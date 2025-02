Santos x Botafogo-SP - Palpites, Estatísticas e Onde Assistir à estreia do Neymar

E com a recente contratação de Neymar, o clima no alvinegro praiano parece ter mudado da água pro vinho. Vindo de uma vitória contundente contra o São Paulo na última rodada, as expectativas para o próximo jogo do Santos são altas.

O Botafogo-SP, por outro lado, não está em boa fase, tampouco tem um craque desse nível para depositar suas esperanças. O time de Ribeirão Preto está na última colocação do Grupo A com apenas 3 pontos, sem chances de classificação.

Confira abaixo uma explicação detalhada dos nossos palpites.

Palpite 1 - Handicap -1.5 gols: Santos

O nosso primeiro palpite é este Handicap no Santos de -1.5 gols, com odd de 3.85 na Superbet. Para ele ser vitorioso, o Santos precisa terminar o jogo com dois gols à frente no placar, o que tem boas chances de ocorrer.

O Peixe tem média de 1.50 gols por jogo em casa, enquanto o Botafogo-SP sofreu 1.13 gols por partida no Paulistão. Mas além dos números, tem o fator psicológico.