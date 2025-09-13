- D
- V
- D
- V
- D
- D
- E
- V
- E
- V
San Jose Earthquakes x Los Angeles FC Palpite, Odds 5+, 8+; Onde Assistir, MLS 13/09
A bola vai rolar no PayPal Park, em San Jose, no dia 13 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília). A partida entre San Jose Earthquakes e Los Angeles FC promete agitar a Major League Soccer (MLS). O confronto coloca frente a frente duas equipes em busca de pontos importantes na competição.
De um lado, o San Jose Earthquakes tenta se firmar em casa e subir na tabela. Do outro, o Los Angeles FC quer mostrar sua força e seguir na briga pelas primeiras posições.
Neste artigo, você terá as melhores dicas e análises para apostar em San Jose Earthquakes x Los Angeles FC. Vamos apresentar odds, estatísticas e tudo o que você precisa saber para fazer suas apostas.
San Jose Earthquakes x Los Angeles FC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Para este jogo, separamos algumas dicas que podem te ajudar a fazer suas apostas com mais segurança. Analisamos o momento das equipes, histórico de confrontos e outros detalhes importantes.
Confira abaixo as nossas sugestões para San Jose Earthquakes x Los Angeles FC.
- 🎯 Vitória do Los Angeles FC - Odd 2.10
- 🎯 Ambos os times marcam - Odd 1.75
- 🎯 Mais de 2.5 Gols - Odd 1.90
💰 Palpites de Odds Baixas San Jose Earthquakes x Los Angeles FC
Esses palpites têm alta probabilidade de acontecer, oferecendo um retorno modesto.
Los Angeles FC ou Empate (Dupla Hipótese) (Odds: 1.34): O Los Angeles FC é o favorito (2.14) e a chance de eles não perderem o jogo é muito alta, tornando essa aposta uma escolha sólida e com baixo risco.
Los Angeles FC para marcar mais de 0.5 gols (Odds: 1.16): Apostar em pelo menos um gol do time visitante é quase uma certeza. O LAFC é uma equipe com forte poder de ataque, e é muito provável que eles marquem pelo menos um gol.
Total de Gols: Mais de 1.5 (Odds: 1.15): A odd é muito baixa, mas a probabilidade de haver pelo menos dois gols na partida é extremamente alta, considerando a tendência do "ambos os times marcam" e o histórico ofensivo das equipes.
Los Angeles FC Anula Aposta (Odds: 1.61): Se o Los Angeles FC vencer, a aposta é ganha. Se o jogo terminar em empate, o valor da aposta é devolvido. Isso reduz significativamente o risco, mantendo um retorno decente.
⚖️ Palpites de Odds Médias San Jose Earthquakes x Los Angeles FC
Total de Gols: Mais de 2.5 (Odds: 1.50): Esta aposta está ligeiramente acima da faixa de risco baixo. Com a alta probabilidade de ambos os times marcarem, um placar como 2 a 1, 2 a 2 ou 3 a 0 é bastante plausível.
Handicap Asiático: Los Angeles FC (-0.5) (Odds: 2.10): Esta aposta é equivalente a apostar na vitória simples do Los Angeles FC, mas com odds melhores. Se o LAFC vencer, você ganha. É um bom valor, considerando o favoritismo do time.
Resultado Final/Ambos os Times Marcam: Los Angeles FC e Sim (Odds: 3.28): Esta aposta combina a vitória do Los Angeles FC com a probabilidade de ambos os times marcarem. É uma combinação inteligente que reflete um cenário de jogo provável, onde o LAFC vence, mas o São Jose Earthquakes consegue marcar seu gol.
Handicap Europeu: Los Angeles FC (-1) (Odds: 3.74): O LAFC precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para a aposta ser ganha. A odd é alta, mas se o time visitante dominar a partida, este cenário é bem possível.
🚀 Palpites de Odds Altas San Jose Earthquakes x Los Angeles FC
Placar Exato: 1 a 2 para o Los Angeles FC (Odds: 8.53): O placar exato sempre tem odds altas, mas 1 a 2 é um resultado que se encaixa bem nas tendências de um jogo com gols de ambos os lados e vitória do favorito.
