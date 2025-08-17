- V
Santos x Vasco da Gama: Palpite, Odds +8, +30 e Onde Assistir Brasileirão (17/08)
Confira palpite para Santos e Vasco, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Santos e Vasco da Gama se enfrentam neste domingo, 17 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Vila Belmiro, e terá transmissão da Globo (tv aberta), Premiere (pay per view) e Globoplay (streaming). O Santos é o 14º colocado, enquanto o Vasco é o 17º, o primeiro time na zona de rebaixamento.
Palpite para Santos x Vasco da Gama
- ⚽ Palpite 1: Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 1.82 na Stake
- ⚽ Palpite 2: Total de Cartões - Mais de 5.5 - Odd de 2.08 na Novibet
- ⚽ Palpite 3: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.25 na Superbet
Total de escanteios - Mais de 10.5
As estatísticas indicam que ambas as equipes têm um estilo de jogo que favorece a criação de escanteios. A média de escanteios do Santos é de 4.4, enquanto a do Vasco é de 4.5.
Além disso, a média de chutes para fora do gol das duas equipes é alta (5.6 para o Santos e 5.4 para o Vasco), o que frequentemente resulta em escanteios.
A necessidade de vitória de ambos os times deve resultar em um jogo aberto e com muitas jogadas de linha de fundo, superando a linha de 10.5 escanteios.
Total de Cartões - Mais de 5.5
O confronto entre Santos e Vasco é um clássico do futebol brasileiro e a rivalidade histórica adiciona uma camada extra de tensão.
Sendo um jogo de "seis pontos", com as duas equipes na parte de baixo da tabela, a intensidade e a disputa pela bola devem ser altas.
As médias de cartões das equipes (2.6 para o Santos e 2.0 para o Vasco) já são elevadas, e em um jogo tão importante, é muito provável que o árbitro precise usar as advertências para manter o controle, resultando em mais de 5.5 cartões.
Total de Gols - Mais de 2.5
Apesar de estarem na parte de baixo da tabela, as estatísticas de ataque das duas equipes são razoáveis, com uma média de 1.1 gols marcados por jogo para ambos.
As defesas, no entanto, são mais vulneráveis, com o Santos sofrendo 1.3 gols por jogo e o Vasco 1.4.
Em um jogo onde os dois times precisam da vitória, é provável que a partida seja mais aberta e com mais chances de gol, o que favorece um placar com pelo menos três gols.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Santos x Vasco da Gama - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 17/08/2025
- 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Vila Belmiro, Santos
- 📺 Onde Assistir: Globo, Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Santos x Vasco da Gama
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.00 na Superbet
- 🎯 Bola na trave - Mais de 0.5 - Odd de 2.03 na Novibet
- 🎯 1º Gol - Vasco da Gama - Odd de 2.63 na Betnacional
Palpite Odds Altas Santos x Vasco da Gama
- 🚀 Resultado Correto - 2x1 para o Santos - Odd de 8.02 na Esportes da Sorte
- 🚀 Evolução do jogo - Marcar primeiro & Perder - Odd de 8.25 na Novibet
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Vasco da Gama/Santos - Odd de 30.09 na Betnacional
Quem vai ganhar Santos x Vasco da Gama
Com base nas odds das casas de aposta, o Santos é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.95 a 2.10.
O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.20 e 3.50. Já uma vitória do Vasco é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50.
Isso indica que, embora o jogo seja um clássico com equipes em situações parecidas na tabela, o fator casa dá ao Santos maior probabilidade de sair com a vitória.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Santos x Vasco da Gama:
- Vitória Santos - Odd de 1.97 na Superbet
- Empate - 3.45 na Superbet
- Vitória Vasco - 3.90 na Superbet
Santos x Vasco DA Gama: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Santos x Vasco DA Gama: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Santos x Vasco DA Gama: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Histórico entre Santos x Vasco da Gama
O histórico de confrontos diretos entre Santos e Vasco mostra um grande equilíbrio. Das últimas cinco partidas, foram duas vitórias para o Santos, duas para o Vasco e um empate.
É importante notar que os resultados costumam ser de placares apertados, mas o Santos conseguiu uma goleada de 4-1 em 2023, o que mostra que a equipe pode ser dominante jogando em casa.
Últimos 5 jogos do Santos
- ✅ Cruzeiro 1x2 Santos
- ✅ Santos 3x1 Juventude
- 🟡 Sport 2x2 Santos
- ❌ Santos 1x2 Internacional
- ❌ Mirassol 3x0 Santos
Últimos 5 jogos do Vasco da Gama
- 🟡 Vasco 1x1 Atlético-MG
- ✅ Vasco 3x1 CSA (Copa do Brasil)
- ❌ Mirassol 3x2 Vasco
- 🟡 CSA 0x0 Vasco - (Copa do Brasil)
- 🟡 Internacional 1x1 Vasco
