San Jose Earthquakes
  • D
  • V
  • D
  • V
  • D
Major League Soccer - United States
PayPal Park
Los Angeles FC
  • D
  • E
  • V
  • E
  • V
San Jose Earthquakes x Los Angeles FC Palpite, Odds 5+, 8+; Onde Assistir, MLS 13/09

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
4 min

A bola vai rolar no PayPal Park, em San Jose, no dia 13 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília). A partida entre San Jose Earthquakes e Los Angeles FC promete agitar a Major League Soccer (MLS). O confronto coloca frente a frente duas equipes em busca de pontos importantes na competição.


De um lado, o San Jose Earthquakes tenta se firmar em casa e subir na tabela. Do outro, o Los Angeles FC quer mostrar sua força e seguir na briga pelas primeiras posições.


Neste artigo, você terá as melhores dicas e análises para apostar em San Jose Earthquakes x Los Angeles FC. Vamos apresentar odds, estatísticas e tudo o que você precisa saber para fazer suas apostas.


San Jose Earthquakes x Los Angeles FC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Para este jogo, separamos algumas dicas que podem te ajudar a fazer suas apostas com mais segurança. Analisamos o momento das equipes, histórico de confrontos e outros detalhes importantes.


Confira abaixo as nossas sugestões para San Jose Earthquakes x Los Angeles FC.



  • 🎯 Vitória do Los Angeles FC - Odd 2.10

  • 🎯 Ambos os times marcam - Odd 1.75

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols - Odd 1.90


💰 Palpites de Odds Baixas San Jose Earthquakes x Los Angeles FC


Esses palpites têm alta probabilidade de acontecer, oferecendo um retorno modesto.




  1. Los Angeles FC ou Empate (Dupla Hipótese) (Odds: 1.34): O Los Angeles FC é o favorito (2.14) e a chance de eles não perderem o jogo é muito alta, tornando essa aposta uma escolha sólida e com baixo risco.




  2. Los Angeles FC para marcar mais de 0.5 gols (Odds: 1.16): Apostar em pelo menos um gol do time visitante é quase uma certeza. O LAFC é uma equipe com forte poder de ataque, e é muito provável que eles marquem pelo menos um gol.




  3. Total de Gols: Mais de 1.5 (Odds: 1.15): A odd é muito baixa, mas a probabilidade de haver pelo menos dois gols na partida é extremamente alta, considerando a tendência do "ambos os times marcam" e o histórico ofensivo das equipes.




  4. Los Angeles FC Anula Aposta (Odds: 1.61): Se o Los Angeles FC vencer, a aposta é ganha. Se o jogo terminar em empate, o valor da aposta é devolvido. Isso reduz significativamente o risco, mantendo um retorno decente.




⚖️ Palpites de Odds Médias San Jose Earthquakes x Los Angeles FC




  • Total de Gols: Mais de 2.5 (Odds: 1.50): Esta aposta está ligeiramente acima da faixa de risco baixo. Com a alta probabilidade de ambos os times marcarem, um placar como 2 a 1, 2 a 2 ou 3 a 0 é bastante plausível.




  • Handicap Asiático: Los Angeles FC (-0.5) (Odds: 2.10): Esta aposta é equivalente a apostar na vitória simples do Los Angeles FC, mas com odds melhores. Se o LAFC vencer, você ganha. É um bom valor, considerando o favoritismo do time.




  • Resultado Final/Ambos os Times Marcam: Los Angeles FC e Sim (Odds: 3.28): Esta aposta combina a vitória do Los Angeles FC com a probabilidade de ambos os times marcarem. É uma combinação inteligente que reflete um cenário de jogo provável, onde o LAFC vence, mas o São Jose Earthquakes consegue marcar seu gol.




  • Handicap Europeu: Los Angeles FC (-1) (Odds: 3.74): O LAFC precisa vencer por pelo menos 2 gols de diferença para a aposta ser ganha. A odd é alta, mas se o time visitante dominar a partida, este cenário é bem possível.




🚀 Palpites de Odds Altas San Jose Earthquakes x Los Angeles FC




  • Placar Exato: 1 a 2 para o Los Angeles FC (Odds: 8.53): O placar exato sempre tem odds altas, mas 1 a 2 é um resultado que se encaixa bem nas tendências de um jogo com gols de ambos os lados e vitória do favorito.




