Santos Laguna
Liga MX - Mexico
Estadio Corona
Tigres UANL
Santos Laguna x Tigres UANL: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga México - 30/08

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
29.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Santos Laguna x Tigres UANL: Palpite para o jogo deste dia 30/08 pela Liga do México. Descubra onde assistir e as escalações oficiais.


Santos Laguna e Tigres UANL se enfrentam neste sábado, em partida válida pela Liga MX 2025. A bola vai rolar às 22h (horário de Brasília) no Estádio Corona, em Torreón. 


Confira nossos palpites de Santos Laguna x Tigres UANL, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Santos Laguna x Tigres UANL: Palpite 



  • 🎯 Ambos marcam - Sim - odd 1.75

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.20

  • 🎯 Empate no primeiro tempo - odd 2.10


Para os palpites de Santos Laguna x Tigres UANL, sempre observamos o desempenho recente das equipes. O momento atual dos times sugere um jogo com chances de gols e emoção.


Santos Laguna x Tigres UANL: Palpite Alternativo



  • 🎯 Santos Laguna ou Empate e Mais de 1.5 Gols - odd 2.05

  • 🎯 Tigres UANL vence e Ambas as Equipes Marcam - odd 4.00

  • 🎯 Tigres UANL para vencer qualquer tempo - odd 1.75


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. A combinação de ataque e defesa das equipes pode gerar boas oportunidades de lucros.


Super Palpites Santos Laguna x Tigres UANL



  • 🚀 Placar Exato: 1x2 para Tigres UANL - odd 10.00


💰 Palpites de Odds Baixas Santos Laguna x Tigres UANL



  • 🔵 Tigres UANL para vencer a partida - odd 2.10

  • 🟢 Total de Gols: Menos de 3.5 - odd 1.35

  • 🟡 Dupla chance: Tigres UANL ou Empate - odd 1.35


⚖️ Palpites de Odds Médias Santos Laguna x Tigres UANL



  • 🔵 Ambas as equipes marcam - Sim - odd 1.75

  • 🟢 Total de escanteios: Mais de 9.5 - odd 2.60

  • 🟡 Tigres UANL para vencer a partida ou empatar - odd 1.35


🚀 Palpites de Odds Altas Santos Laguna x Tigres UANL



  • 🔵 Placar Exato: 1x3 Tigres UANL - odd 12.00

  • 🟢 Tigres UANL vence a partida e ambas as equipes marcam - odd 4.00

  • 🟡 Tigres UANL para vencer e mais de 2.5 gols na partida - odd 4.50


Santos Laguna x Tigres UANL: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Santos Laguna x Tigres UANL - Liga MX 2025

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 01:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Corona, Torreón

  • 📺 Transmissão: [EMISSORA]


Como Santos Laguna e Tigres UANL Chegam Para o Confronto


O Santos Laguna busca se firmar em casa, aproveitando o apoio da torcida para somar pontos importantes na competição. A equipe precisa mostrar um bom desempenho para manter suas chances de classificação.


O Tigres UANL, por outro lado, tem como objetivo conquistar pontos fora de casa e se manter na parte de cima da tabela. A equipe buscará impor seu ritmo de jogo e aproveitar as oportunidades para vencer.


Últimos Jogos do Santos Laguna


O Santos Laguna tem mostrado um desempenho irregular nos últimos jogos, com resultados mistos. A equipe precisa melhorar sua consistência para subir na tabela.


Apesar dos resultados, o time tem apresentado um bom poder de fogo em algumas partidas. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Liga MX.



  • ❌ Santos Laguna 0x2 Mazatlán - Liga MX

  • ❌ Cruz Azul 2x1 Santos Laguna - Liga MX

  • ✅ Santos Laguna 2x1 Guadalajara Chivas - Liga MX

  • ❌ Santos Laguna 1x2 Los Angeles Galaxy - Amistoso

  • ❌ Santos Laguna 1x2 Seattle Sounders - Amistoso


Últimos Jogos do Tigres UANL


O Tigres UANL tem mostrado um desempenho inconsistente em seus últimos jogos, com algumas derrotas e vitórias. A equipe precisa encontrar uma sequência de bons resultados para subir na tabela.


Apesar das dificuldades, o time tem demonstrado potencial ofensivo. O técnico busca encontrar o equilíbrio ideal para a Liga MX.



  • ❌ Mazatlán 2x1 Tigres UANL - Liga MX

  • ❌ Inter Miami 3x1 Tigres UANL - Amistoso

  • ❌ Tigres UANL 1x2 Club America - Liga MX

  • ✅ Tigres UANL 3x1 Puebla - Liga MX

  • ❌ Tigres UANL 0x1 Los Angeles FC - Amistoso


Santos Laguna x Tigres UANL: Prognóstico Breve


Com base nas análises e nos dados recentes, prevemos um jogo disputado, com chances de gols para ambos os lados.


Acreditamos que o Tigres UANL tem uma leve vantagem, mas o Santos Laguna pode surpreender em casa.


Esperamos um confronto com muitos lances e emoção. A partida promete ser um teste importante para as duas equipes, que buscam mostrar sua força na competição.

Santos Laguna x Tigres UANL: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Santos Laguna x Tigres UANL: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
5 Vitórias
2024 Liga MX
Tigres UANL
3 - 0
Santos Laguna
2024 Liga MX
Santos Laguna
0 - 3
Tigres UANL
2023 Liga MX
Santos Laguna
0 - 3
Tigres UANL
2023 Liga MX
Tigres UANL
3 - 2
Santos Laguna
2022 Liga MX
Santos Laguna
0 - 3
Tigres UANL

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Santos Laguna
Empate
Tigres UANL

Jogo Responsável


Apostas são para maiores de idade e devem ser encaradas como diversão, jamais comprometendo dinheiro de contas pessoais ou da casa. Lembre-se de que apostar deve ser uma atividade de lazer e entretenimento. Pratique o Jogo Responsável.


