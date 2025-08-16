Assine UOL
São Bernardo
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
Serie C - Brazil
Estádio Primeiro de Maio
Figueirense
  • V
  • E
  • D
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.58
x
3.6
2
5.6
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.61
x
3.65
2
5.4
Apostar agora
Odds atualizadas a 15.08.2025 às 22:48

São Bernardo x Figueirense: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, Série C, 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
15.08.2025
Tempo de leitura
3 min

São Bernardo x Figueirense: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece no sábado (16/08), às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, e terá transmissão da SportyNet.


O São Bernardo entra em campo lutando para se manter no G8 e consolidar sua vaga na próxima fase. Já o Figueirense, embora esteja em uma posição mais baixa na tabela, tem um histórico de bons resultados contra o adversário e busca uma vitória essencial para subir de posição.


São Bernardo x Figueirense Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Dupla Chance - São Bernardo ou Empate (1X) - odd 1.25

  • 🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50

  • 🎯 Palpite: Primeiro a Marcar - São Bernardo - odd 1.66


O São Bernardo tem uma campanha sólida em casa, com um ataque que tem média de 1.14 gols marcados e uma defesa forte, que só sofreu 0.71 gols por jogo como mandante. A equipe ainda não perdeu em casa para o Figueirense. O Figueira tem uma média de apenas 0.57 gols marcados fora de casa, o que sugere um jogo de poucos gols e um possível domínio do São Bernardo.


Palpites Alternativos São Bernardo x Figueirense



  • 🎯 Palpite: Resultado no Intervalo - Empate - odd 1.83

  • 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.80

  • 🎯 Palpite: Total de Gols por Equipe - São Bernardo (Mais de 1.5) - odd 2.30


O Figueirense tem a melhor defesa da competição como visitante, o que tende a segurar o ímpeto do São Bernardo no início do jogo, com as duas equipes se estudando. É esperado que o jogo tenha uma quantidade razoável de escanteios, considerando o estilo de ataque do São Bernardo e a defesa fechada do Figueirense.


💰 São Bernardo x Figueirense: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Dupla Chance - 1X - odd 1.25

  • 🟢 Palpite: Empate Anula a Aposta - São Bernardo - odd 1.30

  • 🟡 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50


⚖️ São Bernardo x Figueirense: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final - São Bernardo - odd 1.72

  • 🟢 Palpite: Primeiro a Marcar - São Bernardo - odd 1.66

  • 🟡 Palpite: Total de Gols por Equipe - São Bernardo (Mais de 1.5) - odd 2.30


🚀 São Bernardo x Figueirense: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Resultado Exato - 2 a 1 - odd 8.00

  • 🟢 Palpite: Resultado no Intervalo / Final - X/1 - odd 4.50

  • 🟡 Palpite: 1x2 & Ambos os Times para Marcar - Casa / Sim - odd 5.20


São Bernardo x Figueirense: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre São Bernardo e Figueirense é uma oportunidade para os dois times, mas por motivos distintos. O São Bernardo busca uma vaga no mata-mata e o Figueirense, uma arrancada para se aproximar do G8. A partida terá transmissão da SportyNet.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: São Bernardo x Figueirense - Série C

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • ⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo

  • 📺 Transmissão: SportyNet


Como São Bernardo e Figueirense Chegam Para o Confronto


O São Bernardo, com a sexta posição na tabela, busca solidificar sua presença no G8. O time tem a terceira melhor campanha como mandante, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas em sete jogos, e um dos melhores ataques da Série C. A equipe entra com o favoritismo, mas deve ter atenção ao histórico de confrontos.


O Figueirense, por sua vez, vive uma situação um pouco mais delicada na 12ª posição. Apesar da distância na tabela, o time tem uma defesa forte, sendo a melhor entre os visitantes. Outro ponto que anima a equipe é o retrospecto contra o São Bernardo, onde o Figueira venceu os últimos dois confrontos e não perde há dois anos.

Ver mais Ver menos

São Bernardo x Figueirense: Palpite do Dia

São Bernardo Vence
Superbet logo
1.61
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Santos - Vasco DA Gama
1
1.97
Dender - Anderlecht
2
1.92
Union St. Gilloise - Standard Liege
1
1.37
Múltipla
5.18
x
Aposta
20
=
Ganhos
103.64
Apostar agora

São Bernardo x Figueirense: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

São Bernardo x Figueirense: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2024 Serie C
São Bernardo
1 - 2
Figueirense
2023 Serie C
São Bernardo
1 - 0
Figueirense

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
São Bernardo
Empate
Figueirense

Jogo Responsável


O universo das apostas esportivas pode ser divertido, mas exige responsabilidade. Não veja essa atividade como uma solução para suas finanças. É muito importante ter limites claros e nunca ultrapassar o valor que você pode perder. A diversão deve ser a sua principal motivação para apostar. Se você sente que a aposta deixou de ser um passatempo, procure ajuda. O jogo responsável é sempre a melhor estratégia para se divertir com segurança.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Charlotte
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
-
Real Salt Lake
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

Charlotte Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Rio Branco ES
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V
-
Inter De Limeira
  • E
  • V
  • D
  • E
  • E

Rio Branco ES Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Al Ain
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
-
Al Bataeh
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D

Al Ain Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Brighton
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Fulham
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E

Brighton Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Corinthians
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
-
Bahia
  • V
  • E
  • E
  • V
  • V

Corinthians Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Veres Rivne
  • D
  • D
  • D
  • V
  • E
-
Shakhtar Donetsk
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V

Shakhtar Donetsk Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites