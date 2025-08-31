Santa Clara x Estrela: Palpite, Odds +7, +8, Onde Assistir, Primeira Liga, 31/08

Santa Clara x Estrela: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Santa Clara x Estrela se enfrentam neste domingo 31/08, em jogo válido pela rodada 4 da Primeira Liga de Portugal. A bola rola a partir das 16:30 (hora de Brasília), no Estádio São Miguel, nos Açores.

O Santa Clara ainda não somou qualquer ponto no campeonato e procura o primeiro triunfo, após o fim da campanha na Liga Conferência da UEFA.

Do outro lado está um Estrela que ainda não venceu mas a única derrota que somou foi em casa contra o Benfica, sempre candidato a vencer a competição. Por isso, o tricolor chega aos Açores confiante de que pode complicar a tarefa do Santa Clara.

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Santa Clara x Estrela Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Vitória do Santa Clara (1.87)

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (2.38)

🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.19)



Santa Clara x Estrela Palpites Alternativos



🎯 Santa Clara total de gols: Mais de 1.5 (2.20)

🎯 Empate (3.39)

🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.77)



Santa Clara x Estrela Palpite do Dia



🚀 Santa Clara para vencer por 2 gols de diferença: 5.36



💰 Santa Clara x Estrela Palpite Odds Baixas



⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.46

⚡ Dupla Chance: Santa Clara ou Empate: 1.22

⚡ Estrela total de gols - Mais de 0.5: 1.70



⚖️ Santa Clara x Estrela Palpite Odds Médias



⚡ Vitória do Santa Clara: 1.87

⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.19

⚡ Empate: 3.39



🚀 Santa Clara x Estrela Palpite Odds Altas



⚡ Vitória do Estrela: 4.54

⚡ Resultado Exato: 0-0: 7.19

⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do CF Estrela: 8.92



Santa Clara x Estrela: Onde Assistir ao Vivo no Brasil

⚽️ Confronto: Santa Clara x Estrela - Primeira Liga



📅 Data: 31/08/2025



⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio São Miguel, Açores, Portugal



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Santa Clara x Estrela: Escalações prováveis

Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Luís Rocha, MT, Diogo Calila; Serginho, Adriano Firmino, Paulo Victor, Brenner Lucas; Wendel Silva, Vinícius Lopes.

Estrela: Renan Ribeiro; Bernardo Schappo, Luan Patrick, Atanas Chernev, Sidny Cabral; Jovane Cabral, Paulo Moreira, Abraham Marcus, Fábio Ronaldo; Ianis Stoica, João Gastão.

Santa Clara x Estrela: Como chegam os times

Santa Clara



⚽️ 8 Jogos



✅ 2 Vitórias (25%)

🤝 2 Empates (25%)

❌ 4 Derrotas (50%)

🥅 7 Gols marcados (Média de 0,88 por jogo)

🛡️ 8 Gols sofridos (Média de 1 por jogo)



Estrela



⚽️ 3 Jogos



✅ 0 Vitórias (0%)

🤝 2 Empates (67%)

❌ 1 Derrota (33%)

🥅 3 Gols marcados (Média de 1 por jogo)

🛡️ 4 Gols sofridos (Média de 1,33 por jogo)



Santa Clara x Estrela: Retrospecto entre os times

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 11 vezes, com 1 vitória do Santa Clara, 5 empates e 5 triunfos do Estrela.

📊 Resumo (últimos 5 jogos):