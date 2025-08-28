Assine UOL
Samsunspor
UEFA Europa League - World Wide
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Panathinaikos
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 11:00

Samsunspor x Panathinaikos: Palpite Odds Altas +5, Onde Assistir, Liga Europa (28/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Samsunspor x Panathinaikos: veja o palpite com odds altas +5, o prognóstico e onde assistir ao jogo desta quinta-feira, 28/08, pela partida de volta do mata-mata da Liga Europa 2025/26.


A bola rola às 14h00 (horário de Brasília), no Novo Estádio 19 de Maio de Samsun, com transmissão ao vivo pela Band (TV Aberta), ESPN (TV Fechada) e CazéTV (YouTube).


O Panathinaikos chega com a vantagem após vencer o jogo de ida na Grécia por 2 a 1. Agora, o Samsunspor precisa de uma vitória simples por 1 a 0 ou por dois gols de diferença para se classificar. Qualquer empate garante o time grego na próxima fase.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Samsunspor x Panathinaikos Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.79 na Superbet

  • Palpite 2. Dupla Chance: Empate ou Panathinaikos (X2), odd pagando 1.43 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: 1 a 1, odd pagando 5.60 na Betnacional


Para as apostas em Samsunspor x Panathinaikos, indicamos esses três palpites com base no resultado do jogo de ida e na necessidade do time da casa de buscar o ataque.


🔥 Palpite 1. Ambas as Equipes Marcam: Sim, odd pagando 1.79


O cenário do jogo favorece gols para os dois lados. O Samsunspor precisa atacar para reverter o resultado e, jogando em casa com o apoio de sua torcida, tem grandes chances de marcar.


Por outro lado, o Panathinaikos encontrará um adversário exposto, criando espaços ideais para os contra-ataques e para marcar um gol que praticamente selaria a classificação.


⚡ Palpite 2. Dupla Chance: Empate ou Panathinaikos (X2), odd pagando 1.43


Esta é uma aposta de segurança baseada na experiência e na vantagem do time grego. O Panathinaikos é uma equipe mais tradicional em competições europeias e precisa apenas de um empate para avançar. 


A probabilidade de conseguirem segurar o resultado ou até vencer no contra-ataque é muito alta, como refletem as baixas odds para sua classificação (1.27).


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: 1 a 1, odd pagando 5.60


Para quem busca um retorno financeiro alto, o empate por 1 a 1 é um placar muito provável.


Ele se encaixa no cenário onde o time da casa pressiona e consegue seu gol, mas a equipe visitante, mais experiente, também marca e controla o jogo para garantir a classificação com um empate, frustrando os planos do Samsunspor.


Samsunspor x Panathinaikos: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Samsunspor x Panathinaikos ao vivo na Band (TV Aberta), ESPN (TV Fechada) e CazéTV (YouTube). Além disso, casas de apostas como Novibet e Bet365 também costumam oferecer a transmissão ao vivo via streaming. O jogo começa às 14h00, nesta quinta-feira.


Tudo o que você precisa saber:



  • ⚽️ Confronto: Samsunspor x Panathinaikos - Liga Europa (Mata-mata, Jogo 2)

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • Horário: 14h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Novo Estádio 19 de Maio de Samsun, Samsun

  • 📺 Onde vai passar: Band, ESPN, CazéTV, Novibet e Bet365


Samsunspor x Panathinaikos: Último jogo entre os times




  • 21/08/2025 - Panathinaikos 2-1 Samsunspor




Samsunspor x Panathinaikos: Quem Ganha? Melhores Odds


Apesar de jogar fora de casa, o Panathinaikos é o leve favorito para vencer a partida, com 40,2% de probabilidade. O Samsunspor tem 37,7% de chances de vencer, enquanto o empate está cotado em 29,9%.



  • 🏆 Samsunspor vence, odd 2.65 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 3.35 na Superbet

  • 👀 Panathinaikos vence, odd 2.49 na F12.bet

Samsunspor x Panathinaikos: Palpite do Dia

Panathinaikos Vence
Superbet logo
2.72
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Samsunspor x Panathinaikos: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Samsunspor x Panathinaikos: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa League
Panathinaikos
2 - 1
Samsunspor

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Samsunspor
Empate
Panathinaikos

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.

