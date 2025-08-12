Salford City x Rotherham: Palpite Odds Altas +5, +12, Onde Assistir, EFL Cup, 12/08

Salford City x Rotherham: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto acontece no dia 12 de agosto (terça-feira), às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Peninsula Stadium, em Salford, com transmissão oficial na bet365.

As equipes se enfrentam por uma competição eliminatória. Nos últimos três anos, houve apenas um confronto direto, que terminou empatado em 1 a 1. O Salford vive uma fase melhor, sem perder há nove jogos fora de casa, enquanto o Rotherham vem de uma derrota na última rodada.

Salford x Rotherham Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Palpite: Rotherham United para vencer - odd 2.44

🎯 Palpite: Ambas as equipes marcam (sim) - odd 1.59

🎯 Palpite: Mais de 2.5 gols no jogo - odd 1.69



O Rotherham é o favorito nas odds para vencer a partida, com 2.44. O Salford tem uma média de 2.2 gols marcados por jogo e o Rotherham tem 1.4. O Salford tem 90% de jogos com mais de 2.5 gols, enquanto o Rotherham tem 50%. Por isso, o palpite de que ambas as equipes marcarão, assim como o de mais de 2.5 gols, faz muito sentido.

Palpites Alternativos Salford x Rotherham



🎯 Palpite: Rotherham Utd - Vence Sem Sofrer Gols (Sim) - odd 4.56

🎯 Palpite: Primeiro Gol: Rotherham Utd - odd 1.91

🎯 Palpite: Resultado Final/Ambos Os Times Marcam: Rotherham Utd E Sim - odd 4.12



Para palpites alternativos, a aposta de Vence Sem Sofrer Gols no Rotherham tem uma odd alta de 4.56, já que o time tem 20% de jogos sem sofrer gols. A aposta no Primeiro Gol do Rotherham (odd 1.91) é outra boa opção, com base nas odds. Já a aposta combinada de vitória do Rotherham com ambas as equipes marcando (odd 4.12) traz um bom valor.

💰 Salford x Rotherham: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Empate ou Rotherham Utd - odd 1.40

🟢 Palpite: Mais de 1.5 gols - odd 1.22

🟡 Palpite: Rotherham Utd marca mais de 0.5 gols - odd 1.23



⚖️ Salford x Rotherham: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Salford City FC para vencer - odd 2.69

🟢 Palpite: Intervalo/Final Do Jogo: Rotherham Utd / Rotherham Utd - odd 3.82

🟡 Palpite: Empate e ambas marcam (sim) - odd 4.04



🚀 Salford x Rotherham: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Empate / Empate - odd 5.57

🟢 Palpite: Salford City FC E Não - odd 5.11

🟡 Palpite: Placar Exato 0 a 0 - odd 12.40



Salford x Rotherham: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Este é um jogo da primeira rodada da Copa da Liga Inglesa em formato de mata-mata. Um empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis. O histórico entre as equipes é bastante curto, com apenas um jogo nos últimos três anos, que terminou com o placar de 1 a 1.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Salford City x Rotherham United - Copa da Liga Inglesa

Salford City x Rotherham United - Copa da Liga Inglesa

📅 Data: 12/08/2025

⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Peninsula Stadium, em Salford

📺 Transmissão: bet365



Como Salford e Rotherham Chegam Para o Confronto

O Salford City chega para a partida com uma sequência de uma vitória. O time tem uma média de 2.2 gols marcados por jogo e 1.6 sofridos. Em 90% dos seus jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Jogando em casa, o Salford abriu o placar em 20% das partidas e venceu em 100% dessas ocasiões.

O Rotherham United, por sua vez, vem de uma derrota e não vence há um jogo. O time tem uma média de 1.4 gols marcados e 1.2 gols sofridos por partida. Em 50% dos jogos, o placar final teve mais de 2.5 gols. Quando o Rotherham abriu o placar fora de casa (o que aconteceu em 67% das vezes), venceu 50% das partidas.