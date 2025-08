Sampaio Correa x Manauara: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie D - 04/08

Sampaio Corrêa e Manauara se enfrentam nesta segunda-feira, 04/08, em partida válida pela segunda fase da Série D 2025. A bola rola às 19h30 (horário de Brasília) no Castelão de São Luís, e o jogo terá transmissão no YouTube do Metrópoles e no site da TV Brasil.

O duelo marca o jogo de ida da fase eliminatória, e ambos os times chegam com o alerta ligado: garantir vantagem nesse primeiro confronto pode ser crucial. O Sampaio quer fazer valer o mando de campo, enquanto o Manauara tenta surpreender fora.

Confira nosso palpite para Sampaio Corrêa x Manauara, saiba onde assistir ao vivo e veja as prováveis escalações da partida.

Sampaio Corrêa x Manauara Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Para as apostas em Sampaio Corrêa x Manauara, sugerimos esses três palpites com base nas estatísticas mais recentes das equipes na Série D 2025. Como você verá a seguir, o confronto tende a ser equilibrado, com poucos gols e forte cautela tática.

Palpite 1. Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.79

Os dois times juntos têm média inferior a 2,2 gols por partida, com o Sampaio marcando pouco fora de casa (0,56) e o Manauara sendo mais defensivo como visitante (apenas 1 gol sofrido por jogo).

Palpite 2. Empate no 1º Tempo - odd pagando 2.13

O Manauara foi para o intervalo empatando em 26% dos jogos fora de casa, enquanto o Sampaio teve empates parciais em 13%, com muitos placares zerados no primeiro tempo.

Palpite 3. Dupla Chance: 1X - odd pagando 1.23

O Sampaio Corrêa está invicto nos últimos quatro jogos em casa, somando três vitórias e um empate, com apenas um gol sofrido nesse período. Já o Manauara perdeu 2 dos últimos 5 jogos fora.

Com isso, vale confiar que, mesmo se não vencer, o time maranhense não deve sair derrotado nesse primeiro confronto.

Sampaio Corrêa x Manauara - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Sampaio Corrêa x Manauara pelo YouTube do Metrópoles e também no site da TV Brasil. A partida está marcada para às 19h30, desta segunda-feira, no Castelão de São Luís.

Tudo o que você precisa saber de Sampaio Corrêa x Manauara:



📅 Data: 04/08/2025

⏰ Horário: 19h30 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Castelão, São Luís

📺 Onde vai passar: YouTube Metrópoles e site da TV Brasil



Sampaio Corrêa x Manauara: Escalações

Provável escalação do Sampaio Corrêa: Renan Rinaldi; Ball, Dedé, Wesley e Wadson; Pedro Dias, Jair (Cavi) e Alan Stence; Carral, Enzzo e Adriano.

Provável escalação do Manauara: David Becker; Wesley, Paulinho, Everson e Jonathan Moc; Ítalo, Luis Fernando e Uchôa; Allefe; Kadu Barone e Manoel

Essas são as prováveis escalações para a partida. Elas podem sofrer alterações até o início do jogo, conforme decisões técnicas ou médicas.

Sampaio Corrêa x Manauara - Últimos 5 jogos Entre Os Times

Não houve confrontos entre Sampaio Corrêa e Manauara nos últimos três anos.

Sampaio Corrêa x Manauara: Quem Ganha? - Melhores Odds

O Sampaio Corrêa tem aproximadamente 50,25% de probabilidade de vencer esse primeiro jogo da eliminatória.



Sampaio Corrêa vence - Odd 1.99 na Superbet

Empate - Odd 2.95 na F12.Bet

Manauara vence - Odd 3.80 na Betnacional



