- D
- V
- V
- D
- E
- D
- D
- V
- E
- E
Santa Clara x Larne: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 14/08
Santa Clara x Larne: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Santa Clara e Larne se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, em partida válida pela fase preliminar da Liga Conferência da UEFA. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, Açores.
O Santa Clara, representante português, busca aproveitar o fator casa para carimbar a vantagem que tem jádno confronto de ida.
Quanto ao Larne, da Irlanda do Norte, quer surpreender na volta após a derrota por 3 a 0 em casa na ida.
Santa Clara x Larne Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 – Vitória do Santa Clara – odd pagando 1.65 na bet365
Palpite 2 – Total de Gols acima de 2.5 – odd pagando 1.95 na bet365
Palpite 3 – Santa Clara vence sem sofrer gols – odd pagando 2.30 na bet365
Esses palpites para Santa Clara x Larne consideram o contexto típico dessa fase da competição, onde os mandantes, especialmente equipes portuguesas, costumam se impor tecnicamente diante de adversários de menor tradição europeia.
Vitória do Santa Clara - odd pagando 1.65
O Santa Clara tem elenco mais qualificado e experiência em jogos continentais. Jogando em casa, o time açoriano tende a controlar as ações e buscar uma vitória segura para encaminhar a classificação.
Total de Gols acima de 2.5 - odd pagando 1.95
Em partidas eliminatórias, é comum o mandante tentar construir boa vantagem. Caso abra o placar cedo, o Santa Clara pode acelerar o ritmo e transformar o jogo em um placar mais elástico.
Santa Clara vence sem sofrer gols - odd pagando 2.30
A diferença técnica e o apoio da torcida tornam provável que o Santa Clara não só vença, mas também mantenha a defesa intacta. O Larne deve adotar postura cautelosa, o que reduz suas chances de balançar as redes.
Santa Clara x Larne: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Santa Clara x Larne pela Liga Conferência
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio de São Miguel, Ponta Delgada, Açores
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Santa Clara x Larne: Escalações prováveis
Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Luís Rocha, Frederico Venâncio, Edney Silva; Serginho, Adriano Firmino, Matheus Pereira, Vinícius Lopes; Wendel Silva, Gabriel Silva.
Larne: Rohan Ferguson; Tomás Cosgrove, Ryan Nolan, Aaron Donnelly, Sean Graham; Chris Gallagher, Dylan Sloan, Mark Randall, Dan Bent; Tiarnan O'Connor, Conor McKendry.
Santa Clara x Larne: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Santa Clara x Larne: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Santa Clara x Larne: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- E
- D
- E
- E
- V
- V
- V
- V
- E
- V
Neman Vence
- D
- D
- V
- E
- V
- D
- D
- D
- D
- E
Nice Vence
- D
- D
- D
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- E
Manchester City Vence
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- V
Lens Vence
- D
- V
- E
- E
- V
- V
- D
- D
- V
- V
Telstar Vence
- E
- V
- V
- V
- V
- E
- D
- D
- V
- V
Arda Kardzhali Vence
- D
- V
- D
- V
- D
- V
- V
- E
- D
- E
Argentinos JRS Vence