Santa Clara
UEFA Europa Conference League - World Wide
Estádio de São Miguel
Shamrock Rovers
Santa Clara x Shamrock Rovers: Palpite Odds Altas +8, +9, Onde Assistir, 21/08

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Santa Clara x Shamrock Rovers: palpite para o jogo da Liga Conferência, que ocorre nesta quinta (21/08), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio de São Miguel, nos Açores. Favoritismo português e boas opções de apostas em três faixas de odds.



Santa Clara x Shamrock Rovers: Palpite com odds baixas



  • 🦁 Palpite: Vitória do Santa Clara (Resultado Final) – odd 1.39

  • 🎯 Palpite: Santa Clara marca o primeiro gol (Primeiro Gol) – odd 1.37

  • Palpite: Mais de 1.5 gols no jogo (Total) – odd 1.32

  • 🔒 Palpite: Dupla chance: Santa Clara ou Empate – odd 1.09

  • 🛡️ Palpite: Handicap asiático Santa Clara -0.5 – odd 1.38


🔎 Explicação: O Santa Clara é favorito e tende a começar melhor. A linha de gols baixa (1.5) e o -0.5 no handicap mantêm risco reduzido.



Santa Clara x Shamrock Rovers: Palpite com odds médias



  • 🧤 Palpite: Santa Clara vence sem sofrer gols – odd 2.01

  • 📈 Palpite: Faixa de gols: 2–3 – odd 2.02

  • 🤝 Palpite: Ambos os times marcam: Sim – odd 2.34

  • 🚧 Palpite: Total de Gols e Ambos: Menos de 2.5 e Nãoodd 2.14

  • 🧮 Palpite: Total do Santa Clara: Mais de 2.5 gols – odd 2.92


🔎 Explicação: Aqui o retorno já é maior, mas com cenários plausíveis: vitória com “porta fechada”, jogo de 2–3 gols, chance de ambos marcarem e o Santa Clara superar 2.5 gols.



Santa Clara x Shamrock Rovers: Palpite com odds altas



  • 🎩 Palpite: Santa Clara vence e Ambos Marcam (Resultado Final/Ambos: Santa Clara e Sim) – odd 3.79

  • 🔮 Palpite: Mais de 3.5 gols no jogo (Total) – odd 3.44

  • 🌀 Palpite: Placar exato 2–1 para o Santa Clara – odd 7.85

  • 🎐 Palpite: Placar exato 1–1 – odd 8.03

  • 🧩 Palpite: Shamrock Rovers vence sem sofrer gols – odd 9.01


🔎 Explicação: São resultados menos prováveis, mas bem pagos: jogo aberto com gols dos dois lados, placares exatos e até uma zebra a favor dos irlandeses.



🔥 Super Palpite Santa Clara x Shamrock Rovers


⭐ Palpite: Santa Clara vence e não sofre gols – odd 2.01


🔎 Explicação: Combina o favoritismo do mandante com a dificuldade ofensiva do Shamrock fora de casa.



📋 Ficha de Jogo



  • 🏟️ Estádio: Estádio de São Miguel (Açores)

  • 🏆 Competição: Liga Conferência – Playoffs, Jogo 1

  • 📅 Data: 21/08/2025 (quinta-feira)

  • Horário: 16h00 (Brasília)

  • ⚔️ Confronto: Santa Clara x Shamrock Rovers



📺 Onde Assistir


A partida está na grade da ESPN. Algumas casas de apostas também oferecem streaming ao vivo, como a Superbet ou a Bet365.


⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites definidos:



  • 🎯 Aposte apenas com dinheiro que você pode perder.

  • 📉 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.

  • ⏱️ Estabeleça tempo e limite de valor por sessão.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou influência.

  • 👥 Se necessário, procure ajuda especializada.


➡️ Aposte com estratégia e dentro das práticas de Jogo Responsável.

