Santos Laguna x Guadalajara: Palpite, Odds. +6 e Onde Assistir Campeonato Mexicano

Confira os melhores palpite para Santos Laguna x Guadalajara, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Santos Laguna e Guadalajara se enfrentam pela 4ª rodada do Campeonato Mexicano neste domingo, dia 10 de agosto, às 23h05 (horário de Brasília), no Estádio Corona. O Santos Laguna é o 11º colocado e o Guadalajara o 12º. Santos Laguna x Guadalajara: terá transmissão por vídeo ao vivo da Superbet.

Palpites de Santos Laguna x Guadalajara: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas da Liga MX, Apertura 2025, analisamos o desempenho de Santos Laguna e Guadalajara para trazer as melhores dicas de apostas. Observando a média de gols sofridos, chutes a gol e escanteios, selecionamos três palpites principais que podem se concretizar neste confronto.



⚽ Resultado Final: Empate - Odd de 3.80 na Superbet



⚽ Total de Gols - Abaixo de 2.5 - Odd de 2.10 na Betnacional



⚽ Ambas as Equipes Marcam: Sim - Odd de 1.60 na Novibet



Palpites Alternativos Santos Laguna x Guadalajara



⚽ Handicap Asiático: Santos Laguna -0.5 - Odd de 3.66 na Betnacional



⚽ Total de Escanteios - Menos de 9.5 - Odd de 2.12 na Stake



⚽ Resultado do Intervalo: Empate - Odd de 2.37 na Superbet



Para aqueles que buscam opções de apostas com odds mais elevadas ou mercados menos convencionais, preparamos três palpites alternativos para Santos Laguna x Guadalajara. Essas dicas consideram aspectos específicos do jogo, como o volume ofensivo de Guadalajara e a tendência de jogos equilibrados, que podem oferecer valor aos apostadores mais experientes.

Palpites de Odds Baixas Santos Laguna x Guadalajara



⚽ Dupla Chance: Santos Laguna ou Empate - Odd de 1.91 na Novibet



⚽ Total de Gols - Acima de 1.5 - Odd de 1.21 na Superbet



⚽ 1º Tempo - Total de Gols - Mais de 0.5 - odd de 1.30 na Esportes da Sorte



Nesta seção, apresentamos palpites com odds mais conservadoras, geralmente entre 1.10 e 2.49. São apostas com maior probabilidade de acerto, ideais para quem busca minimizar riscos ou complementar outras apostas. Analisamos o desempenho recente das equipes e as estatísticas da Liga MX para oferecer opções seguras.

Palpites de Odds Médias Santos Laguna x Guadalajara



⚽ Total de Gols Santos Laguna - Mais de 1.5 - Odd de 2.85 na Betnacional



⚽ 1º Tempo - 1X2 - Santos Laguna - odd de 4.25 na Superbet



⚽ Total de chutes a gol - Alan Mozo - Mais de 0.5 - Odd de 4.00 na Stake



Aqui, você encontrará palpites com odds intermediárias, na faixa de 2.50 a 4.99. Essas apostas oferecem um bom equilíbrio entre risco e retorno, sendo indicadas para quem busca valor em mercados ligeiramente mais desafiadores, mas ainda com boas chances de sucesso. Consideramos cenários prováveis do jogo para estas recomendações.

Palpites de Odds Altas Santos Laguna x Guadalajara



⚽ Intervalo/Final do Jogo - Santos Laguna/Santos Laguna - Odd de 6.89 na Betnacional



⚽ Bola na trave - Mais de 1.5 - Odd de 5.25 na Novibet



⚽ Resultado Exato - 2x1 - Odd de 12.18 na Esportes da Sorte



Para os apostadores mais ousados, esta seção traz palpites com odds elevadas, acima de 5.00. São apostas que, apesar de mais arriscadas, podem gerar retornos significativos. Baseamos essas dicas em cenários menos esperados, mas que têm potencial para acontecer, como resultados exatos ou combinações específicas de eventos na partida.

Informações do Jogo: Santos Laguna x Guadalajara: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Informações Completas da Partida



Confronto: Santos Laguna x Guadalajara - Campeonato Mexicano (Liga MX, Apertura)

Data: 10/08/2025

Horário: 23h05 (horário de Brasília)

Local: Estádio Corona, Torreón (México)

Transmissão: Superbet



Como Santos Laguna e Guadalajara Chegam Para o Confronto

O Santos Laguna, 11º colocado na Liga MX, Apertura 2025, tem uma defesa vulnerável, com uma média de 1.7 gols sofridos por jogo. Ofensivamente, a equipe registrou uma média de 2.5 chutes no gol e 3.5 chutes fora do gol, indicando um volume ofensivo limitado. A média de 2.7 escanteios sugere que o time busca o ataque pelas laterais. Jogando em casa, o Santos Laguna buscará a vitória para subir na tabela.

O Guadalajara, 12º colocado na competição, tem uma defesa mais sólida, com uma média de apenas 1.0 gol sofrido por jogo. No ataque, a equipe registra uma média de 3.0 chutes no gol e 9.0 chutes fora do gol, indicando um volume ofensivo considerável. A média de 4.0 escanteios também reforça a capacidade ofensiva da equipe. O Guadalajara buscará um bom resultado fora de casa para se aproximar da zona de classificação.