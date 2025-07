Salisbury x Eastleigh: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Amistosos - 22/07

Salisbury x Eastleigh: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Salisbury é um clube da cidade de Salisbury, no condado de Wiltshire. Atualmente joga em divisões inferiores do futebol inglês.

Por sua vez, Eastleigh FC é um clube sediado em Eastleigh. Costuma disputar a National League, que é o quinto nível do futebol inglês.

Em teoria, o Eastleigh é o favorito no confronto contra o Salisbury FC. Além do contexto competitivo, tem o desempenho recente, com o Eastleigh a apresentar resultados mais consistentes.

Em confrontos diretos anteriores, o Eastleigh leva vantagem. E por isso os nossos palpites para o jogo antecipam uma vitória do time do condado de Hampshire.

Salisbury x Eastleigh: Palpite com Base em Estatística



⚽ Ambas as equipes marcam: Sim



🎯 Resultado Final: Salisbury 1-3 Eastleigh



📊 Over/Under: Over 2.5 gols



🔀 Dupla Chance: X2



🔄 Handicap Asiático: Eastleigh -0.5



Salisbury x Eastleigh: Onde Assistir

O jogo Salisbury x Eastleigh pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo