Samsunspor x Panathinaikos: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Liga Europa (28/08)

Samsunspor x Panathinaikos: veja o palpite com odds altas +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 28/08, pela partida de volta do mata-mata da Liga Europa 2025/26.

A bola rola às 14h00 (horário de Brasília), no Novo Estádio 19 de Maio de Samsun, com transmissão ao vivo pela Band (TV Aberta), ESPN (TV Fechada) e CazéTV (YouTube).

O Panathinaikos chega com a vantagem após vencer o jogo de ida na Grécia por 2 a 1. Agora, o Samsunspor precisa de uma vitória simples por 1 a 0 ou por dois gols de diferença para se classificar. Qualquer empate garante o time grego na próxima fase.

Samsunspor x Panathinaikos Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.79 na Superbet



⚡ Palpite 2. Dupla Chance: Empate ou Panathinaikos (X2), odd pagando 1.43 na Bet365



💧 Palpite 3. Resultado Correto: 1 a 1, odd pagando 5.60 na Betnacional



Para as apostas em Samsunspor x Panathinaikos, indicamos esses três palpites com base no resultado do jogo de ida e na necessidade do time da casa de buscar o ataque.

🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.79

O cenário do jogo favorece gols para os dois lados. O Samsunspor precisa atacar para reverter o resultado e, jogando em casa com o apoio de sua torcida, tem grandes chances de marcar.

Por outro lado, o Panathinaikos encontrará um adversário exposto, criando espaços ideais para os contra-ataques e para marcar um gol que praticamente selaria a classificação.

⚡ Palpite 2. Dupla Chance: Empate ou Panathinaikos (X2), odd pagando 1.43

Esta é uma aposta de segurança baseada na experiência e na vantagem do time grego. O Panathinaikos é uma equipe mais tradicional em competições europeias e precisa apenas de um empate para avançar.

A probabilidade de conseguirem segurar o resultado ou até vencer no contra-ataque é muito alta, como refletem as baixas odds para sua classificação (1.27).

💧 Palpite 3. Resultado Correto: 1 a 1, odd pagando 5.60

Para quem busca um retorno financeiro alto, o empate por 1 a 1 é um placar muito provável.

Ele se encaixa no cenário onde o time da casa pressiona e consegue seu gol, mas a equipe visitante, mais experiente, também marca e controla o jogo para garantir a classificação com um empate, frustrando os planos do Samsunspor.

Samsunspor x Panathinaikos: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Samsunspor x Panathinaikos ao vivo na Band (TV Aberta), ESPN (TV Fechada) e CazéTV (YouTube). Além disso, casas de apostas como Novibet e Bet365 também costumam oferecer a transmissão ao vivo via streaming. O jogo começa às 14h00, nesta quinta-feira.

Tudo o que você precisa saber:



⚽️ Confronto: Samsunspor x Panathinaikos - Liga Europa (Mata-mata, Jogo 2)

📅 Data: 28/08/2025

⏰ Horário: 14h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Novo Estádio 19 de Maio de Samsun, Samsun

📺 Onde vai passar: Band, ESPN, CazéTV, Novibet e Bet365



21/08/2025 - Panathinaikos 2-1 Samsunspor





Samsunspor x Panathinaikos: Quem Ganha? Melhores Odds

Apesar de jogar fora de casa, o Panathinaikos é o leve favorito para vencer a partida, com 40,2% de probabilidade. O Samsunspor tem 37,7% de chances de vencer, enquanto o empate está cotado em 29,9%.