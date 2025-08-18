Assine UOL
Santa Cruz
  • V
  • D
  • V
  • D
  • D
Serie D - Brazil
Itaipava Arena Pernambuco
Altos
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V
Santa Cruz x Altos: Palpite Odds +7, Onde Assistir, Estatísticas, Série D (18/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
18.08.2025
Atualizado em
18.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Santa Cruz x Altos: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta segunda-feira, 18/08, pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D 2025. A bola rola às 20h30 (horário de Brasília), na Arena de Pernambuco, com transmissão ao vivo pela CBF e pelo canal no YouTube do portal Metrópoles.


O confronto abre uma das fases mais decisivas do campeonato. Jogando em casa, o Santa Cruz tem a missão de construir um bom resultado para levar uma vantagem para o jogo de volta. 


No entanto, o time pernambucano enfrenta o Altos, uma equipe que vive uma fase ofensiva espetacular e que possui um histórico recente muito favorável contra o Santa Cruz.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Santa Cruz x Altos Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Santa Cruz vence, odd pagando 1.68 na Superbet

  • Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 2.14 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Santa Cruz 2 a 1, odd pagando 7.60 na Betnacional


Para as apostas em Santa Cruz x Altos, indicamos esses três palpites com base na força do Santa Cruz como mandante contra o poderio ofensivo do Altos.


🔥 Palpite 1. Santa Cruz vence, odd pagando 1.68


Apesar do histórico de confrontos ser desfavorável, a força do Santa Cruz na Arena de Pernambuco é o fator determinante.


A equipe tem uma média de 1,7 gols marcados por jogo em casa e uma defesa muito sólida, sofrendo apenas 0,5 gols por partida. Em um jogo de mata-mata, o apoio da torcida e a solidez defensiva devem fazer a diferença.


⚡ Palpite 2. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 2.14


Esta aposta tem um valor relativamente alto. O Altos marcou impressionantes 8 gols nos últimos 2 jogos do mata-mata e tem um ataque muito eficiente fora de casa. Do outro lado, o Santa Cruz tem a obrigação de se impor e marcar gols. 


A combinação de um mandante forte com um visitante de ataque letal torna o cenário de gols para ambos os lados muito provável.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Santa Cruz 2 a 1, odd pagando 7.60


Este placar exato combina ambos os palpites anteriores e oferece um retorno excelente.


Reflete uma vitória do Santa Cruz, que usa sua força como mandante para se impor, mas também reconhece a qualidade do ataque do Altos, que consegue marcar um gol importante fora de casa. 


Santa Cruz x Altos: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir à Santa Cruz x Altos ao vivo na CBF e no canal do YouTube do portal Metrópoles. O jogo começa às 20h30, nesta segunda-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Santa Cruz x Altos - Série D (Oitavas de Final, Jogo 1 de 2)

  • 📅 Data: 18/08/2025

  • Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata–PE

  • 📺 Onde vai passar: CBF TV e YouTube do Metrópoles


Santa Cruz x Altos: Últimos 4 jogos entre os times



  • 07/01/2024 - Altos 2-2 Santa Cruz

  • 11/09/2021 - Santa Cruz 0-1 Altos

  • 10/07/2021 - Altos 1-0 Santa Cruz

  • 04/04/2021 - Altos 2-0 Santa Cruz


Santa Cruz x Altos: Quem Ganha? Melhores Odds


O Santa Cruz é o favorito para vencer o jogo de ida, com uma probabilidade de 59,5%. O Altos corre por fora com 20,4% de chances de surpreender, enquanto o empate está cotado em 29,9%.



  • 🏆 Santa Cruz vence, odd 1.68 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.35 na Superbet

  • 👀 Altos vence, odd 4.90 na F12.bet

Santa Cruz x Altos: Palpite do Dia

Santa Cruz Vence
Superbet logo
1.82
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Santa Cruz x Altos: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Santa Cruz x Altos: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
3 Vitórias
2025 Serie D
Altos
0 - 0
Santa Cruz
2024 Copa do Nordeste
Altos
2 - 2
Santa Cruz
2021 Serie C
Santa Cruz
0 - 1
Altos
2021 Serie C
Altos
1 - 0
Santa Cruz
2021 Copa do Nordeste
Altos
2 - 0
Santa Cruz

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Santa Cruz
Empate
Altos

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

Palpites