Samsunspor x Antalyaspor Palpite, Odds +16, Onde Assistir, Liga Turca, 13/09/2025
Samsunspor x Antalyaspor: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Os times de Samsunspor e Antalyaspor medem forças no sábado, 13 de setembro, às 11h00 (horário de Brasília). A partida será disputada no Estádio Samsun Yeni 19 Mayis, em Samsun, na Turquia.
O confronto promete equilíbrio, mas com leve favoritismo estatístico para o Samsunspor, que tenta manter a invencibilidade, enquanto o Antalyaspor busca consistência após um início irregular.
Samsunspor x Antalyaspor Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Vitória do Samsunspor: 1.77
- 🎯 Empate: 3.43
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam: Sim: 1.93
⚖️ Palpites de Odds Médias Samsunspor x Antalyaspor
- 🎯 Ambas as Equipes Marcam - Não: 1.72
- 🎯 Samsunspor para vencer sem sofrer gol: 2.73
- 🎯 Handicap - Samsunspor (0:1): 3.16
🚀 Palpites de Odds Altas Samsunspor x Antalyaspor
- 🎯 Resultado Exato: 0-0: 7.83
- 🎯 Resultado Exato: 2-2: 16.11
- 🎯 Intervalo/Final do Jogo: Empate/Vitória do Antalyaspor: 9.56
Samsunspor x Antalyaspor: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
📋 Informações Completas da Partida
- Partida: Samsunspor x Antalyaspor
- Competição: Liga Turca
- Data: Sábado, 13 de setembro de 2025
- Horário: 11h00 (horário de Brasília)
- Local: Estádio Samsun Yeni 19 Mayis, Samsun
- Onde assistir: Novibet
Samsunspor x Antalyaspor: Escalações prováveis
Samsunspor: Okan Kocuk; Logi Tómasson, Zeki Yavru, Lubomír Satka, Rick van Drongelen; Yunus Cift, Antoine Makoumbou, Olivier Ntcham, Emre Kilinc; Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji
Antalyaspor: Julián Cuesta; Bunyamin Balci, Georgiy Dzhikiya, Lautaro Gianetti, Kenneth Paal; Abdulkadir Omur, Sander van de Streek, Jesper Ceesay, Guray Vural; Tomás Cvancara, Nikola Storm
Como Samsunspor e Antalyaspor Chegam Para o Confronto
Samsunspor e Antalyaspor se enfrentam em um duelo de meio de tabela. O Samsunspor aparece na 6ª posição, com 7 pontos em 3 jogos, após conquistar 2 vitórias e 1 empate, marcando 4 gols e sofrendo apenas 2.
Já o Antalyaspor ocupa a 7ª colocação, com 6 pontos em 4 partidas, somando 2 vitórias e 2 derrotas, também com 4 gols marcados, mas já tendo sofrido 4.
Nos números ofensivos, o Samsunspor se destaca: média de 1,33 gol por jogo, 1,17 gols esperados, além de 11,67 finalizações e 6,33 escanteios por partida.
O Antalyaspor, por sua vez, registra 1 gol de média por jogo, com 0,86 gols esperados, 9,75 finalizações e 4,5 escanteios.
Samsunspor x Antalyaspor: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Samsunspor x Antalyaspor: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Samsunspor x Antalyaspor: Confrontos Diretos
Jogo Responsável
🎯 O duelo promete empolgamento nos torcedores e em quem gosta de futebol.
Se você é fã desse tipo de jogos e quer arriscar um palpite, convém ter em mente algumas recomendações úteis.
Vale lembrar que futebol é paixão, mas a aposta deve ter consciência e estratégia. Seguir práticas de Jogo Responsável é essencial para preservar o entretenimento e evitar prejuízos desnecessários.
👉 Se decidir apostar, lembre-se: a melhor aposta é seguir os princípios do Jogo Responsável.
- 🎯 Defina um limite de perdas
- 🧭 Evite apostar sob pressão emocional
- 📉 Aposte apenas o que pode perder
- ⏳ Faça pausas regulares
