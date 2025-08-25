São Bento x São José Palpite; Onde Assistir, Copa Paulista (25/08)

O São Bento recebe o São José nesta segunda-feira (25/08), em partida válida pelas oitavas de final da Copa Paulista. O jogo de ida do confronto está marcado para às 20:00 (horário de Brasília), no Estádio Walter Ribeiro, e não terá transmissão.

As duas equipes voltam a se enfrentar após terem se cruzado na Série A2 do Paulistão 2025, em uma partida que terminou em empate por 1 a 1. Ambas buscam a vantagem no placar para ter tranquilidade no jogo de volta.

Confira agora nossos palpites de São Bento x São José, saiba onde assistir e todas as análises completas para o jogo.

Palpites de São Bento x São José: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas das equipes, preparamos os melhores palpites para este jogo. O São José tem um bom desempenho ofensivo e uma defesa sólida, enquanto o São Bento vem de resultados mais inconstantes.



🎯 Resultado Final: São José - odd 2.19

- odd 2.19

🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.54

- odd 1.54

🎯 Ambos os Times Marcam: Não - odd 1.72



Para os palpites de São Bento x São José, consideramos a força do São José como visitante na Copa Paulista. A equipe tem um ataque eficiente e uma defesa que sofre poucos gols fora de casa.

Palpites Alternativos São Bento x São José

Para quem busca opções com cotações maiores, separamos alguns palpites alternativos. Esses mercados, embora ofereçam retornos mais altos, também trazem um risco maior.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem já conhece o comportamento das equipes. Analisando as estatísticas com atenção, você pode encontrar boas oportunidades para suas apostas.



🎯 Empate Anula Aposta: São José - odd 1.54

- odd 1.54

🎯 Total de Gols - Acima de 1.5 - odd 1.43

- odd 1.43

🎯 São José - Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 2.45



Super Palpites São Bento x São José

Para quem busca uma odd bem alta, separamos uma aposta combinada.



🚀 Resultado Exato: 0-1 São José - odd 5.40



💰 Palpites de Odds Baixas São Bento x São José

Aqui indicamos odds entre 1.10 e 2.49 para palpites de menor risco.



🔵 Dupla Chance: X2 (Empate ou São José) - odd 1.28

- odd 1.28

🟢 São José - Total de Gols: Acima de 0.5 - odd 1.31

- odd 1.31

🟡 Primeiro Tempo - Total de Gols: Acima de 0.5 - odd 1.51



⚖️ Palpites de Odds Médias São Bento x São José

Aqui indicamos odds entre 2.50 e 4.99.



🔵 Resultado Final: Empate - odd 3.05

- odd 3.05

🟢 Primeiro Tempo - 1X2: São José - odd 2.90

- odd 2.90

🟡 Diferença Exata de Gols: São José por 1 - odd 3.70



🚀 Palpites de Odds Altas São Bento x São José

Aqui indicamos odds entre 5.00 e 12.00 para apostas mais ousadas.



🔵 Resultado Exato: 0-0 - odd 6.20

- odd 6.20

🟢 Resultado Exato: 1-1 - odd 5.00

- odd 5.00

🟡 Resultado Exato: 0-2 São José - odd 8.20



São Bento x São José: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida