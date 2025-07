Santa Clara x Varazdin: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência - 31/07

Santa Clara x Varazdin: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Santa Clara aposta no fator local e no ritmo de jogo mais intenso para reverter a desvantagem da ida. Do outro lado, o Varazdin da Croácia chega com proposta de jogo mais contida e buscando equilíbrio.

Santa Clara x Varazdin Palpites - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 - Vitória do Santa Clara - odd pagando 1.70 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.80 na Novibet







Palpite 3 - Resultado Exato no Intervalo: 1x0 - odd pagando 3.20 na Novibet





A tendência é de um jogo controlado pelo time da casa, mas sem grande margem.

Vitória do Santa Clara - odd pagando 1.70

Jogar nos Açores nunca é fácil para os visitantes. A equipe portuguesa tende a aproveitar bem o fator casa.

Menos de 2.5 Gols - odd pagando 1.80

Mesmo com o favoritismo, o Santa Clara não costuma se lançar com tudo. Linha indicada para jogos com ritmo mais travado.

Placar no intervalo 1x0 - odd pagando 3.20

Aposte num início de jogo equilibrado, mas com o Santa Clara abrindo vantagem antes do intervalo. Odds interessantes para quem busca mais retorno.

Santa Clara x Varazdin: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo Santa Clara x Varazdin