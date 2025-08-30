San Lorenzo x Huracán: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Liga Argentina, 30/08

San Lorenzo x Huracán: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo do Campeonato Argentino, que acontece neste sábado (30/08), às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, com transmissão na Disney+.

O jogo é válido pela 7ª rodada da segunda fase do Campeonato Argentino e tem tudo para ser tenso, já que ambos os times lutam para se classificar para a próxima fase. O San Lorenzo está em uma ótima fase, na 3ª posição do Grupo B, e o Huracán vem logo atrás, na 4ª, em uma disputa direta por um lugar no topo da tabela.

San Lorenzo x Huracán Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.24

🎯 Palpite: Dupla Hipótese: San Lorenzo Ou Empate - odd 1.28

🎯 Palpite: Cartão - Resultado Final: Huracán - odd 1.81



As nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam nas estatísticas de desempenho dos times na competição. O San Lorenzo está em uma posição melhor na tabela, na 3ª colocação, e tem um histórico de desempenho superior ao do Huracán, que está na 4ª. O San Lorenzo não perde há dois jogos em casa, e o Huracán tem um histórico de uma vitória, um empate e uma derrota fora de casa. O jogo, por isso, tem tudo para ser de poucos gols, já que 80% dos jogos do San Lorenzo e 70% do Huracán tiveram menos de 2.5 gols. Por fim, o mercado de cartões se mostra uma opção interessante, já que o Huracán, por ser o azarão no confronto, pode fazer mais faltas.

Palpites Alternativos San Lorenzo x Huracán



🎯 Palpite: Escanteio - Handicap Asiático: San Lorenzo (-0.5) - odd 1.74

🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: San Lorenzo - odd 1.63

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam: Menos De 2.5 E Não - odd 1.47



Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Esses mercados buscam explorar cenários menos comuns, como a aposta em escanteios ou o resultado com poucos gols, que podem dar mais valor à aposta. A aposta no handicap asiático de escanteios reflete a expectativa de que o San Lorenzo terá mais domínio do jogo em casa.

💰 San Lorenzo x Huracán: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: San Lorenzo (-0.5) - odd 2.46

🟢 Palpite: Huracán (+0.5) - odd 1.51

🟡 Palpite: Total De Escanteios: Mais de 7.5 - odd 1.50



⚖️ San Lorenzo x Huracán: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 2.61

- odd 2.61

🟢 Palpite: San Lorenzo E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 3.03

🟡 Palpite: Empate E Não (Ambos os Times Marcam) - odd 4.19



🚀 San Lorenzo x Huracán: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 1:1 - odd 5.52

🟢 Palpite: Empate E Sim (Ambos os Times Marcam) - odd 5.16

🟡 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Empate / San Lorenzo - odd 5.13



San Lorenzo x Huracán: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre San Lorenzo e Huracán é um dos mais aguardados da rodada do Campeonato Argentino, já que ambos os times precisam de um resultado positivo para os seus objetivos no torneio. O San Lorenzo, em busca de consolidar sua posição na tabela, tem um desempenho superior ao do Huracán, que luta para se manter na zona de classificação. O jogo promete ser disputado e focado na estratégia, já que ambos os times precisam de um resultado positivo.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: San Lorenzo x Huracán - Campeonato Argentino

📅 Data: 30/08/25



⏰ Horário: 14h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires



📺 Transmissão: Disney+



Como San Lorenzo e Huracán Chegam Para o Confronto

O San Lorenzo chega para a partida na 3ª colocação do Grupo B, com 11 pontos em 6 jogos. O time tem um desempenho global de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Em casa, o San Lorenzo não perde há três jogos, com 2 vitórias e 1 empate. A equipe tem uma sequência de duas vitórias seguidas em todas as competições e não perde há dois jogos.

O Huracán está na 4ª posição do Grupo A, com 10 pontos em 6 jogos, o que mostra uma necessidade de pontuar para se manter na zona de classificação. O time tem um desempenho global de 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Huracán tem uma sequência de uma derrota seguida em todas as competições e não perde há dois jogos. Fora de casa, o time tem um desempenho de uma vitória, um empate e uma derrota em três jogos.