Serie A - Brazil
Estádio Urbano Caldeira
Fluminense
  • D
  • D
  • V
  • V
  • V
Santos x Fluminense: Palpite, Odds +6, +8 e Onde Assistir Brasileirão (31/08)

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
9 min

Confira palpite para Santos e Fluminense, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Santos e Fluminense se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece às 16h (horário de Brasília) na Vila Belmiro, e terá transmissão da TV Globo, Premiere e Globoplay. 


O Santos é o 15º colocado e busca se afastar da zona de rebaixamento, enquanto o Fluminense, 9º, tenta se aproximar do G4. O jogo promete ser um confronto de estilos, com o Santos buscando a vitória em casa e o Fluminense tentando impor sua boa fase. 


Palpite para Santos x Fluminense



  • ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.42 na Superbet

  • ⚽ Ambas equipes marcam - Sim - Odd de 2.01 na Novibet

  • ⚽ 1º Gol - Casa - Odd de 1.87 na Esportes da Sorte


Total de Gols - Mais de 2.5


O Santos tem uma defesa que sofre em média 1.5 gols por jogo, o que pode ser explorado pelo ataque do Fluminense, que tem uma média de 1.3 gols marcados. O Fluminense, por sua vez, também tem sofrido gols. O histórico de confrontos diretos mostra que os jogos entre as equipes costumam ter placares altos, como o 2x2 em 2022. Com o Santos precisando da vitória para se afastar da zona de rebaixamento e o Fluminense buscando o G4, é provável que o jogo seja aberto, com mais de 2.5 gols.


Ambas equipes marcam - Sim


Apesar da diferença na classificação, as estatísticas de ambas as equipes mostram que ambas têm capacidade de balançar as redes. O Santos, jogando em casa, tem um ataque com média de 1.1 gols marcados por jogo, e o Fluminense tem uma defesa que sofre em média 1.3 gols por partida. O Fluminense, com uma média de 1.3 gols marcados, tem um ataque potente, e o Santos tem uma defesa que sofre muitos gols. A aposta em "Ambos os times marcam" é bastante sólida.


1º Gol - Casa


O Santos tem um desempenho ofensivo razoável e a necessidade de vitória para se afastar da zona de rebaixamento pode fazer com que o time comece o jogo de forma mais agressiva. O Fluminense, apesar da boa fase, tem uma defesa que sofre gols, e o Santos pode aproveitar essa vulnerabilidade para abrir o placar. O fator casa também é um ponto importante, e a aposta de o Santos marcar o primeiro gol é uma opção com boas chances de acontecer.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Santos x Fluminense - 22ª Rodada do Campeonato Brasileiro

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • 🕡 Horário: 16h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Vila Belmiro, Santos

  • 📺 Onde Assistir: TV Globo, Premiere e Globoplay


Palpite Alternativo Santos x Fluminense



  • 🎯 Total de Escanteios - Menos de 10.5 -  Odd de 1.66 na Stake

  • 🎯 Total de Cartões Amarelos - Menos de 5.5 - Odd de 1.62 na Novibet

  • 🎯 Bola na trave - Mais de 0.5 - Odd de 2.10 na Novibet


Palpite Odds Altas Santos x Fluminense



  • 🚀  Intervalo/Final do Jogo - Empate/Santos - Odd de 5.40 na Stake

  • 🚀 Marcar o 1º Gol - Neymar - Odd de 6.50 na Superbet

  • 🚀 Resultado Correto - 2x1 - Odd de 8.80 na Esportes da Sorte


Quem vai ganhar Santos x Fluminense


Com base nas odds das casas de aposta, o Santos é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.30 a 2.35. O empate e uma vitória do Fluminense aparecem com odds próximas visto entre 3.20 e 3.30. 


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Santos x Fluminense:



  • Vitória Santos - Odd de 2.32 na Esportes da Sorte

  • Empate - 3.24 na Esportes da Sorte

  • Vitória Fluminense - 3.22 na Esportes da Sorte


Histórico entre Santos x Fluminense


O histórico de confrontos diretos entre Santos e Fluminense nos últimos anos mostra uma leve vantagem para o Fluminense. Das últimas cinco partidas, o Fluminense venceu 3 vezes, houve 1 empate e o Santos venceu apenas uma vez. É importante notar o placar de 3x0 para o Fluminense em 2023, o que mostra que o time carioca pode ser dominante em dias de boa atuação.


Últimos 5 jogos do Santos



  • ❌ Bahia 2x0 Santos

  • ✅ Santos 0x6 Vasco

  • ❌ Cruzeiro 1x2 Santos

  • ✅ Santos 3x1 Juventude

  • 🟡 Sport 2x2 Santos


Últimos 5 jogos do Fluminense



  • ❌ Bahia 1x0 Fluminense

  • ✅ RB Bragantino 4x2 Fluminense

  • ❌ Fluminense 2x0 América

  • ✅ Fluminense 2x1 Fortaleza

  • ✅ América 1x2 Fluminense

Santos x Fluminense: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Santos x Fluminense: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 Serie A
Fluminense
1 - 0
Santos
2023 Serie A
Santos
0 - 3
Fluminense
2023 Serie A
Fluminense
1 - 0
Santos
2022 Serie A
Santos
2 - 2
Fluminense
2022 Serie A
Fluminense
0 - 0
Santos

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