Resultado no Intervalo/Final: Empate/Los Angeles FC (Odds: 5.89): Este cenário é comum em jogos onde o time visitante é favorito. O primeiro tempo pode ser equilibrado e terminar empatado, mas a qualidade individual do Los Angeles FC pode fazer a diferença no segundo tempo.
Total de Gols: Mais de 4.5 (Odds: 3.70): Para esta aposta ser ganha, é necessário um placar com 5 ou mais gols. Isso é considerado de alto risco, mas em uma partida com potencial de muitos gols, a odd é muito atraente.
Handicap Asiático: Los Angeles FC (-1.5) (Odds: 3.62): Para ganhar esta aposta, o Los Angeles FC precisa vencer por no mínimo 2 gols de diferença. É um palpite ousado, mas que oferece um ótimo retorno se o LAFC tiver um desempenho dominante.
San Jose Earthquakes x Los Angeles FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
Saiba onde assistir, horário e outros detalhes importantes sobre o jogo.
- Data: 13 de setembro de 2025 (sexta-feira)
- Horário: 21h30 (horário de Brasília)
- Local: PayPal Park, San Jose, Califórnia
- Competição: Major League Soccer (MLS)
- Onde assistir: Apple TV - MLS Pass
Como San Jose Earthquakes e Los Angeles FC Chegam Para o Confronto
O San Jose Earthquakes recebe o Los Angeles FC em um momento importante da temporada. As duas equipes buscam consolidar suas posições e conquistar pontos valiosos.
O jogo promete ser disputado, com as equipes em busca da vitória para alcançar seus objetivos na competição. Uma análise detalhada dos últimos jogos e do desempenho de cada time nos ajudará a entender melhor como eles chegam para este confronto.
Últimos Jogos do San Jose Earthquakes
O San Jose Earthquak* tem apresentado resultados mistos em suas últimas partidas. A equipe busca melhorar sua consistência para subir na tabela. Confira os últimos jogos:
- ✅ San Jose Earthquakes 2 x 1 Houston Dynamo - MLS
- ❌ San Jose Earthquakes 0 x 1 Real Salt Lake - MLS
- ✅ San Jose Earthquakes 3 x 2 Vancouver Whitecaps - MLS
- ❌ Austin FC 2 x 1 San Jose Earthquakes - MLS
- ❌ San Jose Earthquakes 1 x 2 Los Angeles FC - MLS
Últimos Jogos do Los Angeles FC
O Los Angeles FC vem de bons resultados e busca manter o ritmo para se manter entre os líderes da competição. A equipe tem mostrado um bom desempenho em campo. Veja os últimos jogos:
- ❌ Los Angeles FC 1 x 2 San Diego - MLS
- 🤝 FC Dallas 2 x 2 Los Angeles FC - MLS
- ✅ Los Angeles FC 2 x 1 New England Revolution - MLS
- 🤝 Chicago Fire 1 x 1 Los Angeles FC - MLS
- ✅ Tigres UANL 1 x 2 Los Angeles FC - Amistoso
Nossa Opinião para San Jose Earthquakes x Los Angeles FC
Acreditamos em um jogo com muitos gols e com o Los Angeles FC levando a melhor. A equipe tem um elenco mais qualificado e um histórico favorável contra o San Jose Earthquakes.
Nossa dica é apostar na vitória do Los Angeles FC e em um jogo com mais de 2.5 gols.
San Jose Earthquakes x Los Angeles FC: Palpite do Dia
San Jose Earthquakes x Los Angeles FC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
San Jose Earthquakes x Los Angeles FC: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas são atividades que devem ser encaradas como uma forma de entretenimento, e não como uma solução para problemas financeiros. É crucial apostar com responsabilidade, evitando comprometer dinheiro destinado a contas pessoais ou despesas da casa. Para mais informações, consulte as dicas de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- D
Lille Vence
- V
- D
- V
- E
- V
- E
- V
- V
- V
- V
Flamengo Vence