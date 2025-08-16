- V
São Bernardo x Figueirense: Palpite Odds Altas +5, +8, Onde Assistir, Série C, 16/08
São Bernardo x Figueirense: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. A partida acontece no sábado (16/08), às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, e terá transmissão da SportyNet.
O São Bernardo entra em campo lutando para se manter no G8 e consolidar sua vaga na próxima fase. Já o Figueirense, embora esteja em uma posição mais baixa na tabela, tem um histórico de bons resultados contra o adversário e busca uma vitória essencial para subir de posição.
São Bernardo x Figueirense Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Palpite: Dupla Chance - São Bernardo ou Empate (1X) - odd 1.25
- 🎯 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50
- 🎯 Palpite: Primeiro a Marcar - São Bernardo - odd 1.66
O São Bernardo tem uma campanha sólida em casa, com um ataque que tem média de 1.14 gols marcados e uma defesa forte, que só sofreu 0.71 gols por jogo como mandante. A equipe ainda não perdeu em casa para o Figueirense. O Figueira tem uma média de apenas 0.57 gols marcados fora de casa, o que sugere um jogo de poucos gols e um possível domínio do São Bernardo.
Palpites Alternativos São Bernardo x Figueirense
- 🎯 Palpite: Resultado no Intervalo - Empate - odd 1.83
- 🎯 Palpite: Total de Escanteios (Mais de 8.5) - odd 1.80
- 🎯 Palpite: Total de Gols por Equipe - São Bernardo (Mais de 1.5) - odd 2.30
O Figueirense tem a melhor defesa da competição como visitante, o que tende a segurar o ímpeto do São Bernardo no início do jogo, com as duas equipes se estudando. É esperado que o jogo tenha uma quantidade razoável de escanteios, considerando o estilo de ataque do São Bernardo e a defesa fechada do Figueirense.
💰 São Bernardo x Figueirense: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Dupla Chance - 1X - odd 1.25
- 🟢 Palpite: Empate Anula a Aposta - São Bernardo - odd 1.30
- 🟡 Palpite: Total de Gols - Menos de 2.5 - odd 1.50
⚖️ São Bernardo x Figueirense: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado Final - São Bernardo - odd 1.72
- 🟢 Palpite: Primeiro a Marcar - São Bernardo - odd 1.66
- 🟡 Palpite: Total de Gols por Equipe - São Bernardo (Mais de 1.5) - odd 2.30
🚀 São Bernardo x Figueirense: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Resultado Exato - 2 a 1 - odd 8.00
- 🟢 Palpite: Resultado no Intervalo / Final - X/1 - odd 4.50
- 🟡 Palpite: 1x2 & Ambos os Times para Marcar - Casa / Sim - odd 5.20
São Bernardo x Figueirense: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre São Bernardo e Figueirense é uma oportunidade para os dois times, mas por motivos distintos. O São Bernardo busca uma vaga no mata-mata e o Figueirense, uma arrancada para se aproximar do G8. A partida terá transmissão da SportyNet.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: São Bernardo x Figueirense - Série C
- 📅 Data: 16/08/2025
- ⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Primeiro de Maio, São Bernardo do Campo
- 📺 Transmissão: SportyNet
Como São Bernardo e Figueirense Chegam Para o Confronto
O São Bernardo, com a sexta posição na tabela, busca solidificar sua presença no G8. O time tem a terceira melhor campanha como mandante, com quatro vitórias, um empate e duas derrotas em sete jogos, e um dos melhores ataques da Série C. A equipe entra com o favoritismo, mas deve ter atenção ao histórico de confrontos.
O Figueirense, por sua vez, vive uma situação um pouco mais delicada na 12ª posição. Apesar da distância na tabela, o time tem uma defesa forte, sendo a melhor entre os visitantes. Outro ponto que anima a equipe é o retrospecto contra o São Bernardo, onde o Figueira venceu os últimos dois confrontos e não perde há dois anos.
São Bernardo x Figueirense: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
São Bernardo x Figueirense: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
São Bernardo x Figueirense: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
O universo das apostas esportivas pode ser divertido, mas exige responsabilidade. Não veja essa atividade como uma solução para suas finanças. É muito importante ter limites claros e nunca ultrapassar o valor que você pode perder. A diversão deve ser a sua principal motivação para apostar. Se você sente que a aposta deixou de ser um passatempo, procure ajuda. O jogo responsável é sempre a melhor estratégia para se divertir com segurança.
