San Diego FC x Nashville SC: Palpite, Onde Assistir, Escalações - MLS 2025 (25/07)

San Diego FC e Nashville SC se enfrentam nesta sexta-feira, 25 de julho de 2025, em partida válida pela temporada regular da Major League Soccer (MLS).

A bola rola às 23h30 (horário de Brasília) no Estádio Snapdragon, em San Diego, Califórnia, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da Apple TV com o MLS Season Pass.

O San Diego FC vai a campo em sua temporada de estreia, fazendo uma campanha sólida e ocupando a vice-liderança da Conferência Oeste com 43 pontos em 24 jogos. Com 13 vitórias e um ataque eficiente que já balançou as redes 47 vezes, a equipe da Califórnia aposta no fator casa e na força ofensiva.

Já o Nashville SC, por sua vez, ocupa a vice-liderança do Leste com 47 pontos, apenas um atrás do líder Cincinnati, e ostenta a melhor defesa da liga, com apenas 25 gols sofridos. O time chega embalado por uma série consistente de resultados e uma defesa difícil de ser superada.

Confira nosso palpite de San Diego FC x Nashville SC, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

San Diego FC x Nashville SC Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em San Diego FC x Nashville SC, nós sugerimos esses três palpites hoje baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025. Como você verá a seguir, os dois times estão em momentos distintos na MLS.



Nashville SC para Vencer - odd pagando 2.83 na Esportes da Sorte

- odd pagando 2.83 na Esportes da Sorte

Total de Gols (Mais de 2.5) - odd pagando 1.63 na Betnacional

- odd pagando 1.63 na Betnacional

Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd pagando 1.55 na Esportes da Sorte



Nashville SC para Vencer - odd pagando 2.83

O Nashville SC tem um retrospecto recente muito mais favorável que o San Diego FC. Nos últimos cinco jogos, o Nashville venceu quatro e perdeu apenas um, mostrando um bom momento na competição. Além disso, a equipe tem a melhor defesa da liga, o que pode dificultar a vida do ataque do San Diego FC.

Embora o San Diego FC jogue em casa, o Nashville SC tem demonstrado mais consistência, com um desempenho que o coloca na vice-liderança do Leste.

Total de Gols (Mais de 2.5) - odd pagando 1.63

Apesar da boa defesa do Nashville SC, o San Diego FC tem um ataque eficiente, com 47 gols marcados em 24 jogos. Em suas últimas cinco partidas, o San Diego FC teve dois jogos com mais de 2.5 gols (vitória de 3 a 4 contra o Houston Dynamo e 2 a 3 contra o Dallas), mostrando que também pode contribuir para um placar movimentado.

O Nashville SC, por sua vez, teve dois jogos com mais de 2.5 gols em suas últimas cinco partidas (vitória de 3 a 0 contra o Columbus Crew SC e 5 a 2 contra o D.C. United), incluindo uma goleada na Copa dos Estados Unidos.

Ambas as Equipes Marcam (Sim) - odd pagando 1.55

Mesmo com a melhor defesa da liga, o Nashville SC não é imune a sofrer gols, como visto em sua derrota por 2 a 1 para o Inter Miami. O San Diego FC, por sua vez, marcou em quatro dos seus últimos cinco jogos, incluindo partidas contra times como Vancouver Whitecaps e Dallas.

A combinação do ataque eficiente do San Diego FC e a possibilidade de o Nashville SC, mesmo com sua forte defesa, ser vazado (ainda mais fora de casa), torna a aposta em "Ambas as Equipes Marcam" um cenário bem provável para este confronto.

San Diego FC x Nashville SC - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a San Diego FC x Nashville SC na Apple TV com o MLS Season Pass. A partida está marcada para às 23h30 (horário de Brasília), desta sexta-feira, 25 de julho de 2025, no Estádio Snapdragon.

Tudo o que você precisa saber de San Diego FC x Nashville SC:



⚽️ Confronto: San Diego FC x Nashville SC - MLS



📅 Data: 25/07/2025



⏰ Horário: 23h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Snapdragon, San Diego



📺 Onde vai passar San Diego FC x Nashville SC: Apple TV (streaming)



San Diego FC x Nashville SC - Últimos 5 jogos Entre Os Times

De acordo com as estatísticas disponíveis, San Diego FC e Nashville SC nunca se enfrentaram em competições oficiais.

San Diego FC x Nashville SC: quem ganha? - Melhores odds

Agora que você já sabe os palpites e o momento dos times, a pergunta que fica é: quem ganha em San Diego FC x Nashville SC?



San Diego FC ganha - Odd de @2.26 na Esportes da Sorte



Empate - Odd de @3.66 na Esportes da Sorte



Nashville SC ganha - Odd de @2.83 na Esportes da Sorte



Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.