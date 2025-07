San Jose Earthquakes x New York Red Bulls: Palpite, Onde Assistir - MLS - 05/07

San Jose Earthquakes x New York Red Bulls: confira os palpites para o jogo no Estádio PayPal Park, em San Jose, Califórnia, no dia 5 de julho de 2025, às 23h30, válido pela Major League Soccer. ⚽🇺🇸

O San Jose Earthquakes busca melhorar sua campanha na Conferência Oeste, enquanto o New York Red Bulls chega motivado, ocupando atualmente a 8ª colocação na Conferência Leste, dentro da zona de eliminatórias para a série final.

O San Jose Earthquakes, jogando em seus domínios, costuma ser um adversário competitivo e pode aproveitar o fator casa para tentar surpreender, mesmo diante de um Red Bulls em busca de pontos para se firmar no G8.

San Jose Earthquakes x NY Red Bulls: Palpites - Major League Soccer



⚽ Ambas as Equipas Marcam - Sim



⚽ Resultado Final: Vitória do San Jose Earthquakes



⚽ Total de Gols - Menos de 3.5



⚽ Total de Cartões - Mais de 3.5



⚽ Resultado Correto: 1-2



⚽ San Jose Earthquakes vence o 1º tempo



⚽ NY Red Bulls Total de Gols - Menos de 1.5



Usamos estatísticas e consultamos os mercados das casas de apostas para criar estes palpites, levando em consideração o momento das equipes e o histórico de confrontos.

San Jose Earthquakes x NY Red Bulls: Onde Assistir

O jogo será transmitido na casa de apostas Bet365, através de sua plataforma streaming.

Também pode assistir San Jose Earthquakes x NY Red Bulls na MLS Season Pass e Apple TV.