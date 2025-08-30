- V
Santa Cruz x America-RN: Palpite, Odds +5, +7 e Onde Assistir Série D (30/08)
Confira palpite para Santa Cruz e América-RN, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.
Santa Cruz e América-RN se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro, Série D. O duelo acontece às 18h (horário de Brasília) na Arena Pernambuco, e terá transmissão do YouTube do Metrópole.
O confronto é de alto nível, com as duas equipes buscando a vitória para conseguir a vaga na semifinal e garantir o acesso.
Palpite para Santa Cruz x America-RN
- ⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 1.92 na Superbet
- ⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.43 na Stake
- ⚽ Dupla Chance - Santa Cruz/Empate - Odd de 1.24 na Superbet
Ambas as equipes marcam - Sim
As estatísticas da Série D mostram que ambas as equipes têm ataques eficientes, com o Santa Cruz marcando em média 1.3 gols por jogo e o América-RN 1.5. A defesa das duas equipes tem sofrido gols, o que indica que o jogo pode ser aberto. Sendo uma partida de mata-mata, a tendência é que as duas equipes se lancem ao ataque, o que aumenta a probabilidade de ambas marcarem.
Total de Gols - Mais de 2.5
O América-RN tem um ataque forte, com uma média de 1.5 gols marcados por jogo. O Santa Cruz, por sua vez, também tem um ataque eficiente, com 1.3 gols marcados. As defesas das duas equipes têm sofrido gols, o que torna provável que o jogo tenha mais de 2.5 gols. A necessidade de vitória para as duas equipes, que buscam a vaga na semifinal, pode fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.
Dupla Chance - Santa Cruz/Empate
O América-RN tem um desempenho ofensivo superior ao do Santa Cruz, com mais gols marcados por jogo e mais chutes a gol. O time tem um estilo de jogo que busca pressionar o adversário desde o início, e a defesa do Santa Cruz tem sofrido gols. A partida será tensa por definir qual das equipes segue para a Série C.
Ficha da Partida
- ⚽ Jogo: Santa Cruz x America-RN - Quartas de Final da Série D
- 📅 Data: 30/08/2025
- 🕡 Horário: 18h (horário de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata
- 📺 Onde Assistir: YouTube do Metrópole
Palpite Alternativo Santa Cruz x America-RN
- 🎯 Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.85 na Novibet
- 🎯 Handicap - Santa Cruz (-0.5) - Odd de 2.00 na Superbet
Palpite Odds Altas Santa Cruz x America-RN
- 🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Santa Cruz Odd de 5.10 na Stake
- 🚀 Resultado Correto - 2x1 - Odd de 7.50 na Stake
Quem vai ganhar Santa Cruz x America-RN
Com base nas odds das casas de aposta, o Santa Cruz é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.05 a 2.15. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.20 e 3.40. Já uma vitória do América-RN é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50.
Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Santa Cruz x America-RN:
- Vitória Santa Cruz - Odd de 2.10 na Superbet
- Empate - 3.25 na Superbet
- Vitória América-RN - 3.50 na Superbet
Histórico entre Santa Cruz x America-RN
O histórico de confrontos diretos entre Santa Cruz e América-RN mostra um grande equilíbrio. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Santa Cruz venceu duas vezes, o América-RN venceu duas e houve um empate. Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis.
Últimos 5 jogos do Santa Cruz
- ✅ Santa Cruz 1x0 Confiança
- ✅ Santa Cruz 2x1 Botafogo
- 🟡 Santa Cruz 1x1 CSA
- ❌ Santa Cruz 0x1 Salgueiro
- ✅ Santa Cruz 2x0 Náutico
Últimos 5 jogos do America-RN
- ✅ América-RN 3x1 ABC
- ✅ América-RN 2x0 Globo FC
- 🟡 América-RN 1x1 Coruripe
- ✅ América-RN 2x1 CSA
- ❌ América-RN 0x1 Botafogo-PB
Santa Cruz x America-RN: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Santa Cruz x America-RN: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Santa Cruz x America-RN: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
Jogos do Dia
