Sampaio Corrêa x Iguatu: Palpite e Onde Assistir - Série D - 26/07

Sampaio Corrêa e Iguatu se enfrentam neste sábado, dia 26/07 às 16h (horário de Brasília), no Estádio Castelão de São Luís, pela última rodada de classificação da 1ª fase da Série D.

O Sampaio Corrêa é o 3º colocado no Grupo B, já o Iguatu é o 4º. Confira nosso palpite para Sampaio Corrêa x Iguatu:, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palpite Sampaio Corrêa x Iguatu – Série D 2025



Palpite 1 – Ambos os times marcam - Sim - Odd de 2.00 na Stake

Palpite 2 – Total de Gols do Sampaio Correa - Mais de 1.5 - Odd de 2.28 na Stake

Palpite 3 – Intervalo/Final do Jogo - Empate/Sampaoio Correa - Odd de 5.00 na Stake



Palpite 1: Ambos os times marcam - Sim

A média de gols sofridos do Sampaio Corrêa nos últimos cinco jogos em casa é de 1,2 por partida, mostrando que, apesar de forte como mandante, o time não costuma passar ileso. Já o Iguatu, mesmo como visitante, conseguiu marcar gols em quatro dos seus últimos cinco jogos, incluindo confrontos contra equipes mais estruturadas.

Além disso, o sistema defensivo das duas equipes mostra certa instabilidade. O Sampaio tem sofrido com bolas aéreas e transições rápidas, enquanto o Iguatu mostra dificuldades para marcar em linha baixa. Com esse cenário, a expectativa é de um jogo com gols dos dois lados, o que torna esse mercado especialmente atrativo.

Palpite 2: Total de Gols do Sampaio Corrêa - Mais de 1.5

Mesmo com desempenho irregular na Série C, o Sampaio costuma ser mais ofensivo jogando em casa. Nos últimos três jogos como mandante, o time maranhense marcou ao menos dois gols em dois dessas partidas, aproveitando bem a fragilidade defensiva dos adversários.

O Iguatu, por outro lado, apresenta uma defesa vulnerável fora de casa, com média de 2,3 gols sofridos por jogo nas últimas cinco partidas como visitante. Essa diferença de desempenho, aliada à necessidade de vitória do Sampaio, reforça o valor desta aposta.

Palpite 3: Intervalo/Final do Jogo - Empate/Sampaio Corrêa

Este palpite tem boa relação risco-recompensa, considerando o padrão recente de comportamento das equipes. O Sampaio Corrêa tem demonstrado certa dificuldade para se impor no primeiro tempo, com quatro empates na etapa inicial nos últimos seis jogos.

O Iguatu, por sua vez, costuma perder fôlego na segunda etapa. O time cearense já sofreu gols decisivos entre os 60 e 80 minutos em três de suas últimas quatro derrotas. A tendência é de um jogo amarrado no início, com o Sampaio ganhando espaço e decidindo na reta final, cenário ideal para esse tipo de aposta combinada.

Quem ganha a partida Sampaio Corrêa x Iguatu?

O Sampaio Corrêa é favorito para vencer a partida e seguir para a próxima fase do Campeonato Brasileiro - Série D. Confira as odds para quem vence a partida entre Sampaio Corrêa x Iguatu:



Sampaio Corrêa - Odd de 1.96



Empate - Odd de 3.20



Iguatu - Odd de 3.45



Sampaio Corrêa x Iguatu Onde Assistir?

A partida será transmitida exclusivamente pelo YouTube, às 16h (horário de Brasília), direto do Estádio Castelão de São Luís.

Resumo da partida:



⚽ Jogo: Sampaio Corrêa x Iguatu– 14ª rodada Brasileirão - Série D



🗓️ Data: 26/07/2025



⏰ Horário: 16h (horário de Brasília)



🏟️ Estádio: Estádio Castelão de São Luís



📺 Transmissão: YouTube



Aposte com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.