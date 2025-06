Sanfrecce Hiroshima x Nagoya Grampus: Palpite, Onde Assistir, Escalações, J1 League - 28/06

Confira palpites e saiba onde assistir Sanfrecce Hiroshima x Nagoya Grampus, uma partida no Edion Peace Wing Hiroshima, a realizar no dia 28 de junho de 2025, pelas 07:00 (horário de Brasília), válido pela competição J1 League.

O Sanfrecce Hiroshima, forte candidato ao topo da tabela (3º lugar, 36 pts), recebe o Nagoya Grampus (14º lugar, 24 pts) em um duelo com perfis opostos.

Enquanto o Sanfrecce busca consolidar sua campanha sólida (11 vitórias em 20 jogos, melhor defesa do campeonato com apenas 15 gols sofridos), o Nagoya luta para escapar da zona intermediária, com apenas 6 vitórias em 21 partidas.

Sanfrecce Hiroshima x Nagoya Grampus - Palpites de Hoje

⚽ Mais de 1.5 gols (odd 2.63) — Ambas as equipes têm potencial ofensivo 💥 e as odds sugerem que o jogo deve ter pelo menos dois gols 🔥, uma aposta segura para quem gosta de emoção 🎯.

✅ Ambas as equipes marcam: Sim (odd 2.09) — Com times ofensivos ⚔️ e defensivamente vulneráveis 🛡️, é provável que os dois times consigam balançar a rede ⚽🔔.

🏠 Primeiro gol: Casa (odd 1.74) — Considerando a vantagem do Sanfrecce em casa 🏟️, eles têm boas chances de abrir o placar no começo do jogo 🚀.

Sanfrecce Hiroshima x Nagoya Grampus - Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas streaming.