Santos x Pumas UNAM: Palpite, Onde Assistir e Escalações - Campeonato Mexicano 12/07

Santos x Pumas UNAM: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estadio Corona, em Torreón, no sábado, 12/07, às 22h00 (horário de Brasília), pela abertura da Liga MX – Apertura.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Santos x Pumas: Palpite Pelo Campeonato do México



Palpite 1 – Ambas as equipes marcam (BTTS)

BTTS ocorreu em 60 % dos duelos recentes, com os confrontos mostrando balanço ofensivo dos dois lados e média de gols por partida superior a 3.

Palpite 2 – Over 2,5 gols

Nos últimos cinco encontros, 60% terminaram com mais de 2,5 gols. Santos ainda sofre em média 2,6 gols por partida, favorecendo confrontos com muitas redes balançando.

Palpite 3 – Resultado Final: Draw no Bet – Pumas UNAM

Apesar da força ofensiva do Santos em casa, o retrospecto recente mostra o Pumas com vantagem no histórico direto (19 vitórias a 16 e 13 empates) e melhor forma fora.

Santos x Pumas UNAM – Onde Assistir

Santos x Pumas UNAM terá transmissão na ESPN Brasil (TV fechada) e streaming via Disney+; sem TV aberta no Brasil.