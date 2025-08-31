- D
Santos x Fluminense: Palpite, Odds +6, +8 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)
Confira palpite para Santos e Fluminense, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Santos e Fluminense se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Vila Belmiro, e terá transmissão da TV Globo, Premiere e Globoplay.
O Santos é o 15º colocado e busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Fluminense, 9º, tenta se aproximar do G4. O jogo promete ser um confronto de estilos, com o Santos buscando a vitória em casa e o Fluminense tentando impor sua boa fase.
Palpite para Santos x Fluminense
- ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.42 na Superbet
- ⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 2.01 na Novibet
- ⚽ 1º Gol - Casa - Odd de 1.87 na Esportes da Sorte
Total de Gols - Mais de 2.5
O Santos tem uma defesa que sofre em média 1.5 gols por jogo, o que pode ser explorado pelo ataque do Fluminense, que tem uma média de 1.3 gols marcados. O Fluminense, por sua vez, também tem sofrido gols. O histórico de confrontos diretos mostra que os jogos entre as equipes costumam ter placares altos, como o 2x2 em 2022. Com o Santos precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento e o Fluminense buscando o G4, é provável que o jogo seja aberto, com mais de 2.5 gols.
Ambas equipes marcam - Sim
Apesar da diferença na classificação, as estatísticas de ambas as equipes mostram que ambas têm capacidade de balançar as redes. O Santos, jogando em casa, tem um ataque com média de 1.1 gols marcados por jogo, e o Fluminense tem uma defesa que sofre em média 1.3 gols por partida. O Fluminense, com uma média de 1.3 gols marcados, tem um ataque potente, e o Santos tem uma defesa que sofre muitos gols. A aposta em "Ambos os times marcam" é bastante sólida.
1º Gol - Casa
O Santos tem um desempenho ofensivo razoável e a necessidade de vitória para se afastar da zona de rebaixamento pode fazer com que o time comece o jogo de forma mais agressiva. O Fluminense, apesar da boa fase, tem uma defesa que sofre gols, e o Santos pode aproveitar essa vulnerabilidade para abrir o placar. O fator casa também é um ponto importante, e a aposta de o Santos marcar o primeiro gol é uma opção com boas chances de acontecer.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Santos x Fluminense - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro
- 📅 Data: 31/08/2025
- 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Vila Belmiro, Santos
- 📺 Onde Assistir: TV Globo, Premiere e Globoplay
Palpite Alternativo Santos x Fluminense
- 🎯 Total de Escanteios - Menos de 10.5 - Odd de 1.66 na Stake
- 🎯 Total de Cartões Amarelos - Menos de 5.5 - Odd de 1.62 na Novibet
- 🎯 Bola na trave - Mais de 0.5 - Odd de 2.10 na Novibet
Palpite Odds Altas Santos x Fluminense
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Santos - Odd de 5.40 na Stake
- 🚀 Marcar o 1º Gol - Neymar - Odd de 6.50 na Superbet
- 🚀 Resultado Correto - 2x1 - Odd de 8.80 na Esportes da Sorte
Quem vai ganhar Santos x Fluminense
Com base nas odds das casas de aposta, o Santos é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.30 a 2.35. O empate e uma vitória do Fluminense aparecem com odds próximas visto entre 3.20 e 3.30.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Santos x Fluminense:
- Vitória Santos - Odd de 2.32 na Esportes da Sorte
- Empate - 3.24 na Esportes da Sorte
- Vitória Fluminense - 3.22 na Esportes da Sorte
Histórico entre Santos x Fluminense
O histórico de confrontos diretos entre Santos e Fluminense nos últimos anos mostra uma leve vantagem para o Fluminense. Das últimas cinco partidas, o Fluminense venceu 3 vezes, houve 1 empate e o Santos venceu apenas uma vez. É importante notar o placar de 3x0 para o Fluminense em 2023, o que mostra que o time carioca pode ser dominante em dias de boa atuação.
Últimos 5 jogos do Santos
- ❌ Bahia 2x0 Santos
- ✅ Santos 0x6 Vasco
- ❌ Cruzeiro 1x2 Santos
- ✅ Santos 3x1 Juventude
- 🟡 Sport 2x2 Santos
Últimos 5 jogos do Fluminense
- ❌ Bahia 1x0 Fluminense
- ✅ RB Bragantino 4x2 Fluminense
- ❌ Fluminense 2x0 América
- ✅ Fluminense 2x1 Fortaleza
- ✅ América 1x2 Fluminense
Santos x Fluminense: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Santos x Fluminense: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Santos x Fluminense: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
