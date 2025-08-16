São Bernardo x Figueirense: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, Série C, 16/08

São Bernardo x Figueirense: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece no sábado (16/08), às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, e terá transmissão da SportyNet.

O São Bernardo entra em campo lutando para se manter no G8 e consolidar sua vaga na próxima fase. Já o Figueirense, embora esteja em uma posição mais baixa na tabela, tem um histórico de bons resultados contra o adversário e busca uma vitória essencial para subir de posição.

São Bernardo x Figueirense Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Dupla Chance - São Bernardo ou Empate (1X) - odd 1.25

🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50

🎯 Palpite: Primeiro a Marcar - São Bernardo - odd 1.66



O São Bernardo tem uma campanha sólida em casa, com um ataque que tem média de 1.14 gols marcados e uma defesa forte, que só sofreu 0.71 gols por jogo como mandante. A equipe ainda não perdeu em casa para o Figueirense. O Figueira tem uma média de apenas 0.57 gols marcados fora de casa, o que sugere um jogo de poucos gols e um possível domínio do São Bernardo.

Palpites Alternativos São Bernardo x Figueirense



🎯 Palpite: Resultado no Intervalo - Empate - odd 1.83

🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.80

🎯 Palpite: Total de Gols por Equipe - São Bernardo (Mais de 1.5) - odd 2.30



O Figueirense tem a melhor defesa da competição como visitante, o que tende a segurar o ímpeto do São Bernardo no início do jogo, com as duas equipes se estudando. É esperado que o jogo tenha uma quantidade razoável de escanteios, considerando o estilo de ataque do São Bernardo e a defesa fechada do Figueirense.

💰 São Bernardo x Figueirense: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Dupla Chance - 1X - odd 1.25

🟢 Palpite: Empate Anula a Aposta - São Bernardo - odd 1.30

🟡 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50



⚖️ São Bernardo x Figueirense: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final - São Bernardo - odd 1.72

- odd 1.72

🟢 Palpite: Primeiro a Marcar - São Bernardo - odd 1.66

🟡 Palpite: Total de Gols por Equipe - São Bernardo (Mais de 1.5) - odd 2.30



🚀 São Bernardo x Figueirense: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Resultado Exato - 2 a 1 - odd 8.00

🟢 Palpite: Resultado no Intervalo / Final - X/1 - odd 4.50

🟡 Palpite: 1x2 & Ambos os Times para Marcar - Casa / Sim - odd 5.20



São Bernardo x Figueirense: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre São Bernardo e Figueirense é uma oportunidade para os dois times, mas por motivos distintos. O São Bernardo busca uma vaga no mata-mata e o Figueirense, uma arrancada para se aproximar do G8. A partida terá transmissão da SportyNet.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: São Bernardo x Figueirense - Série C



📅 Data: 16/08/2025



⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo



📺 Transmissão: SportyNet



Como São Bernardo e Figueirense Chegam Para o Confronto

O São Bernardo, com a sexta posição na tabela, busca solidificar sua presença no G8. O time tem a terceira melhor campanha como mandante, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas em sete jogos, e um dos melhores ataques da Série C. A equipe entra com o favoritismo, mas deve ter atenção ao histórico de confrontos.

O Figueirense, por sua vez, vive uma situação um pouco mais delicada na 12ª posição. Apesar da distância na tabela, o time tem uma defesa forte, sendo a melhor entre os visitantes. Outro ponto que anima a equipe é o retrospecto contra o São Bernardo, onde o Figueira venceu os últimos dois confrontos e não perde há dois anos.