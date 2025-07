Sampaio Corrêa x Tocantinópolis: Palpites e Onde Assistir - Série D - 12/07

Palpite 3 – Empate anula aposta – Sampaio Corrêa

Tocantinópolis apresenta histórico recente de empates, mas o mandante é favorito: com força no Castelão, venceu duas das cinco últimas partidas. A opção “Draw No Bet” protege a aposta em caso de igualdade, elevando segurança para o Sampaio.

Como chegam Sampaio Corrêa x Tocantinópolis

Tocantinópolis está invicto nos últimos cinco jogos, com duas vitórias e três empates, média de 1 gol por partida. Já Sampaio Corrêa venceu duas, empatou uma e perdeu duas — marcou pouco mais de 1 gol por jogo e tem maior domínio em casa, com média de gols com total baixo, garantindo consistência defensiva.

Sampaio Corrêa

Entrou em campo com vitória por 3x0 sobre o Imperatriz, mantendo a zaga sólida e controle do jogo. Em casa, registra alto percentual de totais abaixo de 2.5 gols, justificando mercado defensivo.