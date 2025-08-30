Assine UOL
Santa Cruz x America-RN: Palpite, Odds +5, +7 e Onde Assistir Série D (30/08)

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
30.08.2025
Tempo de leitura
8 min

Confira palpite para Santa Cruz e América-RN, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.


Santa Cruz e América-RN se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro, Série D. O duelo acontece às 18h (horário de Brasília) na Arena Pernambuco, e terá transmissão do YouTube do Metrópole.


O confronto é de alto nível, com as duas equipes buscando a vitória para conseguir a vaga na semifinal e garantir o acesso.


Palpite para Santa Cruz x America-RN



  • ⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 1.92 na Superbet

  • ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.43 na Stake

  • ⚽ Dupla Chance - Santa Cruz/Empate - Odd de 1.24 na Superbet


Ambas as equipes marcam - Sim


As estatísticas da Série D mostram que ambas as equipes têm ataques eficientes, com o Santa Cruz marcando em média 1.3 gols por jogo e o América-RN 1.5. A defesa das duas equipes tem sofrido gols, o que indica que o jogo pode ser aberto. Sendo uma partida de mata-mata, a tendência é que as duas equipes se lancem ao ataque, o que aumenta a probabilidade de ambas marcarem.


Total de Gols - Mais de 2.5


O América-RN tem um ataque forte, com uma média de 1.5 gols marcados por jogo. O Santa Cruz, por sua vez, também tem um ataque eficiente, com 1.3 gols marcados. As defesas das duas equipes têm sofrido gols, o que torna provável que o jogo tenha mais de 2.5 gols. A necessidade de vitória para as duas equipes, que buscam a vaga na semifinal, pode fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.


Dupla Chance - Santa Cruz/Empate


O América-RN tem um desempenho ofensivo superior ao do Santa Cruz, com mais gols marcados por jogo e mais chutes a gol. O time tem um estilo de jogo que busca pressionar o adversário desde o início, e a defesa do Santa Cruz tem sofrido gols. A partida será tensa por definir qual das equipes segue para a Série C.


Ficha da Partida



  • ⚽ Jogo: Santa Cruz x America-RN - Quartas de Final da Série D

  • 📅 Data: 30/08/2025

  • 🕡 Horário: 18h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Estádio: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata

  • 📺 Onde Assistir: YouTube do Metrópole


Palpite Alternativo Santa Cruz x America-RN



  • 🎯 Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.85 na Novibet

  • 🎯 Handicap - Santa Cruz (-0.5) - Odd de 2.00 na Superbet


Palpite Odds Altas Santa Cruz x America-RN



  • 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Santa Cruz Odd de 5.10 na Stake

  • 🚀 Resultado Correto - 2x1 - Odd de 7.50 na Stake


Quem vai ganhar Santa Cruz x America-RN


Com base nas odds das casas de aposta, o Santa Cruz é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.05 a 2.15. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.20 e 3.40. Já uma vitória do América-RN é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50. 


Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Santa Cruz x America-RN:



  • Vitória Santa Cruz - Odd de 2.10 na Superbet

  • Empate - 3.25 na Superbet

  • Vitória América-RN - 3.50 na Superbet


Histórico entre Santa Cruz x America-RN


O histórico de confrontos diretos entre Santa Cruz e América-RN mostra um grande equilíbrio. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Santa Cruz venceu duas vezes, o América-RN venceu duas e houve um empate. Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis.


Últimos 5 jogos do Santa Cruz



  • ✅ Santa Cruz 1x0 Confiança

  • ✅ Santa Cruz 2x1 Botafogo

  • 🟡 Santa Cruz 1x1 CSA

  • ❌ Santa Cruz 0x1 Salgueiro

  • ✅ Santa Cruz 2x0 Náutico


Últimos 5 jogos do America-RN



  • ✅ América-RN 3x1 ABC

  • ✅ América-RN 2x0 Globo FC

  • 🟡 América-RN 1x1 Coruripe

  • ✅ América-RN 2x1 CSA

  • ❌ América-RN 0x1 Botafogo-PB

Santa Cruz x America-RN: Palpite do Dia

Santa Cruz Vence
Superbet logo
2.05
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Flamengo - Gremio
1
1.28
Monaco - Strasbourg
1
1.55
Borussia Dortmund - Union Berlin
1
1.41
Múltipla
2.80
x
Aposta
20
=
Ganhos
55.95
Apostar agora

Santa Cruz x America-RN: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Santa Cruz x America-RN: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Serie D
America-RN
0 - 0
Santa Cruz
2025 Serie D
America-RN
0 - 0
Santa Cruz
2025 Serie D
Santa Cruz
2 - 1
America-RN
2014 Serie B
Santa Cruz
0 - 1
America-RN
2014 Serie B
America-RN
0 - 1
Santa Cruz

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Santa Cruz
Empate
America-RN

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

