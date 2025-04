Santos x RB Bragantino: Palpite - Onde Assistir, Horário e Escalações - 27/04

*** As odds são dinâmicas e podem variar segundo as bets

Palpite 1: Mais de 2,5 gols

O Santos sofreu 7 gols em 5 jogos, enquanto o RB Bragantino marcou 6 no mesmo período. A média de gols por partida entre ambos é de 2,6, indicando uma tendência para jogos com placares elevados.

Além disso, nos últimos 4 confrontos diretos, 3 terminaram com mais de 2,5 gols. Com defesas vulneráveis e ataques eficientes, a expectativa é de um jogo movimentado e com chances para ambos os lados.

Palpite 2: Vitória do RB Bragantino

O RB Bragantino ocupa a 4ª posição, com 10 pontos, enquanto o Santos está na 18ª, com apenas 4. A equipe visitante venceu 3 dos últimos 5 jogos, mostrando consistência e bom desempenho fora de casa.