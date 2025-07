Santos x Internacional: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Brasileirão 24/07

Santos x Internacional: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Santos x Internacional palpite: as duas equipes se enfrentam nesta quarta-feira, 24/07, em confronto direto pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30, na Vila Belmiro, em Santos, com transmissão do Premiere.

O Santos volta a jogar pressionado após a derrota para o Mirassol, resultado que levou o time de volta à zona de rebaixamento. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a equipe precisa dos três pontos para ultrapassar o próprio Inter na tabela.

O Internacional, por sua vez, chega embalado por duas vitórias seguidas. A meta agora é clara: abrir vantagem segura da parte de baixo da classificação e, quem sabe, se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

Confira nosso palpite de Santos x Internacional, saiba onde assistir ao vivo e veja as prováveis escalações do confronto de hoje.

Santos x Internacional Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Ambas equipes marcam - odd pagando 1.95 na bet365



Palpite 2 - Mais de 3,5 cartões - odd pagando 1.75 na Superbet



Palpite 3 - Total de escanteios acima de 9,5 - odd pagando 1.80 na Novibet



Para as apostas em Santos x Internacional, escolhemos três opções baseadas no contexto da rodada e na necessidade de resultado das duas equipes.

Ambas equipes marcam - odd pagando 1.95

A partida coloca frente a frente dois times com estratégias diferentes. O Santos joga em casa e precisa propor o jogo, mesmo sob pressão. Já o Inter pode explorar bem os espaços no contra-ataque, cenário que costuma gerar boas chances para os dois lados.

Mesmo com ataques que não têm sido letais, o cenário é de um jogo aberto e com necessidade de pontuar. Assim, a chance de vermos gols dos dois lados é real e a odd está atrativa.

Mais de 3,5 cartões - odd pagando 1.75

Santos e Internacional entram com pressão por resultado, e o Brasileirão 2025 tem média superior a 4 cartões por jogo. Isso, somado ao contexto de jogo quente na Vila, favorece esse mercado.

Além disso, jogos entre equipes em zonas delicadas da tabela costumam ter disputas mais ríspidas e entradas duras no meio de campo.

Mais de 9,5 escanteios - odd pagando 1.80

O Santos, jogando em casa, costuma gerar muitos escanteios, principalmente quando precisa do resultado. O Inter, por sua vez, cede bastante volume ao adversário fora de casa.

Esse mercado se encaixa bem quando temos um mandante pressionado e visitante reativo. A média recente dos dois times justifica a aposta em 10 ou mais escanteios.

Santos x Internacional - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Santos x Internacional na Globo (SP, PR, RS, MS) e no Premiere, com transmissão para todo o Brasil. A partida será nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro.

Tudo o que você precisa saber de Santos x Internacional:

⚽️ Confronto: Santos x Internacional - Brasileirão

📅 Data: 24/07/2025

⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Vila Belmiro, Santos

📺 Onde vai passar Santos x Internacional: Premiere e Globo (SP, PR, RS, MS)

Santos x Internacional: Escalações

Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Escobar, João Basso, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Neymar.

Escalação do Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Carbonero e Borré.

Escalações sujeitas a mudanças. A confirmação oficial só ocorre minutos antes da partida.

Jogue com responsabilidade. O futebol é entretenimento. Defina limites e evite tentar recuperar perdas. Se sentir que está perdendo o controle, procure ajuda especializada. Aposte apenas se for maior de 18 anos.