Santos x Vasco da Gama: Palpite, Odds +8, +30 e Onde Assistir Brasileirão (17/08)

Santos e Vasco da Gama se enfrentam neste domingo, 17 de agosto, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Vila Belmiro, e terá transmissão da Globo (tv aberta), Premiere (pay per view) e Globoplay (streaming). O Santos é o 14º colocado, enquanto o Vasco é o 17º, o primeiro time na zona de rebaixamento.

Palpite para Santos x Vasco da Gama



⚽ Palpite 1: Total de escanteios - Mais de 10.5 - Odd de 1.82 na Stake

⚽ Palpite 2: Total de Cartões - Mais de 5.5 - Odd de 2.08 na Novibet

⚽ Palpite 3: Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.25 na Superbet



Total de escanteios - Mais de 10.5

As estatísticas indicam que ambas as equipes têm um estilo de jogo que favorece a criação de escanteios. A média de escanteios do Santos é de 4.4, enquanto a do Vasco é de 4.5.

Além disso, a média de chutes para fora do gol das duas equipes é alta (5.6 para o Santos e 5.4 para o Vasco), o que frequentemente resulta em escanteios.

A necessidade de vitória de ambos os times deve resultar em um jogo aberto e com muitas jogadas de linha de fundo, superando a linha de 10.5 escanteios.

Total de Cartões - Mais de 5.5

O confronto entre Santos e Vasco é um clássico do futebol brasileiro e a rivalidade histórica adiciona uma camada extra de tensão.

Sendo um jogo de "seis pontos", com as duas equipes na parte de baixo da tabela, a intensidade e a disputa pela bola devem ser altas.

As médias de cartões das equipes (2.6 para o Santos e 2.0 para o Vasco) já são elevadas, e em um jogo tão importante, é muito provável que o árbitro precise usar as advertências para manter o controle, resultando em mais de 5.5 cartões.

Total de Gols - Mais de 2.5

Apesar de estarem na parte de baixo da tabela, as estatísticas de ataque das duas equipes são razoáveis, com uma média de 1.1 gols marcados por jogo para ambos.

As defesas, no entanto, são mais vulneráveis, com o Santos sofrendo 1.3 gols por jogo e o Vasco 1.4.

Em um jogo onde os dois times precisam da vitória, é provável que a partida seja mais aberta e com mais chances de gol, o que favorece um placar com pelo menos três gols.

Ficha da Partida



⚽ Jogo : Santos x Vasco da Gama - 20ª Rodada do Campeonato Brasileiro

📅 Data : 17/08/2025

🕡 Horário : 16h (horário de Brasília)

🏟️ Estádio: Vila Belmiro, Santos

📺 Onde Assistir: Globo, Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Santos x Vasco da Gama



🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 2.00 na Superbet



🎯 Bola na trave - Mais de 0.5 - Odd de 2.03 na Novibet



🎯 1º Gol - Vasco da Gama - Odd de 2.63 na Betnacional



Palpite Odds Altas Santos x Vasco da Gama



🚀 Resultado Correto - 2x1 para o Santos - Odd de 8.02 na Esportes da Sorte



🚀 Evolução do jogo - Marcar primeiro & Perder - Odd de 8.25 na Novibet



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Vasco da Gama/Santos - Odd de 30.09 na Betnacional



Quem vai ganhar Santos x Vasco da Gama

Com base nas odds das casas de aposta, o Santos é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 1.95 a 2.10.

O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.20 e 3.50. Já uma vitória do Vasco é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50.

Isso indica que, embora o jogo seja um clássico com equipes em situações parecidas na tabela, o fator casa dá ao Santos maior probabilidade de sair com a vitória.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Santos x Vasco da Gama: