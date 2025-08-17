- E
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- E
- D
- V
Santa Clara x Moreirense: Palpite, Onde Assistir, Estatísticas, Primeira Liga (17/08)
Santa Clara x Moreirense: veja o palpite com odds altas, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste domingo, 17/08, pela 2ª rodada da Primeira Liga 2025. A bola rola às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio de São Miguel, com transmissão ao vivo pelo Disney+ e ESPN.
O confronto traz equipes que iniciaram a temporada de maneiras opostas. O Santa Clara busca se recuperar de uma dura derrota por 3 a 0 na estreia, que o deixou na 16ª posição.
Em contrapartida, o Moreirense começou com o pé direito, venceu seu primeiro jogo, somou 3 pontos e ocupa o 7º lugar na tabela.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Santa Clara x Moreirense Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Moreirense, odd pagando 1.83 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.49 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.59 na Betnacional
Para as apostas em Santa Clara x Moreirense, indicamos esses três palpites com base no momento atual das equipes, que contrasta com o favoritismo dado ao time da casa.
🔥 Palpite 1. Dupla Chance: Empate ou Moreirense, odd pagando 1.83
Apesar de o Santa Clara ser favorito nas odds, a sua forma atual não inspira confiança. A equipe vem de uma derrota pesada por 3 a 0 e não marcou gols nos seus últimos dois jogos oficiais.
O Moreirense, por outro lado, chega motivado pela vitória na estreia. A odd de 1.83 para que o visitante ao menos empate o jogo tem um valor imenso.
⚡ Palpite 2. Total de Gols: Menos de 2.5, odd pagando 1.49
O ataque do Santa Clara passa por uma fase ruim, sem conseguir balançar as redes nos últimos jogos. Após sofrer três gols na estreia, a prioridade do time da casa será, sem dúvida, arrumar a defesa.
Isso aponta para um jogo mais cauteloso e com poucas chances de gol, tornando o mercado de "Menos de 2.5" uma aposta bastante segura.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Ambas as Equipes Marcam: Não, odd pagando 1.59
Seguindo a mesma lógica do palpite anterior, a aposta de que pelo menos uma das equipes não marcará gols é muito provável.
O Santa Clara não conseguiu marcar nos seus últimos dois jogos, e a tendência é de um confronto truncado. Um resultado como 0 a 0, 1 a 0 ou 2 a 0 para qualquer um dos lados se encaixa perfeitamente neste cenário.
Santa Clara x Moreirense: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir à Santa Clara x Moreirense ao vivo no Disney+ e na ESPN (TV Fechada). O jogo começa às 14h00, neste domingo.
Tudo o que você precisa saber:
- ⚽️ Confronto: Santa Clara x Moreirense - Primeira Liga
- 📅 Data: 17/08/2025
- ⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estadio de São Miguel, Ponta Delgada
- 📺 Onde vai passar: Disney+ e ESPN
Santa Clara x Moreirense: Últimos 5 jogos entre os times
- 09/03/2025 - Santa Clara 1-1 Moreirense
- 05/10/2024 - Moreirense 1-0 Santa Clara
- 22/01/2022 - Moreirense 0-2 Santa Clara
- 15/08/2021 - Santa Clara 2-2 Moreirense
- 13/07/2021 - Santa Clara 3-0 Moreirense
Santa Clara x Moreirense: Quem Ganha? Melhores Odds
O Santa Clara é considerado o favorito para a partida, com uma probabilidade de vitória de 52,9%. No entanto, o Moreirense, com 22% de chances, pode surpreender. O empate está cotado com 31,3% de probabilidade.
- 🏆 Santa Clara vence, odd 1.89 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 3.20 na Superbet
- 👀 Moreirense vence, odd 4.55 na F12.bet
Santa Clara x Moreirense: Palpite do Dia
Santa Clara x Moreirense: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Santa Clara x Moreirense: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- E
- E
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- V
Empate
- D
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- D
Ferencvarosi TC Vence
- V
- D
- D
- D
- D
- V
- E
- V
- V
- V
Independiente del Valle Vence
- D
- D
- E
- E
- V
- V
- E
- V
- V
- V
PSV Eindhoven Vence
- V
- V
- E
- E
- V
- V
- E
- D
- V
- V
Paris FC Vence
- D
- E
- V
- D
- D
- D
- E
- V
- D
- D
Talleres Cordoba Vence
- E
- E
- V
- V
- V
- E
- V
- E
- D
- E
Istanbul Basaksehir Vence
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- E
- V
CRB Vence