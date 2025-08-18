- V
Santa Cruz x Altos: Palpite Odds +7, Onde Assistir, Estatísticas, Série D (18/08)
Santa Cruz x Altos: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 18/08, pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D 2025. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, com transmissão ao vivo pela CBF e pelo canal no YouTube do portal Metrópoles.
O confronto abre uma das fases mais decisivas do campeonato. Jogando em casa, o Santa Cruz tem a missão de construir um bom resultado para levar uma vantagem para o jogo de volta.
No entanto, o time pernambucano enfrenta o Altos, uma equipe que vive uma fase ofensiva espetacular e que possui um histórico recente muito favorável contra o Santa Cruz.
Santa Cruz x Altos Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Santa Cruz vence, odd pagando 1.68 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 2.14 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Santa Cruz 2 a 1, odd pagando 7.60 na Betnacional
Para as apostas em Santa Cruz x Altos, indicamos esses três palpites com base na força do Santa Cruz como mandante contra o poderio ofensivo do Altos.
🔥 Palpite 1. Santa Cruz vence, odd pagando 1.68
Apesar do histórico de confrontos ser desfavorável, a força do Santa Cruz na Arena de Pernambuco é o fator determinante.
A equipe tem uma média de 1,7 gols marcados por jogo em casa e uma defesa muito sólida, sofrendo apenas 0,5 gols por partida. Em um jogo de mata-mata, o apoio da torcida e a solidez defensiva devem fazer a diferença.
⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 2.14
Esta aposta tem um valor relativamente alto. O Altos marcou impressionantes 8 gols nos últimos 2 jogos do mata-mata e tem um ataque muito eficiente fora de casa. Do outro lado, o Santa Cruz tem a obrigação de se impor e marcar gols.
A combinação de um mandante forte com um visitante de ataque letal torna o cenário de gols para ambos os lados muito provável.
💧 Palpite 3. Resultado Correto: Santa Cruz 2 a 1, odd pagando 7.60
Este placar exato combina ambos os palpites anteriores e oferece um retorno excelente.
Reflete uma vitória do Santa Cruz, que usa sua força como mandante para se impor, mas também reconhece a qualidade do ataque do Altos, que consegue marcar um gol importante fora de casa.
Santa Cruz x Altos: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir à Santa Cruz x Altos ao vivo na CBF e no canal do YouTube do portal Metrópoles. O jogo começa às 20h30, nesta segunda-feira.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Santa Cruz x Altos - Série D (Oitavas de Final, Jogo 1 de 2)
- 📅 Data: 18/08/2025
- ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata–PE
- 📺 Onde vai passar: CBF TV e YouTube do Metrópoles
Santa Cruz x Altos: Últimos 4 jogos entre os times
- 07/01/2024 - Altos 2-2 Santa Cruz
- 11/09/2021 - Santa Cruz 0-1 Altos
- 10/07/2021 - Altos 1-0 Santa Cruz
- 04/04/2021 - Altos 2-0 Santa Cruz
Santa Cruz x Altos: Quem Ganha? Melhores Odds
O Santa Cruz é o favorito para vencer o jogo de ida, com uma probabilidade de 59,5%. O Altos corre por fora com 20,4% de chances de surpreender, enquanto o empate está cotado em 29,9%.
- 🏆 Santa Cruz vence, odd 1.68 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.35 na Superbet
- 👀 Altos vence, odd 4.90 na F12.bet
Santa Cruz x Altos: Palpite do Dia
Santa Cruz x Altos: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Santa Cruz x Altos: Confrontos Diretos