  • Resultado no Intervalo/Final: Empate/Los Angeles FC (Odds: 5.89): Este cenário é comum em jogos onde o time visitante é favorito. O primeiro tempo pode ser equilibrado e terminar empatado, mas a qualidade individual do Los Angeles FC pode fazer a diferença no segundo tempo.




  • Total de Gols: Mais de 4.5 (Odds: 3.70): Para esta aposta ser ganha, é necessário um placar com 5 ou mais gols. Isso é considerado de alto risco, mas em uma partida com potencial de muitos gols, a odd é muito atraente.




  • Handicap Asiático: Los Angeles FC (-1.5) (Odds: 3.62): Para ganhar esta aposta, o Los Angeles FC precisa vencer por no mínimo 2 gols de diferença. É um palpite ousado, mas que oferece um ótimo retorno se o LAFC tiver um desempenho dominante.




San Jose Earthquakes x Los Angeles FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


Saiba onde assistir, horário e outros detalhes importantes sobre o jogo.



  • Data: 13 de setembro de 2025 (sexta-feira)

  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)

  • Local: PayPal Park, San Jose, Califórnia

  • Competição: Major League Soccer (MLS)

  • Onde assistir: Apple TV - MLS Pass 


Como San Jose Earthquakes e Los Angeles FC Chegam Para o Confronto


O San Jose Earthquakes recebe o Los Angeles FC em um momento importante da temporada. As duas equipes buscam consolidar suas posições e conquistar pontos valiosos.


O jogo promete ser disputado, com as equipes em busca da vitória para alcançar seus objetivos na competição. Uma análise detalhada dos últimos jogos e do desempenho de cada time nos ajudará a entender melhor como eles chegam para este confronto.


Últimos Jogos do San Jose Earthquakes


O San Jose Earthquak* tem apresentado resultados mistos em suas últimas partidas. A equipe busca melhorar sua consistência para subir na tabela. Confira os últimos jogos:



  • ✅ San Jose Earthquakes 2 x 1 Houston Dynamo - MLS

  • ❌ San Jose Earthquakes 0 x 1 Real Salt Lake - MLS

  • ✅ San Jose Earthquakes 3 x 2 Vancouver Whitecaps - MLS

  • ❌ Austin FC 2 x 1 San Jose Earthquakes - MLS

  • ❌ San Jose Earthquakes 1 x 2 Los Angeles FC - MLS


Últimos Jogos do Los Angeles FC


O Los Angeles FC vem de bons resultados e busca manter o ritmo para se manter entre os líderes da competição. A equipe tem mostrado um bom desempenho em campo. Veja os últimos jogos:



  • ❌ Los Angeles FC 1 x 2 San Diego - MLS

  • 🤝 FC Dallas 2 x 2 Los Angeles FC - MLS

  • ✅ Los Angeles FC 2 x 1 New England Revolution - MLS

  • 🤝 Chicago Fire 1 x 1 Los Angeles FC - MLS

  • ✅ Tigres UANL 1 x 2 Los Angeles FC - Amistoso


Nossa Opinião para San Jose Earthquakes x Los Angeles FC


Acreditamos em um jogo com muitos gols e com o Los Angeles FC levando a melhor. A equipe tem um elenco mais qualificado e um histórico favorável contra o San Jose Earthquakes.


Nossa dica é apostar na vitória do Los Angeles FC e em um jogo com mais de 2.5 gols.


 

San Jose Earthquakes x Los Angeles FC: Palpite do Dia

San Jose Earthquakes x Los Angeles FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

San Jose Earthquakes x Los Angeles FC: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2025 Major League Soccer
Los Angeles FC
2 - 1
San Jose Earthquakes
2025 Friendlies Clubs
Los Angeles FC
1 - 1
San Jose Earthquakes
2024 Major League Soccer
Los Angeles FC
3 - 1
San Jose Earthquakes
2024 Leagues Cup
Los Angeles FC
4 - 1
San Jose Earthquakes
2024 Major League Soccer
Los Angeles FC
6 - 2
San Jose Earthquakes

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
San Jose Earthquakes
Empate
Los Angeles FC

Jogo Responsável


Apostas são atividades que devem ser encaradas como uma forma de entretenimento, e não como uma solução para problemas financeiros. É crucial apostar com responsabilidade, evitando comprometer dinheiro destinado a contas pessoais ou despesas da casa. Para mais informações, consulte as dicas de Jogo Responsável.


