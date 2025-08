São Bento x Rio Branco: Palpite, Odds, Onde Assistir - Copa Paulista 2025 (04/08)

São Bento e Rio Branco se enfrentam nesta segunda-feira, 04/08, pela 1ª rodada da Copa Paulista 2025, no Grupo C da competição. A partida acontece às 19h45 (horário de Brasília) no Estádio Walter Ribeiro (CIC), em Sorocaba, e terá transmissão ao vivo pelo canal da FPF no YouTube.

O time da casa ocupa a 5ª posição, com seis pontos, enquanto o Rio Branco é o lanterna da chave, somando somente três pontos. Ambos precisam pontuar para se manter vivos na briga por uma das vagas às quartas de final.

Confira a seguir nosso palpite para São Bento x Rio Branco, onde assistir ao vivo, prováveis escalações e as melhores opções de apostas para esse confronto.

São Bento x Rio Branco: Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.64 na Betnacional

Total de Gols: Menos de 2.5 - na Betnacional

Palpite 2 - Resultado ao Intervalo: Empate - odd pagando 2.07 na Superbet

Resultado ao Intervalo: Empate - na Superbet

Palpite 3 - Empate Anula Aposta: São Bento - odd pagando 1.26 na bet365



Para as apostas em São Bento x Rio Branco, sugerimos essas três opções baseadas nas estatísticas dos dois times na Copa Paulista 2025. Como veremos a seguir, o confronto tende a ser equilibrado e com poucos gols.

Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.64

Os números recentes indicam que esse mercado tem se confirmado com frequência nas duas equipes. O São Bento teve menos de 2,5 gols em 60% dos seus jogos na competição, enquanto o Rio Branco aparece com 80% de partidas abaixo dessa linha.

Palpite 2. Resultado ao Intervalo: Empate - odd pagando 2.07

Um padrão comum nos jogos recentes dessas equipes é o empate no primeiro tempo. O São Bento teve 0 a 0 no intervalo em 67% dos jogos em casa, enquanto o Rio Branco também ficou no empate nos 45 iniciais em 33% das vezes como visitante.

Com dois times que marcam pouco e buscam equilíbrio tático, é provável que o duelo comece mais truncado, com poucas chances claras até o intervalo.

Quer entender melhor? Veja O que são odds?

Palpite 3. Empate Anula Aposta: São Bento - odd pagando 1.26

Apesar da má fase, o São Bento venceu o próprio Rio Branco recentemente fora de casa e tem desempenho um pouco superior na Copa Paulista. O time de Sorocaba soma o dobro de pontos do adversário e joga em casa, onde precisa buscar a vitória para se manter com chances.

São Bento x Rio Branco - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a São Bento x Rio Branco ao vivo no canal da Federação Paulista de Futebol no YouTube. O confronto está marcado para às 19h45 desta segunda-feira, no Estádio Walter Ribeiro (CIC), em Sorocaba.

Tudo o que você precisa saber de São Bento x Rio Branco:



⚽️ Confronto: São Bento x Rio Branco - Copa Paulista

São Bento x Rio Branco - Copa Paulista

📅 Data: 04/08/2025

04/08/2025

⏰ Horário: 19h45 (horário de Brasília)

19h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba

Estádio Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba

📺 Onde vai passar: YouTube da FPF



São Bento x Rio Branco - Escalações Prováveis

Provável escalação do São Bento: Sandro; Lucas Conceição, Jean Pablo, Diego Jussani e Anthony; Marcelo Claus, Igor Roberto e Diego Lanzarini; Vinicius Peixoto, Marcelo Gil e Felipe Daniel.

Provável escalação do Rio Branco: Zé Rafael; Léo Príncipe, João Henrique, Grasson e Rael; Fábio Bahia, Coutinho e Fabrício; Lauder, Deivid e Hannyel

As escalações são projeções baseadas nos últimos jogos. Mudanças podem ocorrer até a hora da partida.

São Bento x Rio Branco - Últimos 5 Jogos Entre Os Times



28/06/2025 - Rio Branco 0-2 São Bento (Copa Paulista)



10/08/2024 - Rio Branco 0-0 São Bento (Copa Paulista)



07/07/2024 - São Bento 0-0 Rio Branco (Copa Paulista)



São Bento x Rio Branco: Quem Ganha? - Melhores Odds

O São Bento tem 58,8% de probabilidade de vitória, considerando a odd de 1.70. Mesmo com desempenho irregular, o clube de Sorocaba é mais competitivo que o Rio Branco e joga em casa.



São Bento vence - Odd de 1.70 na Superbet



Empate - Odd de 3.30 na Superbet



Rio Branco vence - Odd de 4.80 na Superbet



Lembre-se: apostas devem ser feitas com responsabilidade. Conheça mais sobre o Jogo Responsável