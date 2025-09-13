Assine UOL
Samsunspor
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
Süper Lig - Turkey
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu
Antalyaspor
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.66
x
3.6
2
5
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.68
x
3.64
2
5.29
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.63
x
3.6
2
5.5
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.66
x
3.5
2
5.2
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.69
x
3.5
2
5.25
Odds atualizadas a 13.09.2025 às 09:00

Samsunspor x Antalyaspor Palpite, Odds +16, Onde Assistir, Liga Turca, 13/09/2025

Publicado
13.09.2025
Atualizado em
13.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Samsunspor x Antalyaspor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Os times de Samsunspor e Antalyaspor medem forças no sábado, 13 de setembro, às 11h00 (horário de Brasília). A partida será disputada no Estádio Samsun Yeni 19 Mayis, em Samsun, na Turquia.


O confronto promete equilíbrio, mas com leve favoritismo estatístico para o Samsunspor, que tenta manter a invencibilidade, enquanto o Antalyaspor busca consistência após um início irregular.


Samsunspor x Antalyaspor Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Vitória do Samsunspor: 1.77

  • 🎯 Empate: 3.43

  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.93


⚖️ Palpites de Odds Médias Samsunspor x Antalyaspor



  • 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.72

  • 🎯 Samsunspor para vencer sem sofrer gol: 2.73

  • 🎯 Handicap - Samsunspor (0:1): 3.16


🚀 Palpites de Odds Altas Samsunspor x Antalyaspor



  • 🎯 Resultado Exato: 0-0: 7.83

  • 🎯 Resultado Exato: 2-2: 16.11

  • 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Antalyaspor: 9.56


Samsunspor x Antalyaspor: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Samsunspor x Antalyaspor

  • Competição: Liga Turca

  • Data: Sábado, 13 de setembro de 2025

  • Horário: 11h00 (horário de Brasília)

  • Local: Estádio Samsun Yeni 19 Mayis, Samsun

  • Onde assistir: Novibet


Samsunspor x Antalyaspor: Escalações prováveis


Samsunspor: Okan Kocuk; Logi Tómasson, Zeki Yavru, Lubomír Satka, Rick van Drongelen; Yunus Cift, Antoine Makoumbou, Olivier Ntcham, Emre Kilinc; Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji


Antalyaspor: Julián Cuesta; Bunyamin Balci, Georgiy Dzhikiya, Lautaro Gianetti, Kenneth Paal; Abdulkadir Omur, Sander van de Streek, Jesper Ceesay, Guray Vural; Tomás Cvancara, Nikola Storm


Como Samsunspor e Antalyaspor Chegam Para o Confronto


Samsunspor e Antalyaspor se enfrentam em um duelo de meio de tabela. O Samsunspor aparece na 6ª posição, com 7 pontos em 3 jogos, após conquistar 2 vitórias e 1 empate, marcando 4 gols e sofrendo apenas 2.


Já o Antalyaspor ocupa a 7ª colocação, com 6 pontos em 4 partidas, somando 2 vitórias e 2 derrotas, também com 4 gols marcados, mas já tendo sofrido 4.


Nos números ofensivos, o Samsunspor se destaca: média de 1,33 gol por jogo, 1,17 gols esperados, além de 11,67 finalizações e 6,33 escanteios por partida. 


O Antalyaspor, por sua vez, registra 1 gol de média por jogo, com 0,86 gols esperados, 9,75 finalizações e 4,5 escanteios.

Samsunspor x Antalyaspor: Palpite do Dia

Samsunspor Vence
Superbet logo
1.69
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Samsunspor x Antalyaspor: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Samsunspor x Antalyaspor: Confrontos Diretos

2 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2024 Süper Lig
Antalyaspor
2 - 1
Samsunspor
2024 Süper Lig
Samsunspor
2 - 0
Antalyaspor
2023 Süper Lig
Samsunspor
2 - 0
Antalyaspor
2023 Süper Lig
Antalyaspor
2 - 0
Samsunspor
2021 Friendlies Clubs
Antalyaspor
1 - 1
Samsunspor

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Samsunspor
Empate
Antalyaspor

Jogo Responsável


🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.


Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.


Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.


👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.



  • 🎯 Defina um limite de perdas 

  • 🧭 Evite apostar sob pressão emocional

  • 📉 Aposte apenas o que pode perder

  • ⏳ Faça pausas regulares

