Santa Cruz x America-RN: Palpite, Odds +5, +7 e Onde Assistir Série D (30/08)

Confira palpite para Santa Cruz e América-RN, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Você ainda pode aproveitar para acompanhar palpites dos principais campeonatos do mundo.

Santa Cruz e América-RN se enfrentam neste sábado, 30 de agosto, na primeira partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro, Série D. O duelo acontece às 18h (horário de Brasília) na Arena Pernambuco, e terá transmissão do YouTube do Metrópole.

O confronto é de alto nível, com as duas equipes buscando a vitória para conseguir a vaga na semifinal e garantir o acesso.

Palpite para Santa Cruz x America-RN



⚽ Ambas as equipes marcam - Sim - Odd de 1.92 na Superbet



⚽ Total de Gols - Mais de 2.5 - Odd de 2.43 na Stake



⚽ Dupla Chance - Santa Cruz/Empate - Odd de 1.24 na Superbet



Ambas as equipes marcam - Sim

As estatísticas da Série D mostram que ambas as equipes têm ataques eficientes, com o Santa Cruz marcando em média 1.3 gols por jogo e o América-RN 1.5. A defesa das duas equipes tem sofrido gols, o que indica que o jogo pode ser aberto. Sendo uma partida de mata-mata, a tendência é que as duas equipes se lancem ao ataque, o que aumenta a probabilidade de ambas marcarem.

Total de Gols - Mais de 2.5

O América-RN tem um ataque forte, com uma média de 1.5 gols marcados por jogo. O Santa Cruz, por sua vez, também tem um ataque eficiente, com 1.3 gols marcados. As defesas das duas equipes têm sofrido gols, o que torna provável que o jogo tenha mais de 2.5 gols. A necessidade de vitória para as duas equipes, que buscam a vaga na semifinal, pode fazer com que o jogo seja aberto, com muitas oportunidades de gol.

Dupla Chance - Santa Cruz/Empate

O América-RN tem um desempenho ofensivo superior ao do Santa Cruz, com mais gols marcados por jogo e mais chutes a gol. O time tem um estilo de jogo que busca pressionar o adversário desde o início, e a defesa do Santa Cruz tem sofrido gols. A partida será tensa por definir qual das equipes segue para a Série C.

Ficha da Partida



⚽ Jogo: Santa Cruz x America-RN - Quartas de Final da Série D



📅 Data: 30/08/2025



🕡 Horário: 18h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Arena Pernambuco, São Lourenço da Mata



📺 Onde Assistir: YouTube do Metrópole



Palpite Alternativo Santa Cruz x America-RN



🎯 Total de Escanteios - Acima de 9.5 - Odd de 1.85 na Novibet



🎯 Handicap - Santa Cruz (-0.5) - Odd de 2.00 na Superbet



Palpite Odds Altas Santa Cruz x America-RN



🚀 Intervalo/Final do Jogo - Empate/Santa Cruz Odd de 5.10 na Stake



🚀 Resultado Correto - 2x1 - Odd de 7.50 na Stake



Quem vai ganhar Santa Cruz x America-RN

Com base nas odds das casas de aposta, o Santa Cruz é o favorito para vencer a partida, com odds que variam de 2.05 a 2.15. O empate é visto como o segundo resultado mais provável, com odds entre 3.20 e 3.40. Já uma vitória do América-RN é considerada a menos provável, com odds acima de 3.50.

Confira as melhores odds para apostar em quem vai ganhar Santa Cruz x America-RN:



Vitória Santa Cruz - Odd de 2.10 na Superbet



Empate - 3.25 na Superbet



Vitória América-RN - 3.50 na Superbet



Histórico entre Santa Cruz x America-RN

O histórico de confrontos diretos entre Santa Cruz e América-RN mostra um grande equilíbrio. Nos últimos cinco jogos entre as equipes, o Santa Cruz venceu duas vezes, o América-RN venceu duas e houve um empate. Os jogos costumam ser muito disputados e com resultados imprevisíveis.

Últimos 5 jogos do Santa Cruz



✅ Santa Cruz 1x0 Confiança



✅ Santa Cruz 2x1 Botafogo



🟡 Santa Cruz 1x1 CSA



❌ Santa Cruz 0x1 Salgueiro



✅ Santa Cruz 2x0 Náutico



