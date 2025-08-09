Assine UOL
San Jose Earthquakes
  • D
  • D
  • E
  • D
  • D
Major League Soccer - United States
PayPal Park
Vancouver Whitecaps
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V
Odds atualizadas a 09.08.2025 às 22:16

San Jose Earthquakes x Vancouver: Palpite Odds Altas +9, Onde Assistir - MLS 09/08

Publicado
09.08.2025
Atualizado em
09.08.2025
Tempo de leitura
3 min

 🏆 Confira os melhores palpites San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps com odds altas +9 e +19 e palpite placar exato. O confronto acontece neste sábado, 09 de agosto de 2025, às 23h30 (horário de Brasília), no Avaya Stadium - Paypal Park, em San José, Califórnia, pela Major League Soccer.


O San Jose tenta reagir na temporada após uma série de resultados instáveis, enquanto o Vancouver Whitecaps busca consolidar-se entre os primeiros da Conferência Oeste. Abaixo, você confere os melhores palpites, odds altas, dicas de mercados variados e informações completas sobre onde assistir ao duelo decisivo.


🎯 San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Palpite: Ambos marcam - odd 1.40 - Betnacional

  • 🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols - odd 1.60 - Betnacional

  • 🎯 Palpite: Dupla chance Vancouver/Empate - odd 1.56 - Betnacional


O San Jose tem uma das piores defesas da liga e costuma sofrer gols mesmo em casa. Do outro lado, o Vancouver Whitecaps vem sendo regular ofensivamente, com média superior a 1,5 gol por partida nos últimos jogos. Por isso, o palpite do dia vai para mercados de gols e precaução no resultado final.


🚀 San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps Palpite com Odds Altas



  • 🔸 Palpite: Placar exato 2x2 - odd 9.82

  • 🟢 Palpite: Empate e ambas equipes marcam - odd 4.03

  • 🔵 Palpite: Vancouver marca em ambos os tempos - odd 2.98


Historicamente, os confrontos entre essas equipes têm média superior a 3 gols. Ambas costumam marcar com frequência e o Vancouver tem leve vantagem tática, mesmo fora de casa. As odds sugeridas estão alinhadas com o perfil aberto deste confronto.


🔥 Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps


🔥 Placar exato 3x2 Vancouver - odd 19.98 - Betnacional


Em três dos últimos quatro jogos fora, o Vancouver marcou 2+ gols. O San Jose, apesar da irregularidade, marca em casa. Um jogo com cinco gols e virada é totalmente possível, especialmente considerando os sistemas defensivos vulneráveis.


💰 Palpites de Odds Baixas San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps



  • 🔸 Mais de 1.5 gols no jogo - odd 1.15

  • 🟢 San Jose marca pelo menos 1 gol - odd 1.14

  • 🟫 Total de gols entre 2-3 - odd 2.27


Essas opções são ideais para quem deseja apostas mais conservadoras ou compor uma múltipla com riscos menores e boas chances de retorno.


📺 Informações do Jogo: San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps - Major League Soccer

  • 🗓 Data: 09/08/2025

  • Horário: 23h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Avaya Stadium - Paypal Park, San José (EUA)

  • 📺 Transmissão: Apple TV (streaming)


📺 Onde Assistir San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps


O duelo terá transmissão exclusiva via Apple TV, em streaming.
Você também pode assistir à partida ao vivo nas casas de apostas como Bet365, Superbet e Novibet. Basta ter uma conta ativa e verificada para acompanhar o jogo em tempo real.


📊 Como San Jose Earthquakes e Vancouver Whitecaps Chegam Para o Confronto


O San Jose Earthquakes vive momento delicado na temporada, ocupando as últimas posições da Conferência Oeste. Com uma das defesas mais vazadas da liga, a equipe aposta na força como mandante para tentar reagir. Destaques como Cristian Espinoza ainda fazem diferença na criação ofensiva.


Já o Vancouver Whitecaps vem de bons resultados e ocupa posição intermediária com ambição de playoff. O atacante Brian White é o artilheiro da equipe e um dos destaques da liga, ao lado de Gauld. O time canadense tem aproveitamento superior a 60% nos últimos 5 jogos fora de casa.


 

San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

San Jose Earthquakes x Vancouver Whitecaps: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2025 Major League Soccer
Vancouver Whitecaps
0 - 0
San Jose Earthquakes
2024 Major League Soccer
Vancouver Whitecaps
2 - 0
San Jose Earthquakes
2024 Major League Soccer
San Jose Earthquakes
0 - 2
Vancouver Whitecaps
2024 Friendlies Clubs
Vancouver Whitecaps
1 - 1
San Jose Earthquakes
2023 Major League Soccer
Vancouver Whitecaps
0 - 1
San Jose Earthquakes

UOL - Admin

Palpites