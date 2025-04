Santa Clara x Arouca: Palpite, onde assistir e escalações - Liga Portugal - 26/04

Como chega o Arouca

O Arouca tem apresentado um desempenho equilibrado, com algumas vitórias fora de casa. O ataque vem se destacando, principalmente nas etapas finais do jogo. A defesa, no entanto, tem sofrido pressão nos momentos decisivos.

Mas o Arouca chega motiva, basta lembrar que na última visita a casa de um adversário somou pontos. O Arouca empatou com o Benfica no Estádio da Luz, em Lisboa, contra todas as previsões.

Confronto direto entre equipes

No último confronto, o Arouca levou a melhor com uma vitória por 1 a 0. Nos cinco jogos anteriores, o Arouca venceu quatro, mostrando-se um adversário difícil para o Santa Clara.