Assine UOL
Sao Bento
  • E
  • V
  • D
  • D
  • D
Copa Paulista - Brazil
Estádio Municipal Walter Ribeiro
São José EC
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.25
x
2.9
2
2.15
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.2
x
3
2
2.2
Apostar agora
Odds atualizadas a 25.08.2025 às 16:00

São Bento x São José Palpite; Onde Assistir, Copa Paulista (25/08)

Publicado
25.08.2025
Atualizado em
25.08.2025
Tempo de leitura
5 min

O São Bento recebe o São José nesta segunda-feira (25/08), em partida válida pelas oitavas de final da Copa Paulista. O jogo de ida do confronto está marcado para às 20:00 (horário de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, e não terá transmissão.


As duas equipes voltam a se enfrentar após terem se cruzado na Série A2 do Paulistão 2025, em uma partida que terminou em empate por 1 a 1. Ambas buscam a vantagem no placar para ter tranquilidade no jogo de volta.


Confira agora nossos palpites de São Bento x São José, saiba onde assistir e todas as análises completas para o jogo.


Palpites de São Bento x São José: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas das equipes, preparamos os melhores palpites para este jogo. O São José tem um bom desempenho ofensivo e uma defesa sólida, enquanto o São Bento vem de resultados mais inconstantes.



  • 🎯 Resultado Final: São José - odd 2.19

  • 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.54

  • 🎯 Ambos os Times Marcam: Não - odd 1.72


Para os palpites de São Bento x São José, consideramos a força do São José como visitante na Copa Paulista. A equipe tem um ataque eficiente e uma defesa que sofre poucos gols fora de casa.


Palpites Alternativos São Bento x São José


Para quem busca opções com cotações maiores, separamos alguns palpites alternativos. Esses mercados, embora ofereçam retornos mais altos, também trazem um risco maior.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem já conhece o comportamento das equipes. Analisando as estatísticas com atenção, você pode encontrar boas oportunidades para suas apostas.



  • 🎯 Empate Anula Aposta: São José - odd 1.54

  • 🎯 Total de Gols - Acima de 1.5 - odd 1.43

  • 🎯 São José - Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 2.45


Super Palpites São Bento x São José


Para quem busca uma odd bem alta, separamos uma aposta combinada.



  • 🚀 Resultado Exato: 0-1 São José - odd 5.40


💰 Palpites de Odds Baixas São Bento x São José


Aqui indicamos odds entre 1.10 e 2.49 para palpites de menor risco.



  • 🔵 Dupla Chance: X2 (Empate ou São José) - odd 1.28

  • 🟢 São José - Total de Gols: Acima de 0.5 - odd 1.31

  • 🟡 Primeiro Tempo - Total de Gols: Acima de 0.5 - odd 1.51


⚖️ Palpites de Odds Médias São Bento x São José


Aqui indicamos odds entre 2.50 e 4.99.



  • 🔵 Resultado Final: Empate - odd 3.05

  • 🟢 Primeiro Tempo - 1X2: São José - odd 2.90

  • 🟡 Diferença Exata de Gols: São José por 1 - odd 3.70


🚀 Palpites de Odds Altas São Bento x São José


Aqui indicamos odds entre 5.00 e 12.00 para apostas mais ousadas.



  • 🔵 Resultado Exato: 0-0 - odd 6.20

  • 🟢 Resultado Exato: 1-1 - odd 5.00

  • 🟡 Resultado Exato: 0-2 São José - odd 8.20


São Bento x São José: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: São Bento x São José - Oitavas de final da Copa Paulista.

  • 📅 Data: 25/08/2025.

  • Horário: 20:00 (horário de Brasília).

  • 🏟️ Local: Estádio Walter Ribeiro.

  • 📺 Transmissão: Sem transmissão.


 

Ver mais Ver menos

Sao Bento x São José EC: Palpite do Dia

Sao Bento Vence
Superbet logo
3.2
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
CSA - Ponte Preta
1
1.88
Kairat Almaty - Celtic
2
1.66
Club Brugge KV - Rangers
1
1.63
Múltipla
5.09
x
Aposta
20
=
Ganhos
101.74
Apostar agora

Sao Bento x São José EC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Sao Bento x São José EC: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
0 Vitórias
2025 Copa Paulista
São José EC
0 - 0
Sao Bento
2025 Paulista - A2
São José EC
1 - 1
Sao Bento
2024 Paulista - A2
Sao Bento
2 - 0
São José EC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Sao Bento
Empate
São José EC

Como São Bento e São José Chegam Para o Confronto


O São Bento chega para o jogo vindo de um empate em 1 a 1 com o Primavera na Copa Paulista. Nos últimos dez jogos, o time teve duas vitórias, cinco empates e três derrotas. A equipe tem uma média de 1.2 gols marcados por jogo e 1.4 sofridos. Em casa, a média de gols marcados cai para 0.6.


O São José, por outro lado, vem de um empate de 1 a 1 com a Portuguesa Santista. Nos últimos dez jogos, o time teve cinco vitórias, dois empates e três derrotas. A equipe tem uma média de 2.1 gols marcados por jogo e 0.7 sofridos. Fora de casa, a média de gols marcados é de 2.4.


Nossa Opinião para São Bento x São José


Apesar de o São Bento jogar em casa, o São José chega com uma campanha mais sólida e um desempenho ofensivo superior. O retrospecto recente mostra que o São José tem mais facilidade para marcar, e a tendência é que se saia melhor no confronto.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Wolves
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D
-
West Ham
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V

Wolves Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Flamengo
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D
-
Vitoria
  • E
  • D
  • V
  • E
  • V

Flamengo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Club Brugge KV
  • E
  • V
  • V
  • V
  • V
-
Rangers
  • D
  • D
  • V
  • D
  • D

Club Brugge KV Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Estudiantes L.P.
  • E
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Aldosivi
  • E
  • D
  • D
  • E
  • D

Estudiantes L.P. Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sturm Graz
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Bodo/Glimt
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

Empate

Apostar agora
por: Superbet BR
Athletic Club
  • V
  • E
  • D
  • D
  • D
-
Rayo Vallecano
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

Athletic Club Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Guarani Campinas
  • V
  • V
  • E
  • D
  • D
-
Confiança
  • V
  • V
  • V
  • V
  • V

Guarani Campinas Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Benfica
  • V
  • E
  • V
  • V
  • V
-
Fenerbahce
  • V
  • E
  • E
  • V
  • E

Benfica Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte