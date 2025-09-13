San Jose Earthquakes x Los Angeles FC Palpite, Odds 5+, 8+; Onde Assistir, MLS 13/09

A bola vai rolar no PayPal Park, em San Jose, no dia 13 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília). A partida entre San Jose Earthquakes e Los Angeles FC promete agitar a Major League Soccer (MLS). O confronto coloca frente a frente duas equipes em busca de pontos importantes na competição.

De um lado, o San Jose Earthquakes tenta se firmar em casa e subir na tabela. Do outro, o Los Angeles FC quer mostrar sua força e seguir na briga pelas primeiras posições.

Neste artigo, você terá as melhores dicas e análises para apostar em San Jose Earthquakes x Los Angeles FC. Vamos apresentar odds, estatísticas e tudo o que você precisa saber para fazer suas apostas.

San Jose Earthquakes x Los Angeles FC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Para este jogo, separamos algumas dicas que podem te ajudar a fazer suas apostas com mais segurança. Analisamos o momento das equipes, histórico de confrontos e outros detalhes importantes.

Confira abaixo as nossas sugestões para San Jose Earthquakes x Los Angeles FC.



🎯 Vitória do Los Angeles FC - Odd 2.10



🎯 Ambos os times marcam - Odd 1.75



🎯 Mais de 2.5 Gols - Odd 1.90



💰 Palpites de Odds Baixas San Jose Earthquakes x Los Angeles FC

Esses palpites têm alta probabilidade de acontecer, oferecendo um retorno modesto.





Los Angeles FC ou Empate (Dupla Hipótese) (Odds: 1.34): O Los Angeles FC é o favorito (2.14) e a chance de eles não perderem o jogo é muito alta, tornando essa aposta uma escolha sólida e com baixo risco.





Los Angeles FC para marcar mais de 0.5 gols (Odds: 1.16): Apostar em pelo menos um gol do time visitante é quase uma certeza. O LAFC é uma equipe com forte poder de ataque, e é muito provável que eles marquem pelo menos um gol.





Total de Gols: Mais de 1.5 (Odds: 1.15): A odd é muito baixa, mas a probabilidade de haver pelo menos dois gols na partida é extremamente alta, considerando a tendência do "ambos os times marcam" e o histórico ofensivo das equipes.





Los Angeles FC Anula Aposta (Odds: 1.61): Se o Los Angeles FC vencer, a aposta é ganha. Se o jogo terminar em empate, o valor da aposta é devolvido. Isso reduz significativamente o risco, mantendo um retorno decente.





⚖️ Palpites de Odds Médias San Jose Earthquakes x Los Angeles FC





Total de Gols: Mais de 2.5 (Odds: 1.50) : Esta aposta está ligeiramente acima da faixa de risco baixo. Com a alta probabilidade de ambos os times marcarem, um placar como 2 a 1, 2 a 2 ou 3 a 0 é bastante plausível.







Handicap Asiático: Los Angeles FC (-0.5) (Odds: 2.10) : Esta aposta é equivalente a apostar na vitória simples do Los Angeles FC, mas com odds melhores. Se o LAFC vencer, você ganha. É um bom valor, considerando o favoritismo do time.







Resultado Final/Ambos os Times Marcam: Los Angeles FC e Sim (Odds: 3.28) : Esta aposta combina a vitória do Los Angeles FC com a probabilidade de ambos os times marcarem. É uma combinação inteligente que reflete um cenário de jogo provável, onde o LAFC vence, mas o São Jose Earthquakes consegue marcar seu gol.







Handicap Europeu: Los Angeles FC (-1) (Odds: 3.74): O LAFC precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para a aposta ser ganha. A odd é alta, mas se o time visitante dominar a partida, este cenário é bem possível.





🚀 Palpites de Odds Altas San Jose Earthquakes x Los Angeles FC





Placar Exato: 1 a 2 para o Los Angeles FC (Odds: 8.53) : O placar exato sempre tem odds altas, mas 1 a 2 é um resultado que se encaixa bem nas tendências de um jogo com gols de ambos os lados e vitória do favorito.







Resultado no Intervalo/Final: Empate/Los Angeles FC (Odds: 5.89) : Este cenário é comum em jogos onde o time visitante é favorito. O primeiro tempo pode ser equilibrado e terminar empatado, mas a qualidade individual do Los Angeles FC pode fazer a diferença no segundo tempo.







Total de Gols: Mais de 4.5 (Odds: 3.70) : Para esta aposta ser ganha, é necessário um placar com 5 ou mais gols. Isso é considerado de alto risco, mas em uma partida com potencial de muitos gols, a odd é muito atraente.







Handicap Asiático: Los Angeles FC (-1.5) (Odds: 3.62): Para ganhar esta aposta, o Los Angeles FC precisa vencer por no mínimo 2 gols de diferença. É um palpite ousado, mas que oferece um ótimo retorno se o LAFC tiver um desempenho dominante.





San Jose Earthquakes x Los Angeles FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

Saiba onde assistir, horário e outros detalhes importantes sobre o jogo.



Data: 13 de setembro de 2025 (sexta-feira)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: PayPal Park, San Jose, Califórnia

Competição: Major League Soccer (MLS)

Onde assistir: Apple TV - MLS Pass



Como San Jose Earthquakes e Los Angeles FC Chegam Para o Confronto

O San Jose Earthquakes recebe o Los Angeles FC em um momento importante da temporada. As duas equipes buscam consolidar suas posições e conquistar pontos valiosos.

O jogo promete ser disputado, com as equipes em busca da vitória para alcançar seus objetivos na competição. Uma análise detalhada dos últimos jogos e do desempenho de cada time nos ajudará a entender melhor como eles chegam para este confronto.

Últimos Jogos do San Jose Earthquakes

O San Jose Earthquakes tem apresentado resultados mistos em suas últimas partidas. A equipe busca melhorar sua consistência para subir na tabela. Confira os últimos jogos:



✅ San Jose Earthquakes 2 x 1 Houston Dynamo - MLS



❌ San Jose Earthquakes 0 x 1 Real Salt Lake - MLS



✅ San Jose Earthquakes 3 x 2 Vancouver Whitecaps - MLS



❌ Austin FC 2 x 1 San Jose Earthquakes - MLS



❌ San Jose Earthquakes 1 x 2 Los Angeles FC - MLS



Últimos Jogos do Los Angeles FC

O Los Angeles FC vem de bons resultados e busca manter o ritmo para se manter entre os líderes da competição. A equipe tem mostrado um bom desempenho em campo. Veja os últimos jogos:



❌ Los Angeles FC 1 x 2 San Diego - MLS



🤝 FC Dallas 2 x 2 Los Angeles FC - MLS



✅ Los Angeles FC 2 x 1 New England Revolution - MLS



🤝 Chicago Fire 1 x 1 Los Angeles FC - MLS



✅ Tigres UANL 1 x 2 Los Angeles FC - Amistoso



Nossa Opinião para San Jose Earthquakes x Los Angeles FC

Acreditamos em um jogo com muitos gols e com o Los Angeles FC levando a melhor. A equipe tem um elenco mais qualificado e um histórico favorável contra o San Jose Earthquakes.

Nossa dica é apostar na vitória do Los Angeles FC e em um jogo com mais de 2.5 gols.