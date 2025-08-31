Assine UOL
Santa Clara
  • E
  • D
  • D
  • E
  • D
Primeira Liga - Portugal
Estádio de São Miguel
Estrela
  • D
  • D
  • D
  • V
  • D
Odds atualizadas a 31.08.2025 às 12:00

Santa Clara x Estrela: Palpite, Odds +7, +8, Onde Assistir, Primeira Liga, 31/08

Publicado
31.08.2025
Atualizado em
31.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Santa Clara x Estrela: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Santa Clara x Estrela se enfrentam neste domingo 31/08, em jogo válido pela rodada 4 da Primeira Liga de Portugal. A bola rola a partir das 16:30 (hora de Brasília), no Estádio São Miguel, nos Açores.


O Santa Clara ainda não somou qualquer ponto no campeonato e procura o primeiro triunfo, após o fim da campanha na Liga Conferência da UEFA.


Do outro lado está um Estrela que ainda não venceu mas a única derrota que somou foi em casa contra o Benfica, sempre candidato a vencer a competição. Por isso, o tricolor chega aos Açores confiante de que pode complicar a tarefa do Santa Clara.


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Santa Clara x Estrela Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Santa Clara (1.87)

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 (2.38)

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim (2.19)


Santa Clara x Estrela Palpites Alternativos



  • 🎯 Santa Clara total de gols: Mais de 1.5 (2.20)

  • 🎯 Empate (3.39)

  • 🎯 Resultado Exato: 1-1 (5.77)


Santa Clara x Estrela Palpite do Dia



  • 🚀 Santa Clara para vencer por 2 gols de diferença: 5.36


💰 Santa Clara x Estrela Palpite Odds Baixas



  • ⚡ Total de Gols - Mais de 1.5: 1.46

  • ⚡ Dupla Chance: Santa Clara ou Empate: 1.22

  • ⚡ Estrela total de gols - Mais de 0.5: 1.70


⚖️ Santa Clara x Estrela Palpite Odds Médias



  • Vitória do Santa Clara: 1.87

  • ⚡ Ambas as Equipes Marcam - Sim: 2.19

  • ⚡ Empate: 3.39


🚀 Santa Clara x Estrela Palpite Odds Altas



  • Vitória do Estrela: 4.54

  • ⚡ Resultado Exato: 0-0: 7.19

  • ⚡ Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do CF Estrela: 8.92


Santa Clara x Estrela: Onde Assistir ao Vivo no Brasil


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Santa Clara x Estrela - Primeira Liga

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • ⏰ Horário: 16h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio São Miguel, Açores, Portugal

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Santa Clara x Estrela: Escalações prováveis


Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Luís Rocha, MT, Diogo Calila; Serginho, Adriano Firmino, Paulo Victor, Brenner Lucas; Wendel Silva, Vinícius Lopes.


Estrela: Renan Ribeiro; Bernardo Schappo, Luan Patrick, Atanas Chernev, Sidny Cabral; Jovane Cabral, Paulo Moreira, Abraham Marcus, Fábio Ronaldo; Ianis Stoica, João Gastão.


Santa Clara x Estrela: Como chegam os times


Santa Clara



  • ⚽️ 8 Jogos

  • 2 Vitórias (25%)

  • 🤝 2 Empates (25%)

  • 4 Derrotas (50%)

  • 🥅 7 Gols marcados (Média de 0,88 por jogo)

  • 🛡️ 8 Gols sofridos (Média de 1 por jogo)


Estrela



  • ⚽️ 3 Jogos

  • 0 Vitórias (0%)

  • 🤝 2 Empates (67%)

  • 1 Derrota (33%)

  • 🥅 3 Gols marcados (Média de 1 por jogo)

  • 🛡️ 4 Gols sofridos (Média de 1,33 por jogo)


Santa Clara x Estrela: Retrospecto entre os times


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais por 11 vezes, com 1 vitória do Santa Clara, 5 empates e 5 triunfos do Estrela.


📊 Resumo (últimos 5 jogos):



  • Estrela: 1 vitória

  • Santa Clara: 1 vitória

  • Empates: 2

  • Gols: Estrela 4, Santa Clara 2

Santa Clara x Estrela: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
NAC Breda - AZ Alkmaar
2
1.72
Rayo Vallecano - Barcelona
2
1.44
Sparta Rotterdam - Feyenoord
2
1.95
Múltipla
4.83
x
Aposta
20
=
Ganhos
96.60
Santa Clara x Estrela: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Santa Clara x Estrela: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2024 Primeira Liga
Estrela
0 - 0
Santa Clara
2024 Primeira Liga
Santa Clara
1 - 0
Estrela

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Santa Clara
Empate
Estrela

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável



  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.

  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.

  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.

  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.

  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.

  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.


Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

