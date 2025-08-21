Santa Clara x Shamrock Rovers: Palpite Odds Altas +8, +9, Onde Assistir, 21/08

Santa Clara x Shamrock Rovers: palpite para o jogo da Liga Conferência, que ocorre nesta quinta (21/08), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio de São Miguel, nos Açores. Favoritismo português e boas opções de apostas em três faixas de odds.

Santa Clara x Shamrock Rovers: Palpite com odds baixas



🦁 Palpite: Vitória do Santa Clara (Resultado Final) – odd 1.39

🎯 Palpite: Santa Clara marca o primeiro gol (Primeiro Gol) – odd 1.37

⚡ Palpite: Mais de 1.5 gols no jogo (Total) – odd 1.32

🔒 Palpite: Dupla chance : Santa Clara ou Empate – odd 1.09

🛡️ Palpite: Handicap asiático Santa Clara -0.5 – odd 1.38



🔎 Explicação: O Santa Clara é favorito e tende a começar melhor. A linha de gols baixa (1.5) e o -0.5 no handicap mantêm risco reduzido.

Santa Clara x Shamrock Rovers: Palpite com odds médias



🧤 Palpite: Santa Clara vence sem sofrer gols – odd 2.01

📈 Palpite: Faixa de gols: 2–3 – odd 2.02

🤝 Palpite: Ambos os times marcam : Sim – odd 2.34

🚧 Palpite: Total de Gols e Ambos: Menos de 2.5 e Não – odd 2.14

🧮 Palpite: Total do Santa Clara: Mais de 2.5 gols – odd 2.92



🔎 Explicação: Aqui o retorno já é maior, mas com cenários plausíveis: vitória com “porta fechada”, jogo de 2–3 gols, chance de ambos marcarem e o Santa Clara superar 2.5 gols.

Santa Clara x Shamrock Rovers: Palpite com odds altas



🎩 Palpite: Santa Clara vence e Ambos Marcam (Resultado Final/Ambos: Santa Clara e Sim) – odd 3.79

🔮 Palpite: Mais de 3.5 gols no jogo (Total) – odd 3.44

🌀 Palpite: Placar exato 2–1 para o Santa Clara – odd 7.85

🎐 Palpite: Placar exato 1–1 – odd 8.03

🧩 Palpite: Shamrock Rovers vence sem sofrer gols – odd 9.01



🔎 Explicação: São resultados menos prováveis, mas bem pagos: jogo aberto com gols dos dois lados, placares exatos e até uma zebra a favor dos irlandeses.

🔥 Super Palpite Santa Clara x Shamrock Rovers

⭐ Palpite: Santa Clara vence e não sofre gols – odd 2.01

🔎 Explicação: Combina o favoritismo do mandante com a dificuldade ofensiva do Shamrock fora de casa.

📋 Ficha de Jogo



🏟️ Estádio: Estádio de São Miguel (Açores)

🏆 Competição: Liga Conferência – Playoffs, Jogo 1

📅 Data: 21/08/2025 (quinta-feira)

⏰ Horário: 16h00 (Brasília)

⚔️ Confronto: Santa Clara x Shamrock Rovers



📺 Onde Assistir

A partida está na grade da ESPN. Algumas casas de apostas também oferecem streaming ao vivo, como a Superbet ou a Bet365.