Santa Cruz x Treze: Palpite, Onde Assistir - Série D 2025 (27/07)

Santa Cruz e Treze se enfrentam neste domingo, 27/07, em partida válida pela 14ª rodada do Grupo C do Brasileirão Série D. A bola rola às 16h00, na Arena de Pernambuco, que terá transmissão no site da TV Brasil e no YouTube do portal Metrópoles.

O Santa Cruz está em 3º lugar com 24 pontos e precisa da vitória para seguir firme na zona de classificação. Já o Treze é apenas o 7º com 13 pontos e entra em campo para tentar uma recuperação na reta final da primeira fase.

Santa Cruz x Treze Palpite - 3 opções para você apostar

Para as apostas em Santa Cruz x Treze, nós sugerimos esses três palpites baseados no desempenho recente das equipes na Série D 2025.



Palpite 1. Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.65 na bet365

Palpite 2. Santa Cruz vence - odd pagando 1.90 na Superbet

Palpite 3. Santa Cruz vence sem sofrer gol - odd pagando 2.60 na Novibet



A média de gols nos jogos das duas equipes é baixa: 1,80 para o Santa Cruz e 1.50 para o Treze, considerando os últimos 10 jogos de cada um.

Seis dos últimos 10 jogos do Santa Cruz terminaram com menos de 2.5 gols, mesma tendência nos confrontos do Treze fora de casa, com 70% abaixo dessa linha.

Leia mais: O que são odds nas apostas: Aprenda o significado, tipos e como calcular

Mesmo oscilando nas últimas rodadas, o Santa Cruz segue sólido jogando em casa. A equipe venceu cinco dos últimos 10 jogos e precisa do resultado para confirmar vaga no mata-mata. Contra o Treze, já foi uma vitória nesta Série D:1-0 fora.

O Treze, por sua vez, venceu somente uma das últimas nove partidas, sendo que perdeu quatro dos últimos cinco jogos fora de casa. A fragilidade defensiva (média de 1,06 gols sofridos por jogo) e o ataque inofensivo reforçam a chance de vitória do mandante.

Além do bom retrospecto, o Santa Cruz não sofreu gol em 30% dos últimos jogos. Contra um Treze que não balançou as redes em metade dos jogos recentes, essa aposta ganha força para quem busca uma odd mais alta.

Santa Cruz x Treze - Onde assistir ao vivo

Você pode assistir à Santa Cruz x Treze pelo site da TV Brasil e pelo YouTube do portal Metrópoles. A partida está marcada para 16h00 deste domingo, na Arena de Pernambuco.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Santa Cruz x Treze - Série D 2025

📅 Data: 27/07/2025

⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Arena de Pernambuco, Recife

📺 Onde vai passar: TV Brasil (streaming) e YouTube do Metrópoles



Santa Cruz x Treze - Últimos 5 jogos entre os times



20/07/2025 - Treze 0-1 Santa Cruz (Série D)



04/01/2025 - Santa Cruz 1-2 Treze (Copa do Nordeste)



Santa Cruz x Treze: quem ganha? - Melhores odds

O Santa Cruz tem aproximadamente 52,6% de probabilidade de vencer. Isso porque vive melhor fase, tem retrospecto recente superior e enfrenta um adversário em crise ofensiva.



Santa Cruz ganha - Odd de 1.90 na Superbet



Empate - Odd de 3.10 na Superbet



Treze ganha - Odd de 4.50 na Superbet



