Assine UOL
San Lorenzo
  • D
  • E
  • E
  • V
  • V
Liga Profesional Argentina - Argentina
Estadio Pedro Bidegaín
Velez Sarsfield
  • E
  • E
  • V
  • V
  • E
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.4
x
2.62
2
3.7
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.41
x
2.6
2
3.84
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.45
x
2.62
2
3.85
Apostar agora
Odds atualizadas a 07.08.2025 às 17:52

San Lorenzo x Velez Sarsfield: Palpite, Onde Assistir, Odd Altas - 07/08

Publicado
07.08.2025
Atualizado em
07.08.2025
Tempo de leitura
7 min

San Lorenzo x Vélez Sarsfield: palpite para o jogo do Campeonato Argentino. O confronto acontece na quinta-feira, 07/08, às 19h00, no Estádio Pedro Bidegain.


San Lorenzo enfrenta o atual campeão Vélez Sarsfield, em duelo que mostra leve favoritismo ao mandante segundo as odds comparadas: San Lorenzo odd 2.15, empate odd 3.20, Vélez odd 3.50. A seguir, 15 palpites explicados divididos por risco e mercados.


San Lorenzo x Vélez Sarsfield: Palpites de Alto Risco


🔥 Apostas de alto risco com maior retorno:



  • 🎯 Placar exato 2×1 para San Lorenzo – odd 8.00: Vitória ajustada do clube da casa com gols decisivos e boa margem de valor.

  • Vélez marca primeiro e vence – odd 6.00: Início ofensivo visitante e virada emocional do campeão argentino.

  • 🚀 Handicap asiático San Lorenzo -1 – odd 4.50: Vitória por dois gols ou mais do Ciclón paga bem e reflete possível domínio.

  • 🧨 Mais de 10 escanteios – odd 3.80: Confronto tático com pressão de ambas as bandas pode levar a muitos cantos.

  • 🎲 Gol nos dois tempos – odd 4.20: Expectativa de movimentação contínua e pelo menos um gol em cada etapa.


San Lorenzo x Vélez Sarsfield: Palpites de Odds Médias


📊 Equilíbrio entre risco e retorno, com diversidade de mercados:



  • 📌 Ambas marcam (BTTS sim) – odd 2.63: Placar comum na liga argentina, com ofensividade de cada lado.

  • ⚔️ Mais de 2.5 gols – odd 2.60: Possibilidade de mais de 2 gols com boa chance para equilíbrio ofensivo.

  • 🌟 Empate anula aposta para San Lorenzo – odd 1.90: Para quem acredita no mandante, com devolução em caso de igualdade.

  • 🧤 Under 4.5 cartões – odd 1.70: Jogo com controle disciplinar, mas com intensidade moderada.

  • 🔍 Total de escanteios entre 6–9 – odd 2.00: Número razoável para um confronto equilibrado na Argentina.


San Lorenzo x Vélez Sarsfield: Palpites de Odds Baixas


🔎 Apostas mais seguras, com menor risco e retorno controlado:



  • Vitória do San Lorenzo – odd 2.15: Leve favoritismo em casa, com apoio da torcida.

  • 🛡️ Dupla chance San Lorenzo ou empate – odd 1.35: Alta segurança, válida em caso de vitória ou igualdade.

  • ⏱️ Empate no 1º tempo – odd 1.80: Ritmo estudado no início com poucas chances claras.

  • 🚫 Under 2.5 gols – odd 1.65: Possibilidade de jogo equilibrado com poucos gols.

  • Menos de 9 escanteios – odd 1.50: Partida mais controlada, com volume de cruzamentos e cantos reduzido.


🔥 Super Palpite San Lorenzo x Vélez Sarsfield


📌 Vélez Sarsfield não sofre gol – odd 3.25
Apostar que o time visitante manterá a porta fechada. Vélez é sólido defensivamente e pode se fechar bem mesmo fora de casa, enquanto aposta em contra-ataques. Palpite estratégico e diferente.


San Lorenzo x Vélez Sarsfield: Onde Assistir


A partida pode ser exibida via streaming de casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, mas somente para usuários com conta ativa e saldo disponível, sem garantia de disponibilidade para todos os países.


📋 Ficha de Jogo San Lorenzo x Vélez Sarsfield



  • ℹ️ Jogo: San Lorenzo x Vélez Sarsfield

  • 📅 Data: 07 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Pedro Bidegain, Buenos Aires (Argentina)

Ver mais Ver menos

San Lorenzo x Velez Sarsfield: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Arouca - AVS
1
1.87
Palmeiras - Ceara
1
1.51
PSV Eindhoven - Sparta Rotterdam
1
1.22
Múltipla
3.44
x
Aposta
20
=
Ganhos
68.90
Apostar agora

San Lorenzo x Velez Sarsfield: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

San Lorenzo x Velez Sarsfield: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Liga Profesional Argentina
Velez Sarsfield
0 - 0
San Lorenzo
2024 Liga Profesional Argentina
San Lorenzo
0 - 1
Velez Sarsfield
2024 Copa Argentina
San Lorenzo
1 - 3
Velez Sarsfield
2023 Liga Profesional Argentina
Velez Sarsfield
0 - 0
San Lorenzo
2022 Liga Profesional Argentina
San Lorenzo
1 - 0
Velez Sarsfield

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
San Lorenzo
Empate
Velez Sarsfield

⚠️ Jogo Responsável


Apostar com responsabilidade é essencial para aproveitar o jogo com equilíbrio:



  • 🎯 Aposte apenas valores que você pode perder.

  • 📉 Evite tentar recuperar perdas com apostas impulsivas.

  • ⏱️ Estabeleça limite de tempo e valor por sessão.

  • 🧠 Não aposte sob influência emocional ou de substâncias.

  • 👥 Procure ajuda especializada se sentir perda de controle.


➡️ Se decidir apostar em San Lorenzo x Vélez Sarsfield, faça isso com estratégia, responsabilidade e dentro do jogo consciente.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Moreirense
  • V
  • E
  • D
  • V
  • D
-
Alverca
  • D
  • V
  • V
  • V
  • V

Moreirense Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Barra
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Cascavel
  • D
  • V
  • E
  • V
  • D

Barra Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Samsunspor
  • E
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Genclerbirligi
  • D
  • V
  • V
  • V
  • E

Samsunspor Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites