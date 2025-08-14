Assine UOL
Santa Clara
UEFA Europa Conference League - World Wide
Estádio de São Miguel
Larne
Santa Clara x Larne: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Conferência, 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Santa Clara x Larne: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Santa Clara e Larne se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, em partida válida pela fase preliminar da Liga Conferência da UEFA. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, Açores.


O Santa Clara, representante português, busca aproveitar o fator casa para carimbar a vantagem que tem jádno confronto de ida.


Quanto ao Larne, da Irlanda do Norte, quer surpreender na volta após a derrota por 3 a 0 em casa na ida.


Santa Clara x Larne Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas




  • Palpite 1 – Vitória do Santa Claraodd pagando 1.65 na bet365




  • Palpite 2 – Total de Gols acima de 2.5odd pagando 1.95 na bet365




  • Palpite 3 – Santa Clara vence sem sofrer golsodd pagando 2.30 na bet365




Esses palpites para Santa Clara x Larne consideram o contexto típico dessa fase da competição, onde os mandantes, especialmente equipes portuguesas, costumam se impor tecnicamente diante de adversários de menor tradição europeia.


Vitória do Santa Clara - odd pagando 1.65


O Santa Clara tem elenco mais qualificado e experiência em jogos continentais. Jogando em casa, o time açoriano tende a controlar as ações e buscar uma vitória segura para encaminhar a classificação.


Total de Gols acima de 2.5 - odd pagando 1.95


Em partidas eliminatórias, é comum o mandante tentar construir boa vantagem. Caso abra o placar cedo, o Santa Clara pode acelerar o ritmo e transformar o jogo em um placar mais elástico.


Santa Clara vence sem sofrer gols - odd pagando 2.30


A diferença técnica e o apoio da torcida tornam provável que o Santa Clara não só vença, mas também mantenha a defesa intacta. O Larne deve adotar postura cautelosa, o que reduz suas chances de balançar as redes.


Santa Clara x Larne: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Santa Clara x Larne pela Liga Conferência

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 16:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio de São Miguel, Ponta Delgada, Açores 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Santa Clara x Larne: Escalações prováveis


Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Luís Rocha, Frederico Venâncio, Edney Silva; Serginho, Adriano Firmino, Matheus Pereira, Vinícius Lopes; Wendel Silva, Gabriel Silva.


Larne: Rohan Ferguson; Tomás Cosgrove, Ryan Nolan, Aaron Donnelly, Sean Graham; Chris Gallagher, Dylan Sloan, Mark Randall, Dan Bent; Tiarnan O'Connor, Conor McKendry.

Santa Clara x Larne: Palpite do Dia

Santa Clara Vence
1.13
Santa Clara x Larne: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Santa Clara x Larne: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Larne
0 - 3
Santa Clara

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Santa Clara
Empate
Larne

As apostas em futebol podem adicionar uma camada extra de emoção a essa experiência – desde que você jogue com responsabilidade, controle e, acima de tudo, se divirta. Que a sua aposta seja certeira, mas o mais importante é que o jogo lhe traga alegria, mantendo sempre um espírito positivo e a consciência da importância do Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites