San Diego x Vancouver Whitecaps: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS (19/07)

San Diego x Vancouver Whitecaps: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

San Diego e Vancouver Whitecaps se enfrentam neste sábado, 19 de julho, às 23h30 (horário de Brasília), em jogo válido pela MLS 2025. A partida será realizada no Snapdragon Stadium, com transmissão por plataformas de apostas com streaming.

Este é o principal jogo da rodada na Conferência Oeste. O San Diego lidera com 42 pontos, seguido de perto pelos Whitecaps, que somam 41. Um confronto direto pelo topo da tabela, entre dois ataques em alta e campanhas bem consistentes.

Veja abaixo o palpite para San Diego x Vancouver Whitecaps, onde assistir ao vivo e as prováveis escalações. Não perca também outros Palpites atualizados.

San Diego x Vancouver Whitecaps Palpite - 3 Opções Para Você Apostar na MLS



Palpite 1 - Ambas equipes marcam - odd pagando 1.75 na Superbet



Palpite 2 - Mais de 2,5 gols - odd pagando 1.85 na bet365



Palpite 3 - Empate anula aposta: San Diego - odd pagando 1.65 na Superbet



Com campanhas praticamente idênticas e ataques fortes (San Diego tem 46 gols, Vancouver marcou 38), o jogo tende a ser movimentado e com boas chances para os dois lados.

Ambas equipes marcam - odd pagando 1.75

A partida deve ser ofensiva dos dois lados. Ambos possuem ataques eficientes e brigam diretamente pela liderança da conferência. Ambas marcam é um cenário bastante provável.

Mais de 2,5 gols - odd pagando 1.85

Pela média ofensiva das duas equipes e o contexto da partida (confronto direto pelo topo), há tendência de ao menos três gols no jogo. Nenhuma das defesas é sólida o suficiente para segurar o placar fechado.

Empate anula aposta: San Diego - odd pagando 1.65

O fator casa pode pesar para o líder, que tenta abrir vantagem sobre um concorrente direto. Para quem prefere segurança, o mercado de empate anula oferece proteção em caso de igualdade.

San Diego x Vancouver Whitecaps - Onde Assistir Ao Vivo

A transmissão da partida entre San Diego e Vancouver Whitecaps estará disponível por casas de apostas com serviço de streaming, como bet365 e Superbet. A bola rola no Snapdragon Stadium, às 23h30 (horário de Brasília).

Informações do jogo:



⚽ Confronto: San Diego x Vancouver Whitecaps – MLS



📅 Data: 19/07/2025



⏰ Horário: 23h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Snapdragon Stadium, San Diego (CA)



📺 Onde vai passar: Casas de apostas com streaming



San Diego x Vancouver Whitecaps: Escalações

Provável escalação do San Diego: Romero; Dean, Williams, Vines, Smith; Delgado, Mihailovic, Halliday; Tavares, Morris, Musovski

Provável escalação do Vancouver Whitecaps: Takaoka; Blackmon, Veselinovic, Laborda, Brown; Gressel, Cubas, Schopf; Gauld, White, Ahmed

Escalações podem sofrer alterações conforme decisão técnica até o início do jogo.