - 1
Nautico Recife

Jogo Responsável


O Jogo Responsável é o pilar de uma jornada de apostas segura e saudável. O nosso princípio fundamental é que o ato de apostar deve ser um complemento de lazer, jamais uma solução financeira. Para isso, é crucial estabelecer limites de gastos e de tempo, garantindo que você aposte apenas o que pode perder. A aposta deve ser uma fonte de entretenimento, e não de ansiedade ou prejuízo. Caso sinta que está perdendo o controle, procure ajuda de profissionais. Lembre-se, sua saúde financeira e mental são a maior aposta de todas. Para mais informações, acesse a página sobre Jogo Responsável.

