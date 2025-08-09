Santa Cruz x Sergipe: Palpite Odds Altas +5, +7, Onde Assistir, Série D 2025 (09/08)

Santa Cruz x Sergipe: veja o palpite com odds altas +5, +7, o prognóstico e onde assistir o embate deste sábado, 09/08, pela Segunda Rodada da Série D 2025 (jogo de volta). A bola rola às 17h00 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, e a transmissão será feita pelo YouTube do Metrópoles e site da TV Brasil.

No jogo de ida, o Sergipe venceu por 2 a 1 e joga agora com a vantagem do empate. Já o Santa Cruz precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença para avançar direto às oitavas.

Santa Cruz x Sergipe: Palpite - Odds Altas Para Apostar



🔥 Palpite 1. Resultado Correto 2-0 Santa Cruz - Odd 8.80 na Betnacional

⚡ Palpite 2. Intervalo/Final Santa Cruz/Santa Cruz - Odd 2.50 na Superbet

💧 Palpite 3. Menos de 2.5 Gols - Odd 1.65 na Bet365



Para apostar em Santa Cruz x Sergipe, cruzamos os dados das últimas partidas com os mercados de valor. O Santa tem um desempenho sólido em casa, e o Sergipe tende a controlar mais o ritmo fora.

🔥 Palpite 1. Resultado Correto 2-0 Santa Cruz - Odd 8.80

Jogando como mandante o Santa Cruz venceu três dos últimos cinco jogos, incluindo duas vitórias por 2-0 e 3-0. O time marca 1,67 gol por jogo em casa, e sofreu somente 0,44 gol por jogo no mesmo período.

Do outro lado, o Sergipe sofreu dois gols ou mais em 30% das últimas dez partidas. Como joga com a vantagem, deve repetir o comportamento de se fechar e tentar administrar o resultado. Isso tende a abrir espaço para um placar como esse.

⚡ Palpite 2. Intervalo/Final Santa Cruz/Santa Cruz - Odd 2.50

O Santa abriu o placar em 56% dos jogos em casa e venceu todas às vezes que chegou ao intervalo na frente (5 em 5). A pressão da torcida e a necessidade de marcar cedo para reverter o placar agregam força a esse cenário.

O Sergipe tem 57% dos primeiros tempos terminando empatados fora de casa, mas sofreu gols nos primeiros 45 minutos em dois dos últimos quatro jogos como visitante.

💧 Palpite 3. Total de Gols Menos de 2.5 - Odd 1.65

Apesar da necessidade do Santa Cruz em buscar a vitória, o time tem média combinada de 1,95 gols por jogo, e o Sergipe, 1,71. Além disso, a tensão de um jogo eliminatório tende a segurar as equipes no início, favorecendo um jogo mais truncado.

Santa Cruz x Sergipe: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir à Santa Cruz x Sergipe ao vivo neste sábado (09/08), às 17h00 (horário de Brasília), com transmissão gratuita no YouTube do Metrópoles e no site da TV Brasil.

Tudo o que você precisa saber de Santa Cruz x Sergipe:



⚽️ Confronto: Santa Cruz x Sergipe - Série D 2025

📅 Data: 09/08/2025

⏰ Horário: 17h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata

📺 Onde vai passar: YouTube do Metrópoles e site da TV Brasil



Santa Cruz x Sergipe: Escalações Prováveis

Escalação Santa Cruz: Rokenedy; Yuri Ferraz, Eurico Lima, Matheus Vinícius (William Alves) e Nathan; Gabriel Galhardo, Wagner Balotelli e João Pedro (Willian Júnior); Thiaguinho, Geovany e Thiago Galhardo.

Escalação Sergipe: Alan Alves; Caio Ferraz, Matheus Henrique, Júnior Sergipano e PH (Richelmy); Pedro Santos, Iago Pereira, Rickelme e Felipe Pará; Jefferson Victor e Matheus Sacramento.

Lembrando que são escalações prováveis e podem ser atualizadas até o início do jogo.

Santa Cruz x Sergipe: Últimos Jogos



03/08/2025 - Sergipe 2-1 Santa Cruz (Série D)



05/06/2022 - Santa Cruz 1-0 Sergipe (Série D)



29/05/2022 - Sergipe 1-1 Santa Cruz (Série D)



Santa Cruz x Sergipe: Quem Ganha? Melhores Odds

O Santa Cruz tem aproximadamente 64,5% de chance de vencer no tempo normal neste sábado. A missão é clara: vencer por dois gols de diferença.



Santa Cruz vence - Odd 1.55 na Betnacional



Empate - Odd 3.55 na Superbet



Sergipe vence - Odd 5.70 na Bet365



