San Martín x Riestra: Palpite, Onde Assistir, Escalações (21/07)

San Martín e Riestra se enfrentam nesta segunda-feira, 21/07, em partida válida pela segunda rodada da Segunda Fase da Superliga Argentina 2025. A bola rola às 21h15 (horário de Brasília) no Estádio Ingeniero Hilario Sánchez, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da ESPN.

O San Martín ainda não pontuou nesta fase e tenta reagir após estrear com derrota. Já o Riestra chega embalado por vitória em casa e ocupa a 6ª colocação, buscando alcançar no G-4.

Confira nosso palpite de San Martín SJ x Riestra, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

San Martín x Riestra Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1. Menos de 2,5 gols na partida - odd pagando 1.52 na bet365

Menos de 2,5 gols na partida

Palpite 2. Empate anula aposta: Riestra - odd pagando 1.80 na Novibet

Empate anula aposta: Riestra

Palpite 3. Resultado no intervalo: empate - odd pagando 1.90 na Superbet



Para as apostas em San Martín x Riestra, nós sugerimos esses três palpites baseados nas estatísticas recentes das equipes na temporada 2025.

Palpite 1. Menos de 2,5 gols na partida - odd pagando 1.52

San Martín tem 70% de jogos com menos de 2,5 gols nos últimos 10 jogos, sendo um time que sofre, mas raramente marca. Já o Riestra tem 60% de partidas com placar baixo, confirmando uma tendência clara de duelos truncados.

Palpite 2. Empate anula aposta: Riestra - odd pagando 1.80

Mesmo jogando fora de casa, o Riestra chega com moral após vencer o Lanús e tem desempenho recente superior. Foram quatro jogos com 1 derrota, 2 triunfos e 1 empate. Já o San Martín perdeu 8 dos últimos 10 jogos e balançou as redes em somente três deles.

Palpite 3. Resultado no intervalo: empate - odd pagando 1.90

O primeiro tempo com empate aparece em 44% das partidas fora de casa do Riestra. Já o San Martín registrou cinco empates por 0 a 0 nos primeiros 45 minutos como mandante.

Com duas equipes que demoram a se impor em campo, é natural esperar uma etapa inicial equilibrada, marcada mais pela disputa física do que por chances claras de gol.

San Martín x Riestra - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir à San Martín x Riestra na ESPN. A partida está marcada para 21h15 desta segunda-feira, no Estádio Ingeniero Hilario Sánchez.

Tudo o que você precisa saber de San Martín SJ x Riestra:



⚽️ Confronto: San Martín x Riestra - Superliga Argentina

San Martín x Riestra - Superliga Argentina

📅 Data: 21/07/2025

21/07/2025

⏰ Horário: 21h15 (horário de Brasília)

21h15 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Ingeniero Hilario Sánchez, San Juan

Estádio Ingeniero Hilario Sánchez, San Juan

📺 Onde vai passar: ESPN (tv fechada)



San Martín x Riestra - Últimos 5 jogos Entre Os Times



28/01/2025 - Riestra 0-0 San Martín (Superliga Argentina 2025)



06/03/2022 - San Martín 0-1 Riestra (Segunda Divisão 2022)



San Martín x Riestra: quem ganha? - Melhores odds

Riestra tem cerca de 55% de chance de sair com a vitória, mesmo fora de casa. Isso se justifica pelo momento ruim do San Martín, que vem de duas derrotas seguidas, e pelos bons números defensivos do Riestra.



San Martín ganha - Odd de 3.10 na Superbet



Empate - Odd de 2.80 na Superbet



Riestra ganha - Odd de 2.00 na Superbet



Entenda mais sobre O que são odds? e como elas funcionam nas apostas esportivas.