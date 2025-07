Santos x Flamengo: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Brasileirão 2025 (16/07)

Santos x Flamengo é o jogo que movimenta a quarta-feira, 16 de julho. A partida está marcada para às 20h, na Vila Belmiro, em Santos, e é válida pela 14ª rodada do Brasileirão 2025, com transmissão na TV Globo e Premiere.

O Flamengo chega como líder, com aproveitamento de 75% e um ataque que já marcou 26 gols. O clima interno, porém, não é dos melhores, após o desentendimento entre o técnico Filipe Luís e o atacante Pedro. Do outro lado, o Santos luta contra o rebaixamento e aposta no retorno de Neymar para reencontrar o caminho das vitórias.

Confira nosso palpite de Santos x Flamengo, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Acesse também outros palpites da rodada.

Santos x Flamengo Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para os palpites de Santos x Flamengo, analisamos as métricas mais consistentes da temporada 2025. Os dois times vivem momentos opostos no Brasileirão, com o Flamengo consolidado no topo e o Santos em situação delicada.



Mais de 2,5 gols - odd pagando 2.05

Com média de 3 gols por partida, o Flamengo é o time mais ofensivo do campeonato. O Santos, apesar da média baixa de gols (0.7 marcados por jogo), sofreu 1.1 por partida. A tendência, portanto, é de um placar elétrico.

Dos últimos 10 jogos do Flamengo, 60% terminaram com três ou mais gols. Já o Santos teve placares com mais de 2,5 gols em 30% das partidas. O retorno de Neymar também pode elevar esse potencial ofensivo.

Flamengo vence o 1º tempo - odd pagando 2.40

Nos jogos fora de casa, o Flamengo costuma abrir o placar cedo. Já começou vencendo em 50% das partidas como visitante, com média de 1.5 gols por jogo fora. Já o Santos não costuma reagir bem: apenas 20% dos jogos em casa teve o time abrindo o placar.

Com um ataque tão eficiente desde os primeiros minutos, apostar no Flamengo vencendo o primeiro tempo pode ser uma boa estratégia.

Ambos marcam: Sim - odd pagando 1.95

Apesar da campanha ruim, o Santos marcou em 5 dos últimos 10 jogos. Jogando em casa, a presença de Neymar pode aumentar as chances de gol. O Flamengo, por sua vez, sofreu gols em 40% dos jogos fora.

Esse cenário favorece o mercado ambos marcam, principalmente considerando o estilo ofensivo das duas equipes e a pressão do Santos para reagir.

Santos x Flamengo - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à Santos x Flamengo ao vivo no Premiere e na TV Globo. O jogo acontece nesta quarta-feira, às 20h, na Vila Belmiro, em Santos.

Tudo o que você precisa saber de Santos x Flamengo: