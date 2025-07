San Antonio Spurs x 76ers Summer League: Palpite, Onde Assistir - NBA - 10/07

Amplo mercado de apostas esportivas Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.092, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Palpite 4 – San Antonio mais de 86.5 pontos – odd 1.80

Apesar das limitações defensivas, o San Antonio consegue volume ofensivo, especialmente com jogadores jovens buscando espaço na rotação principal. É uma linha acessível mesmo em caso de derrota, considerando a velocidade de jogo e rotação alta.

Palpite 5 – 1.º tempo com mais de 88.5 pontos – odd 1.77

Nos primeiros tempos, as equipes jogam com mais intensidade e aproveitam o gás físico. Os dois times já ultrapassaram essa linha em jogos anteriores, e a defesa só costuma endurecer no segundo tempo. O palpite se apoia no padrão acelerado do começo de partida.