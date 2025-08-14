Santa Clara x Larne: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 14/08

Santa Clara x Larne: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Santa Clara e Larne se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, em partida válida pela fase preliminar da Liga Conferência da UEFA. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, Açores.

O Santa Clara, representante português, busca aproveitar o fator casa para carimbar a vantagem que tem jádno confronto de ida.

Quanto ao Larne, da Irlanda do Norte, quer surpreender na volta após a derrota por 3 a 0 em casa na ida.

Santa Clara x Larne Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas





Palpite 1 – Vitória do Santa Clara – odd pagando 1.65 na bet365







Palpite 2 – Total de Gols acima de 2.5 – odd pagando 1.95 na bet365







Palpite 3 – Santa Clara vence sem sofrer gols – odd pagando 2.30 na bet365





Esses palpites para Santa Clara x Larne consideram o contexto típico dessa fase da competição, onde os mandantes, especialmente equipes portuguesas, costumam se impor tecnicamente diante de adversários de menor tradição europeia.

Vitória do Santa Clara - odd pagando 1.65

O Santa Clara tem elenco mais qualificado e experiência em jogos continentais. Jogando em casa, o time açoriano tende a controlar as ações e buscar uma vitória segura para encaminhar a classificação.

Total de Gols acima de 2.5 - odd pagando 1.95

Em partidas eliminatórias, é comum o mandante tentar construir boa vantagem. Caso abra o placar cedo, o Santa Clara pode acelerar o ritmo e transformar o jogo em um placar mais elástico.

Santa Clara vence sem sofrer gols - odd pagando 2.30

A diferença técnica e o apoio da torcida tornam provável que o Santa Clara não só vença, mas também mantenha a defesa intacta. O Larne deve adotar postura cautelosa, o que reduz suas chances de balançar as redes.

Santa Clara x Larne: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Santa Clara x Larne pela Liga Conferência



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio de São Miguel, Ponta Delgada, Açores



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Santa Clara x Larne: Escalações prováveis

Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Luís Rocha, Frederico Venâncio, Edney Silva; Serginho, Adriano Firmino, Matheus Pereira, Vinícius Lopes; Wendel Silva, Gabriel Silva.

Larne: Rohan Ferguson; Tomás Cosgrove, Ryan Nolan, Aaron Donnelly, Sean Graham; Chris Gallagher, Dylan Sloan, Mark Randall, Dan Bent; Tiarnan O'Connor, Conor McKendry.