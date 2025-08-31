Santos x Fluminense: Palpite, Odds +6, +8 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)

Confira palpite para Santos e Fluminense, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Santos e Fluminense se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Vila Belmiro, e terá transmissão da TV Globo, Premiere e Globoplay.

O Santos é o 15º colocado e busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Fluminense, 9º, tenta se aproximar do G4. O jogo promete ser um confronto de estilos, com o Santos buscando a vitória em casa e o Fluminense tentando impor sua boa fase.

Palpite para Santos x Fluminense



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.42 na Superbet



⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 2.01 na Novibet



⚽ 1º Gol - Casa - Odd de 1.87 na Esportes da Sorte



Total de Gols - Mais de 2.5

O Santos tem uma defesa que sofre em média 1.5 gols por jogo, o que pode ser explorado pelo ataque do Fluminense, que tem uma média de 1.3 gols marcados. O Fluminense, por sua vez, também tem sofrido gols. O histórico de confrontos diretos mostra que os jogos entre as equipes costumam ter placares altos, como o 2x2 em 2022. Com o Santos precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento e o Fluminense buscando o G4, é provável que o jogo seja aberto, com mais de 2.5 gols.

Ambas equipes marcam - Sim

Apesar da diferença na classificação, as estatísticas de ambas as equipes mostram que ambas têm capacidade de balançar as redes. O Santos, jogando em casa, tem um ataque com média de 1.1 gols marcados por jogo, e o Fluminense tem uma defesa que sofre em média 1.3 gols por partida. O Fluminense, com uma média de 1.3 gols marcados, tem um ataque potente, e o Santos tem uma defesa que sofre muitos gols. A aposta em "Ambos os times marcam" é bastante sólida.

1º Gol - Casa

O Santos tem um desempenho ofensivo razoável e a necessidade de vitória para se afastar da zona de rebaixamento pode fazer com que o time comece o jogo de forma mais agressiva. O Fluminense, apesar da boa fase, tem uma defesa que sofre gols, e o Santos pode aproveitar essa vulnerabilidade para abrir o placar. O fator casa também é um ponto importante, e a aposta de o Santos marcar o primeiro gol é uma opção com boas chances de acontecer.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Santos x Fluminense - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro



📅 Data: 31/08/2025



🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Vila Belmiro, Santos



📺 Onde Assistir: TV Globo, Premiere e Globoplay



Palpite Alternativo Santos x Fluminense



🎯 Total de Escanteios - Menos de 10.5 - Odd de 1.66 na Stake



🎯 Total de Cartões Amarelos - Menos de 5.5 - Odd de 1.62 na Novibet



🎯 Bola na trave - Mais de 0.5 - Odd de 2.10 na Novibet



Palpite Odds Altas Santos x Fluminense



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Santos - Odd de 5.40 na Stake



🚀 Marcar o 1º Gol - Neymar - Odd de 6.50 na Superbet



🚀 Resultado Correto - 2x1 - Odd de 8.80 na Esportes da Sorte



Quem vai ganhar Santos x Fluminense

Com base nas odds das casas de aposta, o Santos é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.30 a 2.35. O empate e uma vitória do Fluminense aparecem com odds próximas visto entre 3.20 e 3.30.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Santos x Fluminense:



Vitória Santos - Odd de 2.32 na Esportes da Sorte



Empate - 3.24 na Esportes da Sorte



Vitória Fluminense - 3.22 na Esportes da Sorte



Histórico entre Santos x Fluminense

O histórico de confrontos diretos entre Santos e Fluminense nos últimos anos mostra uma leve vantagem para o Fluminense. Das últimas cinco partidas, o Fluminense venceu 3 vezes, houve 1 empate e o Santos venceu apenas uma vez. É importante notar o placar de 3x0 para o Fluminense em 2023, o que mostra que o time carioca pode ser dominante em dias de boa atuação.

Últimos 5 jogos do Santos



❌ Bahia 2x0 Santos



✅ Santos 0x6 Vasco



❌ Cruzeiro 1x2 Santos



✅ Santos 3x1 Juventude



🟡 Sport 2x2 Santos



Últimos 5 jogos do Fluminense