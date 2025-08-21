- D
Santa Clara x Shamrock Rovers: Palpite Odds Altas +8, +9, Onde Assistir, 21/08
Santa Clara x Shamrock Rovers: palpite para o jogo da Liga Conferência, que ocorre nesta quinta (21/08), às 16h00 (horário de Brasília), no Estádio de São Miguel, nos Açores. Favoritismo português e boas opções de apostas em três faixas de odds.
Santa Clara x Shamrock Rovers: Palpite com odds baixas
- 🦁 Palpite: Vitória do Santa Clara (Resultado Final) – odd 1.39
- 🎯 Palpite: Santa Clara marca o primeiro gol (Primeiro Gol) – odd 1.37
- ⚡ Palpite: Mais de 1.5 gols no jogo (Total) – odd 1.32
- 🔒 Palpite: Dupla chance: Santa Clara ou Empate – odd 1.09
- 🛡️ Palpite: Handicap asiático Santa Clara -0.5 – odd 1.38
🔎 Explicação: O Santa Clara é favorito e tende a começar melhor. A linha de gols baixa (1.5) e o -0.5 no handicap mantêm risco reduzido.
Santa Clara x Shamrock Rovers: Palpite com odds médias
- 🧤 Palpite: Santa Clara vence sem sofrer gols – odd 2.01
- 📈 Palpite: Faixa de gols: 2–3 – odd 2.02
- 🤝 Palpite: Ambos os times marcam: Sim – odd 2.34
- 🚧 Palpite: Total de Gols e Ambos: Menos de 2.5 e Não – odd 2.14
- 🧮 Palpite: Total do Santa Clara: Mais de 2.5 gols – odd 2.92
🔎 Explicação: Aqui o retorno já é maior, mas com cenários plausíveis: vitória com “porta fechada”, jogo de 2–3 gols, chance de ambos marcarem e o Santa Clara superar 2.5 gols.
Santa Clara x Shamrock Rovers: Palpite com odds altas
- 🎩 Palpite: Santa Clara vence e Ambos Marcam (Resultado Final/Ambos: Santa Clara e Sim) – odd 3.79
- 🔮 Palpite: Mais de 3.5 gols no jogo (Total) – odd 3.44
- 🌀 Palpite: Placar exato 2–1 para o Santa Clara – odd 7.85
- 🎐 Palpite: Placar exato 1–1 – odd 8.03
- 🧩 Palpite: Shamrock Rovers vence sem sofrer gols – odd 9.01
🔎 Explicação: São resultados menos prováveis, mas bem pagos: jogo aberto com gols dos dois lados, placares exatos e até uma zebra a favor dos irlandeses.
🔥 Super Palpite Santa Clara x Shamrock Rovers
⭐ Palpite: Santa Clara vence e não sofre gols – odd 2.01
🔎 Explicação: Combina o favoritismo do mandante com a dificuldade ofensiva do Shamrock fora de casa.
📋 Ficha de Jogo
- 🏟️ Estádio: Estádio de São Miguel (Açores)
- 🏆 Competição: Liga Conferência – Playoffs, Jogo 1
- 📅 Data: 21/08/2025 (quinta-feira)
- ⏰ Horário: 16h00 (Brasília)
- ⚔️ Confronto: Santa Clara x Shamrock Rovers
📺 Onde Assistir
A partida está na grade da ESPN. Algumas casas de apostas também oferecem streaming ao vivo, como a Superbet ou a Bet365.
Santa Clara x Shamrock Rovers: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Santa Clara x Shamrock Rovers: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Santa Clara x Shamrock Rovers: Confrontos Diretos
⚠️ Jogo Responsável
Apostar exige controle e limites definidos:
- 🎯 Aposte apenas com dinheiro que você pode perder.
- 📉 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.
- ⏱️ Estabeleça tempo e limite de valor por sessão.
- 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou influência.
- 👥 Se necessário, procure ajuda especializada.
➡️ Aposte com estratégia e dentro das práticas de Jogo Responsável.
