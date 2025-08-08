Assine UOL
Samsunspor
Süper Lig - Turkey
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Genclerbirligi
Odds atualizadas a 08.08.2025 às 14:15

Samsunspor x Genclerbirligi: Palpite, Onde Assistir, Super Lig, Turquia, 09/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Samsunspor x Genclerbirligi: Confira os palpites para o jogo da primeira rodada do campeonato da Turquia. Saiba onde assistir ao vivo e todos os dados do encontro.


A Süper Lig 2024/25 começa com um confronto emocionante entre Samsunspor e Genclerbirligi.


Nesta primeira rodada, ambos os times querem começar com o pé direito para ganhar confiança.


Em clima de estreia, a expectativa alta, possíveis erros por falta de ritmo e testes táticos dos técnicos.


🔍 Aposta "quente" da rodada


A vitória do Samsunspor (1.72) é a favorita, mas um Empate (3.71) não seria surpresa. Se acreditar em um jogo movimentado, Mais de 2.5 Gols (1.77) tem valor.


Samsunspor x Genclerbirligi: Palpite Pela Süper Lig


🔵 Samsunspor x Genclerbirligi: Palpite de Baixo Risco (Probabilidade alta, retorno menor)



  • Samsunspor ou Empate (Dupla Chance) @1.22

  • Mais de 0.5 Gols no 1º Tempo @1.35

  • Samsunspor vence @1.72


🟡 Samsunspor x Genclerbirligi: Palpite de Médio Risco (Equilíbrio entre risco e retorno)



  • Ambos marcam? Não @1.89

  • Ambas equipes marcam & Mais de 2.5 gols @2.23

  • Resultado Exato: 1-0 ou 2-0 (Multiresultados) @2.98


🔴 Samsunspor x Genclerbirligi: Palpites de Odds Altas (Maior risco)



  • Genclerbirligi vence @4.35

  • Resultado Exato: 2-1 @7.49


Observação: Essas sugestões são baseadas nas odds atuais, que podem ser alteradas pelas casas de apostas.


Samsunspor x Genclerbirligi: Onde Assistir


O jogo Samsunspor x Genclerbirligi não vai passar no Brasil. Mas pode ter transmissão em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Samsunspor x Genclerbirligi pela Süper Lig

  • 📅 Data: 9 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 13h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu

Samsunspor x Genclerbirligi: Palpite do Dia

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Samsunspor x Genclerbirligi: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Samsunspor x Genclerbirligi: Confrontos Diretos

2 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2022 1. Lig
Genclerbirligi
0 - 1
Samsunspor
2022 1. Lig
Samsunspor
2 - 0
Genclerbirligi
2021 1. Lig
Genclerbirligi
2 - 2
Samsunspor
2021 1. Lig
Samsunspor
2 - 2
Genclerbirligi
2011 Süper Lig
Genclerbirligi
1 - 1
Samsunspor

A expectativa é grande para o duelo entre Samsunspor e Gençlerbirliği, mas antes de apostar, lembre-se: emoção no futebol é saudável, desde que venha com responsabilidade.


Dicas para Jogo Responsável


✅ Defina um limite de gasto
Aposte apenas o que você pode perder, sem afetar seu dia a dia.


✅ Mantenha o jogo como diversão
Apostas não são uma fonte de renda. Curta o jogo, sem pressões.


✅ Aceite que o resultado é imprevisível
Surpresas fazem parte do futebol e do jogo.


✅ Evite apostar quando estiver nervoso, triste ou impulsivo
Emoções negativas afetam decisões racionais.


✅ Não insista para recuperar perdas
Perder faz parte. Insistir pode gerar prejuízos maiores.


✅ Equilibre o tempo de aposta com outras atividades
O jogo é só uma parte da vida. Não deixe que vire o centro dela.


Não esqueça que o nosso prognóstico do Samsunspor x Genclerbirligi não tem garantia de acerto.

